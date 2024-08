Malo je držav, ki slovenskim klubom v evropskih tekmovanjih povzročajo toliko težav in nelagodja kot Hrvaška. Slovenski klubi so izrazito neuspešni. Na 12 slovensko-hrvaških dvobojih so napredovali zgolj enkrat, pa še to v najmanj cenjenem pokalu. Statistika je klavrna. Na 24 tekmah so zmagali le štirikrat, poraženi pa so bili kar 18-krat. Pred odločilnim spopadom med Olimpijo in Rijeko za vstop v konferenčno ligo tako statistika ni niti najmanj zaveznica zmajev. A vsakega črnega niza je enkrat konec, Olimpija pa v tej sezoni sploh še ni izgubila.

Slovenski selektor Matjaž Kek je na klopi Rijeke dosegel kopico nepozabnih uspehov, s katerimi se je v zgodovino kluba zapisal kot trenerska ikona. Foto: Vid Ponikvar Olimpija ali Rijeka? Zmaji bodo pot do drugega zaporednega nastopa v glavnem delu konferenčne lige iskali prek enega najboljših hrvaških klubov. To je Rijeka, ki na Hrvaškem po kakovosti zaostaja le za zagrebškim Dinamom, največjim hrvaškim rabljem med rednim izločanjem slovenskih klubov, saj je modrim, ki se jim (tudi) v tej sezoni nasmiha nastop v elitni ligi prvakov, slovenskega tekmeca v Evropi uspelo izločiti kar šestkrat!

Če je ples kroglic v preteklosti pogosto povezoval zagrebškega velikana s tekmeci iz Slovenije, dvakrat je bil usoden za Maribor in Domžale, po enkrat pa za Koper in Primorje, je povsem obratno pri Rijeki.

Nogometni ponos Kvarnerja, pri katerem so ogromen pečat pustili mnogi Slovenci, najbolj pa izstopata Adriano Fegic, legendarni strelec dveh zadetkov na nepozabni domači tekmi z madridskim Realom, in aktualni slovenski selektor Matjaž Kek, ki je Rečane popeljal do številnih lovorik in uspehov, leta 2017 pa osvojil tudi zgodovinsko dvojno krono na Hrvaškem, se v Evropi še nikoli ni pomeril s slovenskim klubom.

Na Reko se odpravlja ogromno navijačev Olimpije, na povratni tekmi v Stožicah pa je 29. avgusta pričakovati zelo polne tribune. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V četrtek tako sledi zanj "slovenska" premiera, podobno pa velja tudi za Olimpijo. Zmaje prvič v Evropi čaka hrvaški izziv, glede na zelo spodobne predstave, visoko stopnjo samozavesti, zmagovalno miselnost in odlično rezultatsko krivuljo, s katero je ljubljanski klub pod vodstvom Victorja Sancheza vstopil v to sezono, pa lahko zeleno-beli od spopada s sosedi z Reke pričakujejo marsikaj.

Vsi slovensko-hrvaški klubski spopadi v Evropi:

Rezultat Leto Rudar Velenje : Varteks Varaždin 0:1, 0:1 1998 Gorica : Osijek 1:2, 0:1 2001 Koper : Zagreb 1:0, 2:2 2003 Maribor : Dinamo Zagreb 1:1, 1:2 2003 Primorje : Dinamo Zagreb 2:0, 0:4 2004 Drava : Slaven Belupo 0:1, 0:1 2005 Domžale : Dinamo Zagreb 1:2, 1:3 2007 Domžale : Dinamo Zagreb 0:3, 2:3 2008 Koper : Dinamo Zagreb 3:0, 1:5 2010 Domžale : Split 1:2, 1:3 2011 Maribor : Dinamo Zagreb 0:1, 1:2 2012 Koper : Hajduk Split 3:2, 1:4 2015

Skupna statistika in uspešnost slovenskih klubov:

24 tekem: 4 zmage - 2 remija - 18 porazov, gol razlika 23:46

Neverjetna nemoč slovenskih klubov

Maribor ni zmogel preskočiti zagrebške ovire tudi v zlatem obdobju največjih evropskih uspehov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kar zadeva statistiko, so lahko navijači Olimpije zaskrbljeni. Izkupiček slovenskih klubov z obračunov, ko so se v Evropi pomerili s tekmeci iz Hrvaške, ne ponuja pretiranih razlogov za zadovoljstvo. Še več. Rezultati so bili tako skromni, nemoč slovenskih klubov pa tolikšna, da so nekateri vse skupaj začeli povezovati s prekletstvom.

