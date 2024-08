Bizaren škandal: pijana sodnika kradla prometne znake, Uefa se je hitro odzvala

Na Poljskem odmeva nenavaden škandal, v katerem sta si očrnila ime nogometna sodnika Bartosz Frankowski in Tomasz Musial. Danes bi morala opravljati sodniško delo na kvalifikacijski tekmi za ligo prvakov med Dinamom Kijev in Glasgow Rangers v Lubinu, a ju je Evropska nogometna zveza (Uefa) črtala s seznama. In razlog? V noči na torek, ko sta pogledala pregloboko v kozarec, sta se odločila, da bosta kradla prometne znake. To sta tudi naredila, a jima je nato načrte prekrižala policija.