Zgodba o Olmu in Victorju je povezana s finančnim stanjem Barcelone oziroma omejitvami pri sklepanju pogodb z igralci, ki jih je klubu naložila španska zveza.

Olmo je bil sprva zaradi omejitev v klubskih proračunih prijavljen le za prvo polovico sezone, ki se je uradno končala 31. decembra. Konec lanskega leta je sodišče v Barceloni zavrnilo Olmovo zahtevo za začasno registracijo za preostanek sezone, kar je potrdilo tudi prizivno sodišče. Kljub odločitvi sodišč je Barcelona zaprosila za nove licence pri španski nogometni zvezi, saj je za 100 milijonov evrov prodala VIP sedeže na bodočem Camp Nouu, kar je povečalo njen proračun. S tem naj bi izpolnila finančna pravila, ne pa pravila zveze in lige, po katerem isti klub v isti sezoni ne more obnoviti potekle licence.

Zdaj je o pritožbi Barce odločal CSD in ugotovil, da komisija španske zveze, ki je zavrnila izdajo licenc, za to ni imela pristojnosti. Zato je njeno prvo odločitev izničil, kar pomeni, da imata Olmo in Victor veljavni licenci in lahko brez omejitev igrata za klub. CSD je po pritožbi Barce v začetku januarja sicer že izdal začasno odločbo, ki je obema omogočila igranje tudi v času do končne odločitve.

Olmo je trenutno sicer poškodovan, na zaostali tekmi z Osasuno si je pred dnevi poškodoval desno stegensko mišico in bo manjkal tri tedne.

