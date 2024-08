Čustveno slovo Vida Belca: Slovenija, hvala ti za vse!

Izkušeni slovenski vratar Vid Belec ne bo več branil za nogometno reprezentanco. Pri 34 letih je ocenil, da je napočil pravšnji trenutek za slovo. Mariborčan je v izbrani vrsti, kjer je bil vrsto let prva rezerva Samirju Handanoviću in Janu Oblaku, zbral 21 nastopov, nazadnje pa branil tik pred Eurom proti Armeniji (2:1).

Za Slovenijo je branil 21-krat. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dober mesec po koncu Eura 2024, na katerem je prvič okusil veliko nogometno tekmovanje, se je Vid Belec, eden najboljših slovenskih vratarjev v zadnjem desetletju, odločil za reprezentančno slovo. Štiriintridesetletni Štajerec, ki je v zadnjih letih našel svoj mir na Cipru, kjer je z Apoelom osvojil naslov prvaka, v klubu pa so mu zaupali tudi vlogo kapetana, je svojo odločitev delil na socialnem omrežju in pojasnil, da bo vedno največji navijač Slovenije.

Za začetek že prihodnji mesec, ko bo navijal za donedavne soigralce v novi izvedbi lige narodov. Slovenija se bo v Stožicah 6. in 9. septembra pomerila z Avstrijo in Kazahstanom, med kandidati za mesto med vratnicama pa po dolgih letih ne bo več Belca. Selektor Matjaž Kek, ki bo v kratkem predstavil seznam vpoklicanih igralcev za naslednjo reprezentančno akcijo, tako v prihodnje ne bo mogel več računati na pomoč izkušenega čuvaja mreže, ki se je v zadnjih letih navadil na vlogo prve slovenske rezerve.

Občudoval Handanovića in Oblaka, debitiral proti Messiju

Ko je debitiral za Slovenijo, je njegovo mrežo zatresel tudi Lionel Messi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ko je začenjal reprezentančno pot, je bil prvi vratar slovenske izbrane vrste Samir Handanović, nato pa je na delu občudoval Jana Oblaka, zdajšnjega kapetana Slovenije. Vseeno je, zlasti v obdobju, ko so Handanovića in Oblaka pestile zdravstvene težave ali pa Škofjeločan (uvodna izvedba lige narodov) ni nastopal za reprezentanco, zbral 21 nastopov.

Debitiral je na spektakularnem gostovanju v Argentini, kjer je takratna Katančeva četa izgubila proti gavčem z 0:2. Zdravstvene težave so preprečile nastop tako Handanoviću kot tudi Oblaku, Srečko Katanec pa je med vratnici postavil Mariborčana, ki ga je pozneje premagal tudi Lionel Messi.

Belec se je poslovil od reprezentance s čustvenim sporočilom, v katerem je zapisal: "Dragi soigralci, trenerji, strokovno osebje in vsi navijači. Po več kot desetih letih je prišel trenutek, da naznanim zaključek svoje kariere v slovenski nogometni reprezentanci. Ko sem prvič oblekel dres Slovenije, sem nosil sanje vsakega mladega nogometaša. Ko pogledam nazaj, me preplavijo številni spomini. Skupaj smo dosegli veličastne zmage, prebrodili težke poraze in ustvarili nešteto nepozabnih trenutkov. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi sem čutil čast in ponos nositi dres naše države," je zapisal 34-letni Štajerec, ki je večino kariere branil na Apeninskem polotoku, izkušnje pa v tujini poleg Cipra nabiral tudi na Portugalskem in v Turčiji.

Nazadnje je branil za Slovenijo na pripravljalni tekmi za Euro proti Armeniji (2:1). "Iskreno se zahvaljujem svojim soigralcem, s katerimi sem delil to pot. Skupaj smo ustvarili ekipo, za katero vem, da jo čaka lepa prihodnost. Kot človek pa odhajam bogatejši tudi za marsikatero iskreno in trdno prijateljstvo. Ponosno bom spremljal nadaljnje uspehe slovenske reprezentance in verjamem, da je pred nami svetla prihodnost. Slovenija, hvala ti za vse! Vedno bom tvoj največji navijač!" je zapisal Belec.

Oblak: Mi v ekipi vemo, kako pomembno je bilo

Zadnji nastop za reprezentanco je vknjižil v začetku junija proti Armeniji. Foto: www.alesfevzer.com Kmalu so se zvrstili komentarji njegovih nogometnih kolegov, med katerimi je najbolj izstopala zahvala kapetana in dolgoletnega stanovskega kolega Jana Oblaka. "Hvala za vsa ta leta truda, pozitivne energije in ogromno opravljenega dela, ki se mogoče od zunaj ne opazi, ampak mi v ekipi vemo, kako pomembno je bilo! Grande Beli!" je napisal zvezdnik madridskega Atletica, ki bo danes začel novo sezono španskega prvenstva.

Oblak brani barve kluba iz mesta, v katerem se je Belec pred 14 leti veselil imenitnega uspeha takratnih soigralcev. Leta 2010 je skupaj z Renejem Krhinom občudoval soigralce milanskega Interja, ki so pod vodstvom Joseja Mourinha osvojili ligo prvakov, pozneje pa vse skupaj združili v trojno krono.

Ko je Inter leta 2010 proslavljal trojno krono, je bil član slovitega milanskega kluba. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Belec ostaja vratar Apoela, s katerim je nedavno v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel proti Bajrićevemu Slovanu iz Bratislave. V play-offu kvalifikacij za ligo Europa ga čaka spopad z latvijskim prvakom Rigas FS, za katerega nastopa tudi Žiga Lipušček. Belec si je tako s ciprskim velikanom že zagotovil dolgo evropsko jesen, ki jo bo po dolgih letih preživel brez reprezentančnih vpoklicev, a vendarle kot goreč navijač stiskal pesti za Kekove izbrance.