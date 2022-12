Na stadionu nemškega prvoligaša Uniona Berlina se je zbralo rekordnih 40 tisoč ljudi, navijačev kluba in ljubiteljev božičnih pesmi. Klub je prvič po pandemiji organiziral tradicionalni božični dogodek z božično glasbo in kuhanim vinom.

Foto: Reuters Hit jesenskega dela nemške bundeslige je bil Union Berlin. Dolgo so celo vodili, pred svetovnim prvenstvom pa nanizali nekaj slabših rezultatov in zdrsnili na peto mesto. Z osmimi zmagami, tremi remiji in štirimi porazi zdaj za vodilnim Bayernom iz Münchna zaostajajo za 17 točk. Po zimskem premoru se bo nemško prvenstvo nadaljevalo s 16. krogom, ki bo odigran med 20. in 22. januarjem.

Ampak Unionov stadion An der Alten Försterei je bil ta petek nabito poln. Ne, ni šlo za koncert kakšnega rock zvezdnika, napolnili so ga navijači in podporniki Uniona. Že od leta 2003 pred božičem na stadionu pojejo božične pesmi in pijejo kuhano vino. Prvič se jih je zbralo 89, leta 2013 jih je bilo že 27.500. Letos je bilo zanimanje za dogodek še toliko večje, saj je bil v prejšnjih dveh letih zaradi pandemije odpovedan. In tako se je na stadionu, ki za tekme sprejme 22.012 ljudi, za koncerte pa 35 tisoč, zbralo kar 40 tisoč Berlinčanov. Imeli so tudi posebne goste: ukrajinski ženski pevski zbor.