Zlatku Zahoviću uspelo še zadnjič

Nogometaši Maribora bodo danes na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo gostovali na Švedskem. Pomerili se bodo z Djurgardnom. S švedskimi tekmeci se v zadnjem obdobju srečujejo kar pogosto. To bo namreč že tretji mariborsko-švedski spopad od leta 2019. Mariborske navijače na gostovanje vijolic pri Aiku vežejo najlepši spomini. To je bilo srečanje, ko je Zlatku Zahoviću v njegovem zlatem obdobju ustvarjanja evropskih podvigov z vijolicami uspelo še zadnjič.

Mariborski klub že dolgo čaka na evropski uspeh, kakršne je v obdobju delovanja v klubu kot po tekočem traku dosegal Zlatko Zahović. Ko je opravljal vlogo športnega direktorja in skrbel za kadrovsko politiko, je postal Maribor pomemben del evropskega zemljevida. Vijolice so se kar petkrat uvrstile v glavni del evropskih tekmovanj. Trikrat v ligo Europa, kjer so enkrat celo prezimile, in dvakrat v ligo prvakov. Še nekajkrat je Maribor izpadel šele v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, torej v odločilnem krogu, kjer je bil od dolge evropske sezone oddaljen le še korak.

Maribor je pred petimi leti na prvi tekmi v Ljudskem vrtu premagal AIK iz Solne z 2:1, nato mu je za napredovanje zadoščal poraz na Švedskem z 2:3. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Tako je bilo tudi v njegovi zadnji sezoni (2019/20), v kateri je Zahović, še vedno najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, s svojimi sodelavci pri Mariboru napadal nov evropski podvig. Znova je bil na dobri poti, a mu je nato skupaj z njegovim dobrim prijateljem in zvestim sodelavcem Darkom Milaničem zmanjkalo le malo. Zgolj zadetek.

Izpadli ob stoječih ovacijah

Mariborčani po koncu dramatičnega obračuna z Ludogorcem (2:2). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sezoni 2019/20 so Mariborčani zaigrali v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, v kateri so se pomerili s serijskim bolgarskim prvakom Ludogorcem. Dvoboj v Razgradu se je končal brez zadetkov, nato so Bolgari v Ljudskem vrtu vodili že z 2:0, a je sledil preobrat. Vijolice so izenačile na 2:2, sledil je napet zaključek srečanja, v katerem je Maribor za srečen konec potreboval le še zadetek. Ta je visel v zraku, a ga občinstvo v mestu ob Dravi ni dočakalo.

Tako se je Maribor poslovil pred vrati evropske lige, a to storil tako junaško, da je izpadel ob stoječih ovacijah občinstva. To je bila še zadnja evropska sezona, v kateri sta sodelovala Zahović in Milanič.

Spomladi leta 2020, tik pred začetkom pandemije koronavirusa, sta se namreč drug za drugim poslovila od mariborskega kluba. Končalo se je zlato obdobje Maribora, v katerem je Zahović kot alfa in omega vijolic popeljal najtrofejnejši slovenski klub do številnih evropskih podvigov. In ostalo bo zapisano, da se je z Mariborom zadnjič veselil napredovanja ravno na Švedskem.

Ravno po enem najbolj sladkih porazov v zgodovini kluba, ko je v Solni z Aikom po podaljšku izgubil z 2:3, a zaradi takratnega pravila o zadetkih v gosteh, prvo tekmo v Ljudskem vrtu je namreč Maribor dobil z 2:1, izločil Skandinavce. To se je torej zgodilo ravno v deželi, kjer bodo vijolice danes iskale pot do tako želenega preboja v ligaški del konferenčne lige, prvega nastopa v glavnem delu enega izmed treh evropskih tekmovanj po sušnih sedmih letih.

Evropski uspehi NK Maribor v obdobju Zlatka Zahovića: Skupinski del lige prvakov: dvakrat (2014/15, 2017/18)

Skupinski del lige Europa in 1/16 finala: enkrat (2013/14)

Skupinski del lige Europa: dvakrat (2011/12, 2012/13)

Play-off kvalifikacij za ligo Europa: štirikrat (2009/10, 2010/11, 2016/17, 2019/20)

Hammarby dobil obe tekmi ...

Švedski Hammarby je leta 2021 premagal Mariborčane na obeh evropskih tekmah. Foto: Vid Ponikvar Usoda je hotela, da se Maribor v zadnjih sezonah pogosto meri s švedskimi predstavniki. To bo že njegov tretji obračun v zadnjih petih letih. Vijolice so na Švedskem izkusile obe skrajnosti.

Leta 2021 so ostale praznih rok proti Hammarbyju. Takrat je bil trener vijolic Simon Rožman, Mariborčani pa so v kvalifikacijah za konferenčno ligo izgubili obe tekmi s švedskim predstavnikom. Najprej 1:3 v Stockholmu, kjer je častni zadetek za vijolice dosegel zdajšnji slovenski reprezentant in član norveškega prvaka Bodo/Glimt Nino Žugelj, nato so ostali praznih rok še na povratni tekmi 0:1 v Mariboru. Tako se je Maribor hitro poslovil iz Evrope, izpad pa izkoristil tudi za krepitev poslovnih vezi, saj so Švedi kmalu za tem kupili napadalca Maribora Aljošo Matka.

... AIK padel po zadetku kariere Romuna

Veliko bolj veselo je bilo v mariborski slačilnici na Švedskem dve leti prej. Leta 2019. Takrat je vijolice vodil še Darko Milanič. V drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov je žreb združil kroglici iz Slovenije in Švedske. Mariborčani so na prvi tekmi doma premagali AIK z 2:1 in nato na povratnem srečanju nevarno živeli na robu izpada. Švedski klub iz Solne je namreč na prekrasnem stadionu Friends Arena na začetku podaljška povedel s 3:1.

Vodstvo, ki je gostiteljem zadoščalo za napredovanje, je trajalo in trajalo, a je nato v 117. minuti Romun Alexandru Cretu, ki ga je Maribor prej pripeljal iz ljubljanske Olimpije, dosegel najpomembnejši zadetek v vijoličnem dresu in Milaničevi četi omogočil nadaljevanje evropske sezone. Zanimivo je, da je Maribor pred kratkim v Evropi izločil prav Cretuja in njegov zdajšnji klub Universitatea Craiova.

Maribor je nazadnje v skupinskem delu evropskega tekmovanja nastopal leta 2017, ko se je v ligi prvakov meril tudi s slovitim Liverpoolom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sledilo je veliko proslavljanje mariborskih nogometašev, Zlatku Zahoviću, ki je pol leta pozneje zapustil Ljudski vrt, je uspelo še zadnjič v Evropi. V obdobju, ki je sledilo, se Maribor ni niti enkrat uvrstil v skupinski del evropskih tekmovanj. Letos se mu nasmiha nova priložnost. Če bo želel po dolgem času spremljati evropske tekme v Ljudskem vrtu tudi v hladnejših jesenskih mesecih, bo moral izločiti še Djurgarden.

Šimundža ne sme voditi Maribora

Ante Šimundža zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na tekmi v Bački Topoli, ne sme voditi vijolic kar na dveh tekmah. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Danes ga na Švedskem čaka zahtevna naloga, ki bo za vijolice še toliko težja, saj Ante Šimundža zaradi izključitve na zadnjem evropskem izpitu v Srbiji ne bo smel voditi moštva s klopi kar na dveh tekmah. Tako bo Mariborčanom danes v Stockholmu kot tudi prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu dirigiral njegov pomočnik Damjan Ošlaj. Za dodatno nevšečnost je poskrbela še poškodba zadnje stegenske mišice Hilala Soudanija, enega najboljših nogometašev Maribora, ki zaradi zdravstvenih težav ne more pomagati soigralcem.

Za bolj vedro novico iz vijoličnega tabora je poskrbelo spoznanje, kako lahko Josip Iličić in Martin Milec že trenirata brez obremenitev ter bosta s svojimi izkušnjami še kako dobrodošla na gostovanju s tako velikim vložkom za NK Maribor, ki ga bo zaznamovalo tudi igranje na umetni travnati površini. Dvoboj v Stockholmu se bo začel ob 19. uri.

Skromen evropski izplen Maribora po Zahovićevem odhodu Zlatko Zahović in Darko Milanič sta se podpisala pod številne evropske uspehe vijolic. Foto: Vid Ponikvar O skromnem učinku Maribora v Evropi, odkar je s položaja športnega direktorja odšel Zlatko Zahović, ki ga je sprva za kratek čas zasedel Oliver Bogatinov, a je nato odgovorno vlogo prevzel Marko Šuler, priča tudi pogled na statistiko. Maribor je od sezone 2020/21 do danes v Evropi naletel na 13 tekmecev. Preskočil je le šest ovir, kar je bilo premalo, da bi se kdaj uvrstil v skupinski del tekmovanj. Izločil je armenski Urartu (2021), beloruski Šahtjor (2022), malteško Birkirkaro (2023), luksemburžanski Differdange (2023), romunsko Universitateo (2024) in kot zadnjo srbsko Vojvodino (2024), izpadel pa proti severnoirskemu Colerainu (2020), švedskemu Hammarbyju (2021), moldavskem Šerifu (2022), finskem HJK (2022), romunskem Cluju (2022), turškem Fenerbahčeju (2023) in bolgarskem Botevu (2024). Tako je Maribor napredoval zgolj šestkrat v 13 primerih. Ko je bil v klubu še Zlatko Zahović, je Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov oziroma ligo Europa na 30 obračunih napredoval bistveno večkrat, natančneje 21-krat.