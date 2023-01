Dva dneva pred prvo tekmo Bayern le našel novega vratarja?

Alexander Nubel, ki je posojen AS Monacu, se ne bo vrnil v Bayern München. Rešitev so očitno našli v Borussii Münchengladbach. To je švicarski reprezentančni vratar Yann Sommer. Bavarci so se po dolgotrajnih pogovorih z vodstvom Borussie vendarle dogovorili za prestop. Pred podpisom dveletne pogodbe mora opraviti le še zdravniške preglede, poroča nemški Blick Sport.

Manuel Neuer je za Bayern branil od leta 2009. Foto: Reuters Po poročanju več nemških medijev sta se kluba dogovorila, da bo Bayern za Sommerja plačal osem milijonov evrov odškodnine. Bavarci iščejo novega vratarja, potem ko se je decembra na turnem smučanju poškodoval Manuel Neuer, v ekipi pa imajo le še Svena Ulreicha.