To pa nogometašem Olimpije ne prinaša le dodatnega izziva, ampak tudi motiv več, da dokažejo, da je vse skupaj spomin na oddaljeno preteklost in da so na nogometnih zelenicah nastopili novi časi, v katerih se slovenski klubi znajo hrvaškim upirati dosti bolj pokončno in uspešno.

Ko je zagrebški Dinamo pred poldrugim desetletjem v Evropi izločil Domžale, je njegove barve branil tudi poznejši nogometni zvezdnik svetovnega kova Luka Modrić. Foto: www.alesfevzer.com Prvi del odgovora, ali to drži, bomo dobili v četrtek zvečer na Rujevici, kjer se bosta Rijeka in Olimpija spopadli na prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo, dokončno pa bo potnik v glavni del tekmovanja znan po povratnem srečanju v Stožicah. Olimpija bo pri tem upala, da ji bo uspelo nekaj, kar je za zdaj v Evropi le primorskima kluboma. Le Koper (trikrat) in Primorje (enkrat) sta v Evropi pozdravila zmago nad hrvaškim tekmecem. Vsi drugi, začenši z Mariborom, Domžalami, Gorico, Dravo in velenjskim Rudarjem, so ostali brez.

Slovenski predstavniki so se s hrvaškimi tekmeci v Evropi srečali dvanajstkrat in kar enajstkrat izpadli. Edini, ki je v zgodovini evropskih tekmovanj preskočil hrvaško oviro, je bil Koper. Kanarčki pa niso zgolj edini slovenski klub, ki je spravil na kolena hrvaškega tekmeca in mu preprečil napredovanje, so tudi lastniki rekorda, saj so dosegli najvišjo zmago nad hrvaškim klubom (3:0).

Katastrofa Kopra v Zagrebu, nato pa skoraj ...

Miran Pavlin je pred 14 leti popeljal Koper do zgodovinskega državnega naslova, nato pa po visokem porazu v Zagrebu zapustil kanarčke. Foto: Urban Urbanc/Sportida V sezoni 2010/11, ko je Koper prvič in za zdaj tudi zadnjič kot slovenski prvak dobil priložnost, da se poteguje za nastop v ligi prvakov, mu je žreb v kvalifikacijah določil zagrebški Dinamo. Modri z Maksimirja so izrazito neugoden tekmec za slovenske klube. Izločili so jih že šestkrat, največkrat so njihovo moč občutili v Mariboru in Domžalah, izpadla sta tudi Primorje in Koper. A pozor, primorska predstavnika sta se poslovila pokončno, saj sta po visokih porazih v Zagrebu (0:4 in 1:5) na povratnem srečanju močno popravila vtis, nadigrala favorite ter vpisala dve prepričljivi zmagi (2:0 in 3:0).

Žal nista zadoščali za napredovanje, saj je bil zaostanek s prve tekme prevelik, so bili pa zelo blizu senzacionalnemu preobratu prav Koprčani. Pred petimi leti so po ponesrečenem gostovanju v Zagrebu, kjer so kljub hitremu zadetku nekdanjega upa slovenskega nogometa Davorja Bubanje izgubili z 1:5, dokazali, da imajo v nogah protiorožje za hrvaške klube.

Visoki poraz Kopra v hrvaški prestolnici je poskrbel za kopico negativne energije, zaradi katere je rumeno-modri tabor zapustil najboljši igralec in športni direktor Miran Pavlin, na povratnem srečanju, ki so ga zaradi prenove Bonifike igrali v Novi Gorici, pa so kanarčki presenetili sami sebe in Dinamo odpravili s 3:0.

