Nenavadna usoda ljubljenca navijačev Celja

Nogometaši Celja so se odpravili v Armenijo, kjer jih v četrtek čaka dvoboj s Pjunikom. Slovenski prvaki v Erevanu ne bodo gostovali prvič. V deželo, ki leži v nemirnem Zakavkazju in je že dolgo v sosedskih sporih z Azerbajdžanom, so se prvič odpravili leta 2020. Takrat so po podaljšku izgubili z Ararat-Armenio (0:1) in izpadli iz Evrope, tega razočaranja pa se v zdajšnji Rierovi odpravi najbolj doživeto spominja takratni prvi vratar Matjaž Rozman . V četrtek ga bo spremljal nenavaden občutek, saj bo sedel na klopi z zgolj še štirimi soigralci.

Se bo Celju izšlo v tretje? Prve zaključne žogice za dolgo evropsko jesen proti Slovanu ni izkoristilo. Šok terapija z menjavo trenerja Alberta Riere ni prinesla želenega učinka, zalomilo se je tudi v drugo, proti irskemu prvaku Shamrock Rovers. Aktualni slovenski prvaki nimajo več popravnega izpita. Po dveh zapravljenih priložnostih bi jih nov neuspeh dokončno izbrisal z evropskega zemljevida. Zato je v vrstah Celja čutiti vse več nemira in zaskrbljenosti. Zlasti pri ambicioznem vodstvu, ki se je za tvegano potezo, menjavo trenerja v zelo pomembnem delu sezone, odločilo zavestno in v upanju, da se bo v knežjem mestu igrala Evropa vsaj do zime.

Celjani so v kvalifikacijah za ligo Europa izpadli proti irskemu prvaku. S tem so zapravili še drugo zaključno žogico za dolgo evropsko jesen. Foto: www.alesfevzer.com

Nov evropski neuspeh bi osiromašil klubsko blagajno za nemalo milijonov evrov, Riero bi čakali zgolj še izzivi na slovenskih igriščih. Zato želijo Celjani v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo dokazati, da si bolj zaslužijo dolgo evropsko jesen od Pjunika, armenskega prvaka, ki ima po drugi strani svoje načrte. Opogumlja ga uspeh Noaha, še enega armenskega kluba, ki prisega na "tujsko legijo". V torek je s 3:0 nadigral Hajdukovega evropskega krvnika Ružemberok in z nogo in pol že zakorakal v konferenčno ligo. To je lahko lepo opozorilo Celjanom, ki v tej evropski sezoni razen imenitne zmage v Tallinnu (5:0 nad Floro, takrat je bil trener še Damir Krznar) v gosteh nizajo skromne rezultate.

Ukrajinec, ki je enkrat že pokvaril načrte Celjanom

Bodo navijači Pjunika proti Celjanom prišli na svoj račun? Tako so bodrili svoje ljubljence leta 2022 v Beogradu, ko so proti Crveni zvezdi izgubili kar z 0:5. Foto: Guliverimage Nezadovoljni pa so bili Celjani v gosteh tudi leta 2020, ko so kot takratni slovenski prvaki izpadli prav proti tekmecu iz Armenije. To je bil Ararat-Armenia. Zaradi pandemije covid-19 se je igrala le ena tekma. V tretjem krogu kvalifikacij za ligo Europa, pred tem so Celjani v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadli proti norveškemu Moldeju, so se tako izbranci Dušana Kosića odpravili v Armenijo. Na delu je bila še večina šampionske zasedbe, ki pa je nato po izpadu iz Evrope hitro razpadla.

Celjani so se dobro držali. Ker se je redni del končal brez zadetkov, je sledil podaljšek, tam pa je moral Matjaž Rozman po žogo v svojo mrežo. V 111. minuti ga je premagal Ukrajinec Sergej Vakulenko. Zanimivo je, da je omenjeni igralec nato prestopil k Pjuniku, kjer igra še danes, tako da bi lahko znova spravil Celjane v slabo voljo. Podobno je tudi z Brazilcem Alemaom in Nigerijcem Yusufom Otubanjom, tako da bodo Celjani v četrtek naleteli na kar nekaj znancev, ki so pred štirimi leti nosili dres Ararat-Armenie. Omenjena trojica je sodelovala pri edinem zadetku na tekmi. Otubanjo je streljal na vrata, Rozman je ubranil njegov strel, nato se je žoga odbila do Alemaa, ta pa je našel branilca Vakulenka, ki mu ni bilo težko zatresti celjske mreže.

Matjaž Rozman je imel prste vmes pri obeh državnih naslovih Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Pri Celjanih, ki so vmes temeljito spremenili igralski kader, zelo pogosto so se menjali tudi trenerji, ne bo veliko znancev s takratne tekme. Pravzaprav bo le en, ljubljenec celjskega občinstva in donedavni kapetan Matjaž Rozman, pa še ta bo, najverjetneje, tako kot večino obdobja v začetku sezone sedel na klopi in med vratnicama spremljal mlajšega stanovskega kolega Lovra Štubljarja. Če bi Celjani takrat izločili Armence, bi se uvrstili v play-off lige Europa, kjer bi jih čakala beograjska Crvena zvezda. Zaradi poraza v Erevanu pa so končali sezono brez želenega obračuna s srbskim velikanom.

Postava Celja na gostovanju v Armeniji leta 2020: Rozman, Marandici, Zaletel, Stojinović, Brecl, Vrbanec (od 91. Pungaršek), Štravs (od 99. Benedičič), Kerin (od 86. Novak), Lotrič, Božić (od 112. Kuzmanović), Dangubić

Težave Celjanov zaradi poškodb igralcev

Bo Albert Riera prvič letos s Celjem ostal neporažen v gosteh v Evropi? Foto: www.alesfevzer.com Kako bo tokrat? Celjane čaka v četrtek prvi polčas slovensko-armenskega obračuna. Trener Riera, ki je kmalu po vrnitvi v knežje mesto potožil, da pri celjskem klubu računa na preveč nogometašev, tako da se je začel igralski kader v zadnjih tednih namenoma krčiti, je na pot odšel z zgolj 16 igralci. V to nenavadno odločitev, to pomeni, da bo lahko z izjemo vratarja med srečanjem izkoristil le štiri menjave od dovoljenih pet, so ga delno prisilile tudi težave Celjanov z velikim številom poškodovanih igralcev.

Seznam ni majhen, po derbiju v Stožicah (2:2), na katerem so Celjani nakazali, kako vedno bolje upoštevajo zahteve trenerja Riere, so izgubili še Romuna Marca Dulco in Litovca Armandasa Kučysa. Največje težave so tako v zvezni vrsti, kjer ne moreta slovenskim prvakom pomagati tudi Mark Zabukovnik in Tamar Svetlin.

Dvoboj v Erevanu se bo začel v četrtek ob 18. uri po slovenskem času.