Ni jih veliko, ki bi izpadli ob stoječih ovacijah

Dvoboja je bilo konec, z njim pa tudi sanj vijolic o daljši evropski jeseni, a je Ljudski vrt vseeno žarel od ponosa. Mariborčani so po remiju z 2:2 izpadli iz Evrope. Od enega najbolj norih prebojev v skupinski del evropske lige jih proti Ludogorcu ni delil le en zadetek, ampak tudi spoznanje, da bi morali v prvem polčasu pokazati bistveno več. Na koncu so se poslovili pokončno.

Na dan, ko je domišljijo nogometnih navdušencev najprej prebujal vedno atraktiven žreb skupinskega dela lige prvakov in izrisal jesen, polno derbijev, si je Maribor, ''poslednji slovenski Mohikanec'' v Evropi, skušal priigrati nastop v skupinskem delu lige Europa. Če bi v play-offu kvalifikacij izločil serijskega prvaka iz Razgrada, bi se v petek na žrebu pojavila tudi kroglica vijolic, Maribor bi podaljšal evropsko sezono skoraj do sredine decembra, v blagajno pa bi za začetek kapnilo okrog 4,5 milijonov evrov.

Ivković se je želel posloviti z zmago

Trener Darko Milanič je namesto kaznovanega Dina Hotića v začetno postavo uvrstil Jasmina Mešanovića. Čeprav ga je Ludogorec na prvi tekmi v Razgradu nadigral, je verjel, da bodo njegovi izbranci pred domačim občinstvom bolj enakovredni gostom. Pred tekmo se je veliko govorilo o Saši Ivkoviću, ki je igral zadnjo tekmo za Maribor. Srb se je želel od Ljudskega vrta, ta ni bil povsem razprodan, posloviti z dragoceno zmago, a so imeli na njegovo težavo podobne cilje tudi gostje.

Ludogorec je v nedeljo zvečer ostal brez trenerja. Lastnik Kiril Domuščijev je odpustil Stojča Stoeva. Verjel je, da lahko nogometaši, ki so na mednarodnem trgu štirikrat dražji od Milaničeve zasedbe, pokažejo več. Na prvi tekmi so bili boljši, a sta jim zmago preprečila pomanjkanje sreče in izjemno razigrani vratar gostov Kenan Pirić.

Po prvem polčasu je kazalo, da bodo gostje zlahka opravili nalogo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Marcelinho hitro utišal Ljudski vrt

Da so Bolgari prišli po zmago, so nakazale že uvodne sekunde. Hitro so se zapodili proti vratom Maribora. Kombinatorno, preudarno in igrivo, blestel je zlasti Wanderson, so spravljali v težave vijolično obrambo, po nevarnosti je zadišalo že v uvodni minuti. Pod vodstvom začasnega trenerja Stanislava Genčeva, ki je bil pred srečanjem samozavesten in prepričan, da so njegovi izbranci boljši od Maribora, so nakazali, da bodo v Ljudskem vrtu trd oreh za slovenskega prvaka.

Od prve minute je igral prvi zvezdnik Marcelinho, ki ni niti za trenutek dajal vedeti, da šteje 35 let. Z lahkoto se je kosal z mariborsko obrambo, v 17. minuti pa poskrbel za prelomni trenutek dvoboja. Gostje iz Bolgarije so po kotu Maribora, ki ga je izvedel Rok Kronaveter, krenili v protinapad. Bili so konkretni, lačni krvi in tehničnega znanja, s katerim so v nekaj potezah izigrali tekmeca in se približali vratom Maribora.

Marcelinho se je na levi strani bliskovito otresel Martina Milca, nato pa z mojstrskim strelom z roba kazenskega prostora prisilil k predaji Pirića. Ludogorec je povedel z 1:0, Maribor pa se je znašel v silovitih težavah, saj je za napredovanje potreboval vsaj dva gola. Brazilec z bolgarskim potnim listom, ki je na prvi tekmi odigral le 20 minut in v tem času stresel okvir vrat, je bil tokrat bolj natančen. Dokazal je, zakaj je že vrsto let najbolj cenjen posameznik v vrstah Ludogorca in najboljši strelec orlov na evropskih tekmah.

Navijanje Viol za čisto desetko Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Navijači Maribora niso obupali tudi po krepkem zaostanku. Že v začetnih minutah so vzklikali Hočemo zmago, v 12. minuti razvili transparent VM (Viole Maribor) z napisom ''Ko težko je in ti ne gre, zapomni si, da tu smo mi.'' Kljub velikemu šoku, kon so vijolice zaostajale z 0:2, se je na stadionu pod Kalvarijo razlegalo Mi smo Maribor. Mariborski navijači so še naprej bodrili svoje ljubljence, kot da vodi Milaničeva zasedba. Pomagali so ljubljencem, a je bila, vsaj v prvem delu, na igrišču prevelika kakovostna razlika, da bi si lahko priigrali pozitiven rezultat. Na začetku drugega polčasa so Viole na jugu celo za nekaj časa obmolknile. Sedele so, bilo je prisotno gledališko vzdušje, nekajkrat so se zaslišali celo maloštevilni navijači gostov, nato pa so se v 52. minuti ponovno oglasile. Bodrile so nogometaše Maribora silovito. Odmevalo je ''Gremo Maribor, ti si šampion, Ni predaje''. Ko je zadel v polno ljubljenec občinstva Marcos Tavares, je bilo navdušenje nepopisno, po izenačenju Rudija Požega Vancaša pa je Ljudski vrt spominjal na vrelišče. Pravi kotel. Bil je resnični 12. igralec. Ljudski vrt žal ni dočakal popolnega preobrata. Čeprav je po 2:2 izpadel, je občinstvo nogometaše nagradilo z velikim aplavzom, stoječimi ovacijami. Pet minut po koncu tekme so še enkrat prišli na zelenico in doživele glasen pozdrav Viol. Igralci, razočarani zaradi razpleta, so se jim zahvalili.