Če bi silovit pritisk v zadnjih minutah obrodil sadove, bi Zagrebčane, ki so se pošteno bali za svojo usodo in reševali na vse mogoče načine, odpravili s 4:0, kar bi zadoščalo za odmeven podvig, tako pa je ostalo pri 3:0. Ostalo je pri Pirovi, a zelo sladki zmagi.

Jakomin in Trenevski za zgodovinski uspeh

Saša Jakomin Tojo je Koper pred 21 leti popeljal do domače zmage nad Zagrebom (1:0). Foto: www.alesfevzer.com Koper je tako edini slovenski klub, ki je že izločil hrvaškega tekmeca. To mu je uspelo pred 21 leti, ko je bil v uvodnem delu nekdanjega pokala Intertoto boljši od Zagreba. Nekdanji hrvaški prvak, ki je pozneje izginil s prvoligaškega zemljevida in nastopa le še v nižjih ligah, je takrat na prvi tekmi v Kopru izgubil z 0:1, povratna pa se je razpletla brez zmagovalca (2:2). Z dvema zadetkoma je zablestel Makedonec Viktor Trenevski, zmago na Bonifiki pa je zagotovil Sašo Jakomin, legendarni napadalec in rekorder koprskega kluba, ki smo ga pred meseci predstavili tudi v rubriki Druga kariera. To je bil zgodovinski trenutek za slovenski klubski nogomet.

Slovenski predstavniki so pred tem popadali proti hrvaškim tekmecem kot hruške z drevesa. Rudar Velenje, Gorica in Maribor so izpadli, najbližje napredovanju pa so bile vijolice, ki bi na Maksimirju skoraj pokvarile vnaprej načrtovano modro zabavo. Nepozabni kapetan vijolic Stipe Balajić je v deseti minuti Mariborčane popeljal v vodstvo z 1:0, a so Zagrebčani v drugem polčasu preobrnili zaostanek v končno zmago z 2:1.

Žal je zagrebški skalp, ki so se ga polastili Koprčani, ostal edini, tako da ni pomenil prelomnega trenutka v slovensko-hrvaških spopadih. Po letu 2003 se je neslavna tradicija nadaljevala. Primorje, Drava, Domžale, Maribor in Koper so stopili na hrvaško mino in se poslovili od Evrope.

Koper je pred devetimi leti na Bonifiki premagal Hajduk s 3:2. To je bila zadnja zmaga slovenskega kluba v Evropi nad hrvaškim tekmecem. Foto: Saša Pahić Szabo/alesfevzer.com

Zanimivo je, da ples kroglic že dolgo ni združil kluba iz Slovenije in Hrvaške. Nazadnje sta se slovenski in hrvaški predstavnik v Evropi pomerila leta 2015. V kvalifikacijah za ligo Europa sta se udarila Koper in splitski Hajduk. Kanarčki se niso ustrašili favorita iz Dalmacije. Na Bonifiki, ki so jo napolnili navijači splitskega velikana, so zmagali s 3:2. To je bila četrta, še zadnja evropska zmaga slovenskega kluba nad hrvaškim. Tri so tako ustvarili Koprčani (nad Zagrebom, Dinamom in Hajdukom), eno pa Primorje (nad Dinamom).

Na povratni tekmi se nato Primorcem na vročem Poljudu ni godilo nič prijetnega. Naleteli so na boljšega tekmeca, Hajduk je leta 2015 zmagal s 4:1 in tako statistiko slovensko-hrvaških spopadov v Evropi še okrepil v korist predstavnikov iz dežele kockastih.

Bo prvi mož ljubljanske Olimpije, predsednik Adam Delius, še drugo sezono zapored zmaje v Evropi spremljal pozno v jesen? Za takšen podvig bodo morali zeleno-beli izločiti drugi najboljši hrvaški klub. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski klubi so na 24 sosedskih obračunih izgubili na kar 18 tekmah, kar je vse prej kot prijetno izhodišče za ljubljansko Olimpijo. A vsakega črnega niza je enkrat konec, Olimpija pa pod vodstvom Victorja Sancheza v tej sezoni sploh še ni izgubila … Dvoboj med Rijeko in Olimpijo se bo začel v četrtek ob 20. uri.