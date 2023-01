Poglejte to koruzno polje v Argentini! Koruzo so posadili na tak način (bolj ali manj gosto), da se iz ptičje perspektive vidi podoba bradatega Lionela Messija. V Argentini ljubezen do kapetana njihove nogometne reprezentance nima meja.

Foto: Reuters Če nad perujsko Nazco poletite z letalom ali dronom, boste videli starodavne geoglife. Če pa poletite nad koruznim poljem v Los Condoresu v argentinski provinci Cordoba, se bo pod vami izrisal obraz enega in edinega kapetana svetovnih prvakov v nogometu, Lionela Messija. Tatuje s podobo Messija in pa murale na stavbah smo že videli, to pa je nekaj novega.

"Zame je Messi nepremagljiv," pravi kmet Maximiliano Spinazze, ki je posadil koruzo na tak način, da se iz ptičje perspektive vidi podoba bradatega Messija. Trik je v tem, da so semena koruze posejana bolj ali manj na gosto. In tako se je zdaj, ko je rastlina pognala in je slab meter visoka, izrisala Messijeva podoba. "Zdaj je svetovni prvak! Ponosen sem, da sem se mu lahko poklonil na tak način," dodaja Spinazze.

Foto: Reuters

Da so koruzo posadili po pravem vzorcu, je poskrbel kmetijski inženir Carlos Faricelli. Takole razloži: "Kjer so semena posejana bolj na gosto in so tla manj vidna, je zelena barva temnejša kot tam, kjer je manj semen."