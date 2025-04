Atleticu uspelo v izdihljajih srečanja, Oblak se je približal Barceloni in Realu!

Vodilna Barcelona je v soboto zvečer gostila Betis iz Seville in igrala neodločeno 1:1. Tako je branilcu naslova Realu Madridu ušla le na štiri točke prednosti. Madridčani so na popoldanski tekmi doma z 1:2 izgubili z Valencio. V boju za naslov je tudi tretji Atletico, pri katerem se Jan Oblak poteguje za šesto priznanje zamora. Simeonejeva četa je v nedeljo izkoristila spodrsljaja vodilnega dvojca. Po napetem srečanju je v gosteh premagala Sevillo z 2:1. Andaluzijci so bolje vstopili v srečanje, v 7. minuti je s projektilom z roba kazenskega prostora premagal Škofjeločana Francoz Lucien Agoume, a je nato sledil preobrat Atletica.

Real Madrid je doživel hud udarec v boju za naslov španskega prvaka. Real se je že v preteklih krogih igral z ognjem, a se vsakokrat srečno izvlekel - v zadnjih petih tednih je vse zmage zabeležil z vsega golom razlike. Tokrat mu Valencia ni oprostila nove blede predstave.

Real Madrid je nepričakovano izgubil z Valencio. Foto: Reuters

Gostje so povedli v 15. minuti po zadetku Moucatarja Diakhabyja z glavo. Bil je to hladen tuš za domače navijače, ki so le dve minuti prej videli, kako je Vinicius Junior slabo izvedel najstrožjo kazen in zapravil idealno priložnost za vodstvo. Brazilec se je odkupil na začetku drugega dela, ko se je dobro znašel v kazenskem prostoru Valencie in izenačil izid na 1:1.

V sodnikovem dodatkuu, ko je Real Madrid krenil po zmagoviti zadetek, je Valencia izvedla hiter protinapad, Rafael Mir je žogo natančno podal Hugu Duru, ki je z glavo goste popeljal do zelo pomembnih treh točk.

Barcelona spodrsljaja Reala ni izkoristila v celoti. Na domačem igrišču je zgolj remizirala z Betisom. Pred Realom ima tako štiri točke prednosti. Za Barcelono je v sedmi minuti zadel Gavi, izenačil pa je Natan v 17. minuti.

Betis - FC Barcelona Foto: Reuters

Barcelona in Real Madrid bosta med tednom igrala četrtfinale lige prvakov, Katalonci v sredo z Borussio Dortmund, Real Madrid v torek proti Arsenalu.

Jan Oblak vse bližje zgodovinskemu podvigu

Po izpadu v pokalnem tekmovanju, kjer je Atletico doma izgubil povratno polfinalno tekmo proti Barceloni z 0:1, se je Jan Oblak vrnil med vratnici rdeče-belih.

Jan Oblak z Atleticom za vodilno Barcelono zaostaja sedem točk, Real pa mu beži za tri. Foto: Guliverimage

V pokalu v tej sezoni ni branil niti minute, vselej je dobil prednost rezervni čuvaj mreže Juan Musso, v prvenstvu, kjer je Simeonejeva četa teoretično še vedno v igri za naslov prvaka, pa ima vselej prednost Škofjeločan. Tako je bilo tudi v nedeljo v Sevilli, kjer je Atletico na zahtevnem gostovanju premagal Sevillo (2:1) in se vrnil v igro za osvojitev naslova.

Atletico Madrid je izkoristil spodrsljaja Real Madrida in Barcelone. Junak zmage je bil 21-letni Pablo Barrios, ki je v 93. minuti dosegel svoj prvenec v dresu Atletico Madrida in la ligi. Španski vezist je s samostojnim prodorom in natančnim strelom z 18 metrov kronal preobrat Atletica na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. To je bila hkrati prva zmaga Madridčanov na zadnjih sedmih tekmah v vseh tekmovanjih.

Francoz Lucien Agoume je v 7. minuti zatresel mrežo Jana Oblaka. Foto: Reuters

Zasedba Diega Simeoneja se je približala drugouvrščenemu Real Madridu na tri točke, za Barcelono na vrhu pa zaostaja še dodatne štiri točke.

Sevilla je povedla že v sedmi minuti po strelu z 20 metrov Luciena Agoumeja, ki mu Jan Oblak ni bil kos. Izenačenje je sledilo v 25. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Juliana Alvareza, zmagoviti zadetek pa je padel v tretji minuti sodnikovega podaljška.

Špansko prvenstvo, 30. krog:

Petek, 4. april:

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Ponedeljek, 7. april:

Lestvica: