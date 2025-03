Šok v Barceloni. Je kršila pravilo Fife in bo ostala brez točk?

Veselje nogometašev in navijačev Barcelone po četrtkovi zmagi nad Osasuno (3:0), s katero so madridskemu Realu ušli na štiri, Oblakovemu Atleticu pa kar na sedem točk prednosti, je splahnelo ob prebiranju novic o tem, kako bi lahko zaradi domnevnega kršenja pravil v primeru "poškodovanega" reprezentanta Iniga Martineza ostali brez priigranih točk. Vse oči so zdaj uprte v odvetniško službo Osasune.