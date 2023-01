Norvežan namesto v zapor na norveško nogometno zvezo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji norveški nogometaš John Carew, ki so ga novembra zaradi utaje davkov obsodili na 14 mesecev zapora, ima novo službo. Pri norveški nogometni zvezi so zapisali, da so s 43-letnim nekdanjim reprezentantom sklenili pogodbo o skrbi za mlade nogometaše. Njegova nova vloga v zvezi bi mu lahko pomagala pri prilagoditvi kazni.