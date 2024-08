Yann Sommer nič več za Švico

"Po tehtnem premisleku sem se odločil, da končam reprezentančno kariero. V veliko čast in privilegij mi je bilo, da sem lahko 12 let zastopal barve svoje države na najvišji nogometni ravni in zanjo odigral 94 tekem," je na spletni strani ASF zapisal 35-letni Yann Sommer.

Zadnjo reprezentančno tekmo je odigral 6. julija na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Na četrtfinalni tekmi v Düsseldorfu je Švica po izvajanju 11-metrovk klonila proti Angliji.

V Morgesu rojeni ,183 centimetrov visoki vratar je imel sijajno kariero tudi na klubski sceni. V domovini je igral za Basel in Grasshoppers, v Nemčiji za Borussio iz Mönchengladbacha ter Bayern iz Münchna, od avgusta lani pa je član italijanskega Interja iz Milana.