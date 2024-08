Najvišja zmaga za Dinamo, poraz Elšnika, pet golov v Bernu

Začel se je play-off za Uefino ligo prvakov, v katerem delijo zadnjih sedem vstopnic in še mikavno denarno nagrado v višini slabih 19 milijonov evrov. V torek si je največjo prednost priigral Dinamo Zagreb, ki je s 3:0 ugnal Qarabag. Lille je bil z 2:0 boljši od praške Slavie, Bodo/Glimt pa je brez poškodovanega Nina Žuglja ugnal Crveno zvezdo (2:1), za katero je Timi Max Elšnik odigral vso tekmo, Vanja Drkušić pa ostal na klopi. V sredo je s slovaškim Slovanom na Danskem pri Midtjyllandu gostoval še slovenski branilec Kenan Bajrić. Odigral je celotno tekmo, ki se je končala z 1:1. Salzburg je Dinamo Kijev premagal z 2:0, z enakim izidom pa parška Sparta Malmö. Na najbolj dramatični tekmi večera pa so Young Boys favorizirani Galatasaray premagali s 3:2.

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (prve tekme):

Torek, 20. avgust:

Sreda, 21. avgust:

Kar zadeva slovenske nogometaše, ki bodo zaigrali v ligi prvakov, si jih je za zdaj privilegij, o katerem sanja vsak nogometaš v Evropi, zagotovilo pet. To so kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak z Atleticom, Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom ter debitanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Teh pet Slovencev bo, če se do konca poletnega prestopnega roka ne bodo preselili kam drugam, zagotovo zaigralo v novi sezoni lige prvakov. Ne bodo pa edini Slovenci, ki bodo deležni tovrstne časti. Zagotovo se jim bo pridružil najmanj eden, lahko celo še trije.

Young Boys povedli z 2:0, še več drame v drugem polčasu

Najbolj zanimivo sredino tekmo sta igrala ekipi Young Boys iz Švice in turški velikan Galatasaray. Po slabšem uvodu v sezono Švicarjem ni nihče pripisoval veliko možnosti, a so z dvema goloma Joela Monteira, prvega je dal že v četrti minuti tekme, po prvem polčasu vodili z 2:0. Se je pa tekma po menjavah turškega trenerja obrnila na glavo sredi drugega polčasa. Michy Batshuayi je zadel le nekaj sekund po vstopu v igro in pet minut pozneje za izenačenje na 2:2 še enkrat. Nov preobrat pa v 84. minuti, ko je Abdulkerim Bardakci zakrivil 11-metrovko. Po drugem rumenem kartonu je bil izključen, za vodstvo s 3:2 je zadel Filip Ugrinić.

Liga prvakov bo to sezono zaživela v spremenjeni podobi. Foto: www.alesfevzer.com Bogate nagrade in nova podoba lige prvakov Revolucionarna sezona 2024/25 prinaša v evropskih nogometnih tekmovanjih številne novosti. Skupinskega dela lige prvakov ne bo več. Nasledil ga bo ligaški del, ki ga bo zaznamovala enotna lestvica, in namesto 32 bo nastopilo kar 36 udeležencev. Obeta se več tekem, v ligaškem delu bo vsak udeleženec odigral osem dvobojev, zadnja bodo odigrali šele v začetku leta 2025, tako bo evropska sezona zelo dolga in izčrpna. Za še večjo motivacijo bo poskrbela izdatna denarna nagrada. Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom namenja zgolj za udeležbo vsakemu izmed 36 nastopajočih bogato finančno nagrado, skoraj 19 milijonov evrov.

Zadetek upanja Crvene zvezde na severu Norveške

Timi Max Elšnik je Olimpiji lani pomagal do zgodovinskega uspeha v Evropi, tokrat si lahko zagotovi krstni nastop v ligi prvakov. Beograjčani bodo morali na povratni tekmi loviti zaostanek (1:2). Foto: Global game media Da se bo prek kvalifikacij do ligaškega dela lige prvakov prebil vsaj en Slovenec, zagotavlja kvalifikacijski par med Crveno zvezdo in Bodo/Glimtom. Največ zanimanja slovenske javnosti je v torek vladalo za tekmo na Norveškem.

