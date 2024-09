Vodilni Goričani na sosedskem obračunu

Drugoligaši bodo med petkom in nedeljo odigrala tekme šestega kroga. Biljenci in vodilni Goričani se bodo pomerili v sosedskem obračunu. Tega v boljšem položaju pričakujejo Goričani, ki so kljub remiju v Sežani ohranili vodstvo na lestvici 2. SNL, v gostovanje v bližnjih Biljah pa vstopajo z 11 točkami. Dve manj so v prvih petih krogih zbrali Biljenci, ki so v petem krogu izgubili še drugič v tej sezoni.