Švicarski vratar zdaj tudi uradno član Bayerna

Švicarski reprezentančni vratar Yann Sommer je danes tudi uradno postal član nemškega prvaka Bayerna. Potem ko so nemški mediji že v sredo poročali o tem, da se je dogovoril za prestop iz Borussie Mönchengladbach, so danes v bavarskem klubu prestop tudi uradno potrdili. Sommer bo član Bayerna do poletja 2025.

Bavarci so pred nadaljevanjem prvenstva - v petek bosta na prvi tekmi leta 2023 v nemški bundesligi igrala velika tekmeca Leipzig in Bayern - iskali novega vratarja, potem ko se je ob koncu lanskega leta po vrnitvi s SP v Katarju na smučanju poškodoval prvi vratar Manuel Neuer, v ekipi pa imajo le še veterana Svena Ulreicha.

Pogodba za Sommerja do poletja 2025 je eno leto daljša kot tista, ki jo ima Neuer, ta ga veže še do poletja leta 2024.

Yann Sommer completed today's training session and will travel to Leipzig for tomorrow's game 💪



— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 19, 2023

"Čakajo nas veliki izzivi. Zelo se že veselim sodelovanja z novimi soigralci in komaj čakam, da začnemo," je ob predstavitvi za spletno stran kluba dejal novi vratar Bayerna in dodal: "Rad bi se zahvalil Mönchengladbachu za čudovitih osem let in pol ter za to, da so mi omogočili prestop."

"Morali smo reagirati po poškodbi Manuela. Imamo velike cilje, ki jih želimo uresničiti, zato smo si prizadevali dobiti Yanna Sommerja, ki je po našem mnenju eden najboljših vratarjev v Evropi. S svojimi ambicijami in značajem pa se bo dobro vključil v moštvo," je ob podpisu pogodbe dejal športni direktor Hasan Salihamidžić.

Finančne vrednosti sodelovanja klub ni razkril, nemški mediji pa so poročali, da je osnovna vrednost prestopa osem milijonov evrov, Gladbach pa bo dobil še dodatke, če bo Bayern zmagal v nemški ligi, pokalu ali ligi prvakov.

Nemška tiskovna agencija dpa pa je poročala, da so pri Sommerjevem prejšnjem klubu že našli menjavo zanj. Za Gladbach bo po novem branil njegov rojak Jonas Omlin, ki je nazadnje igral za Montpellier. Na nedavnem SP v Katarju je bil član švicarske izbrane vrste, a kot tretji vratar ni dobil priložnosti za nastop.