Čeprav sta igrala kluba, pri katerih se dokatorej zujejo trije slovenski reprezentanti, je na igrišče stopil le en. Nino Žugelj pri gostiteljih ni kandidiral za srečanje, ampak ga spremljal s tribun. Mladi Korošec, ki se je letos znašel na Kekovem seznamu za Euro 2024, zaradi zdravstvenih težav še ni popolnoma pripravljen za nastop. Nazadnje je za klub s severa Norveške nastopil 13. julija, morda pa pride v poštev za povratni dvoboj v Beogradu. Njegovi soigralci so boljšo igro kronali na začetku drugega polčasa, ko so povedli z 2:0. Pred tem so zapravili še nekaj zrelih priložnosti, v prvem delu pa se je zatresla tudi prečka Beograjčanov.

Norveški prvak Bodo/Glimt v Evropi dosega imenitne rezultate zlasti na domači zelenici z umetno travnato podlago. Tako je bilo tudi proti srbskim prvakom. Na tej podlagi je na severu Norveške v preteklosti spodrsnilo številnim velikanom, najbolj znamenito nemoč si je pred leti privoščila Roma, ki jo je takrat vodil še Jose Mourinho (1:6). Foto: Reuters

Srbski prvaki so po zaostanku z 0:2 zaigrali bolje. Timi Max Elšnik je prebil na igrišču vso tekmo, zadnji poletni novinec, posojeni branilec Zenita Vanja Drkušić, pa je ostal na klopi, tako da še ni debitiral za rdeče-bele. Crvena zvezda je v 75. minuti prek rezervista Ognjena Mimovića znižala za 1:2, tesen zaostanek pa obeta velik spektakel na povratni tekmi na polni ''Marakani''.

Najvišjo zmago večera je v Zagrebu proslavljal Dinamo, ki je pod vodstvom nekdanjega trenerja Maribora Sergeja Jakirovića storil velik korak k preboju v ligo prvakov. Azerbajdžanskega prvaka Qarabag, ki je prišel na Hrvaško z veliko dozo optimizma, je premagal s 3:0. Prvi junak serijskega hrvaškega prvaka je bil dvakratni strelec Sandro Kulenović.

Navijači zagrebškega Dinama bi lahko tudi v tej sezoni spremljali na delu ljubljence v ligi prvakov. Foto: Reuters

Z lepo prednostjo se lahko pred povratno tekmo pohvali tudi Lille. Francoski prvoligaš, ki je lani v Evropi dvakrat premagal Olimpijo, je doma z 2:0 odpravil praško Slavio. Pri gostiteljih se je izkazal Kanadčan Jonathan David. Prispeval je zadetek in podajo.

Bajrić o tem že dolgo sanja

Kenan Bajrić naskakuje s Slovanom prvi preboj v ligo prvakov, odkar se dokazuje na Slovaškem. Foto: www.alesfevzer.com Ker slovenske barve v play-offu brani tudi branilec Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave, bi se lahko število slovenskih udeležencev lige prvakov še povzdignilo. Serijski slovaški prvak, ki je bil v drugem krogu kvalifikacij usoden za Celjane, ki jih je na domačih tleh nadigral kar s 5:0, je kot Crvena zvezda na delu v Skandinaviji, v sredo zvečer gostuje pri danskem prvaku Midtjyllandu. "To so sanje vsakega nogometaša," je pred tekmo dejal 29-letni Ljubljančan, ki je s Slovanom na poti do play-offa po makedonski Strugi in Celju izločil še Apoel iz Nikozije, pri katerem brani novopečeni reprezentančni upokojenec Vid Belec. Po prvi tekmi play-offa pa ni še nič odločenega, ta se je končala z 1:1. Bajrić je odigral celotno tekmo.

Denarne nagrade lige prvakov: Nastop v play-offu kvalifikacij: 4.290.000 evrov

Nastop v ligaškem delu: 18.620.000

Zmaga v ligaškem delu: 2.100.000

Remi v ligaškem delu: 700.000

Uvrstitev med 8 v ligaškem delu: 2.000.000

Uvrstitev med 9 in 16 v ligaškem delu: 1.000.000

Nastop v play-offu za osmino finala: 1.000.000

Nastop v osmini finala: 11.000.000

Nastop v četrtfinalu: 12.500.000

Nastop v polfinalu: 15.000.000

Podprvak: 18.500.000

Prvak: 25.000.000

Povratne tekme play-offa bodo prihodnji teden.

Kvalifikacije za ligo prvakov, play-off (prve tekme):

Torek, 20. avgust:

Sreda, 21. avgust: