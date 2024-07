Nemčija na domačem prvenstvu še ni izgubila. Foto: Reuters Sreda in četrtek sta na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji dneva brez tekem, nogometaši preostalih osmih reprezentanc pa se na treningih pripravljajo na četrtfinale. Sledile so tudi medijske obveznosti. Prvi so pred novinarske mikrofone stopili Španci in Nemci, ki bodo četrtfinalni dvoboj igrali v petek ob 18. uri v Stuttgartu. S po tremi lovorikami sta to najuspešnejši reprezentanci dosedanjih prvenstev stare celine. Nemci so bili prvaki v letih 1972, 1980 in 1996, Španci pa na prvenstvih 1964, 2008 in 2012. V izločilnih bojih se bodo med sabo pomerili prvič po 14 letih. Takrat je z 1:0 zmagala Španija, ki je pred tremi leti s kar 6:0 dobila tudi dvoboj lige narodov.

Pred dvobojem je v središču pozornosti 34-letni Toni Kroos. Deset let je igral za španski Real Madrid, že 14 let pa nastopa za nemško člansko reprezentanco. V dresu Reala se je že poslovil, kariero zdaj končuje v nemškem. "Mislim, da to še ne bo moja zadnja tekma. Še se bomo videli," je dal novinarjem vedeti na sredini novinarski konferenci. "Marsikdo je dvomil v nas. To je normalno, saj v zadnjih letih nismo bili tako uspešni. Kakorkoli bomo že končali turnir, ne bo katastrofa. Temu smo se že izognili. Nismo pa še dosegli česa velikega. Jaz tako kot tudi vsi v ekipi želim, da postanemo prvaki." V osmini finala so z 2:0 izločili Dance, v skupini pa za sedem točk premagali Škote in Madžare ter remizirali s Švico.

Toni Kroos in Joselu sta pred mesecem dni dvignila lovoriko lige prvakov. Foto: Reuters

Joselu: Upajmo, da v petek upokojimo Tonija!

Joselu Foto: Guliverimage Španski reprezentant Joselu, ki je bil zadnjo sezono Kroosov soigralec v Realu, pa je malo za šalo malo zares dejal: "Upajmo, da bo to njegova zadnja tekma. Ta tekma bo posebna tako zaradi njega kot zato, ker gre za četrtfinale med dvema izvrstnima reprezentancama. Upajmo, da v petek upokojimo Tonija! Je moj prijatelj. Veliko sva se pogovarjala, dal mi je veliko nasvetov. Je ključen mož nemške ekipe in bil je ključen mož Reala. Nanj bomo morali res paziti." Španija je edina reprezentanca, ki je na tem prvenstvu dobila vse štiri tekme. V skupini so premagali Italijo, Hrvaško in Albanijo, v osmini finala pa s 4:1 Gruzijo. In tudi zato je Joselu tako zelo prepričan, da bodo premagali tudi Nemčijo. Tudi on ima 34 let, a kariere še ne bo končal. Sicer je imel možnost podaljšanja z Realom, a se je odločil za selitev v katarski klub Al Gharafa.

Toni Kroos je z Realom osvojil pet naslovov v ligi prvakov, evropski prvak pa je bil leta 2010 tudi z Nemčijo. Ima štiri lovorike španskega prvaka in tri nemške (z Bayernom).