Viler nespametno obdaroval goste

Maribor je prejel prvi zadetek v evropski ligi v Ljudskem vrtu po več kot petih letih. Na zadnjih šestih tekmah se vijolična mreža ni zatresla, nato pa že v uvodnih 25 minutah srečanja proti Ludogorcu dvakrat. Da, dvakrat. Kaj kmalu po prvem šoku je sledil še en. Tokrat je presenetil vse, tudi nogometaše Maribora, ki so negodovali ob nekoliko zapozneli odločitvi glavnega sodnika, da dosodi najstrožjo kazen.

Mariboru v prvih 45 minutah ni in ni steklo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Počasni posnetek je razkril, da je imel njegov pomočnik prav. Brazilec Cicinho se je po preigravanju znašel v kazenskem prostoru in okleval toliko časa, da ga je nespametno po desni nogi udaril Mitja Viler. Nikakor premočno, a dovolj jasno, da so to opazili delivci pravice. Ob velikih žvižgih je izkušeni Romun Claudiu Keseru podvojil prednost. Čeprav je Pirić skoraj prebral njegovo namero, le ni zmogel ustavili žoge na poti v mrežo. Maribor se je znašel v ogromnih težavah, skoraj pred misijo nemogoče, saj bi moral za veliki preobrat in napredovanje doseči kar tri zadetke.

Kronaveter dvakrat zgrešil cilj

Uresničevale so se besede Slaviše Stojanovića, ki je dobro spoznal Ludogorec v prejšnji sezoni kot trener sofijskega Levskega in dejal, kako so orli iz Razgrada ponavadi bolj navdihnjeni na evropskih gostovanjih, kjer jih pričakajo polne tribune. Zle slutnje nekdanjega slovenskega selektorja so se uresničile. Bolgari so vodili z 2:0, statistika strelov proti golu pa je bila po uvodni tretjini tekme povsem v prid gostov. 6:1, od tega 3:0 v okvir vrat.

Rok Kronaveter je očitno v slabi formi. Tudi tokrat ni navdušil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prvič je po zadetku Maribora zadišalo šele v 36. minuti, ko je Luka Zahović domiselno poslal v ogenj Roka Kronavetra. Ta se je znašel skoraj sam z oči v oči z vratarjem Ludogorca, nato pa poslal strel mimo desne vratnice. Najlepša priložnost Maribora v prvem delu je splavala po vodi. Edini rojeni Mariborčan, ki je zaigral na četrtkovi tekmi v Ljudskem vrtu, bi lahko domače navijače spravil v delirij že v 4. minuti, ko je izvajal prosti strel z roba kazenskega prostora, a nastreljal živi zid.

Mariborsko občinstvo jezno na sodnika Angleški sodnik Craig Leigh Pawson je v prvem polčasu večkrat razjezil mariborsko občinstvo, prepričano v to, da je oškodoval gostitelje. Po ''sporni'' 11-metrovki so gledalci spet skočili na noge in protestirali v 38. minuti, ko je Anton Nedyalkov udaril Jasmina Mešanovića, ta pa kot pokošen padel na tla in se prijel za glavo. Počasen posnetek je pokazal, da komolec Bolgara vendarle ni segel proti obrazu napadalca iz Bosne in Hercegovine. Branilec Ludogorca jo je odnesel z rumenim kartonom, gledalci pa so bili nezadovoljni, saj so zahtevali izključitev. Podobno, še bolj glasno, so se odzvali v sodnikovem podaljšku. Takrat je vratar Plamen Iliev z žogo krenil izven svojega kazenskega prostora, nato poslal žogo z igrišča, a ga je pred tem malce zadela tudi v roko. Za kratek trenutek, nenadno, a ga je. Sodnikova piščalka je ostala nema, gledalci pa kar niso mogli verjeti, da so jo gostje odnesli brez kazni. Zato so ob koncu prvega polčasa sodniški trojici, ko je zapuščala zelenico, namenili koncert žvižgov.

Kdo drug kot neuničljivi Marcos Tavares je bil tisti, ki je zabil prelomni zadetek v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kapetan Tavares nakazal preobrat ...

Domači strateg je med odmorom posegel po prvi menjavi. Namesto poškodovanega Martina Milca je v igro poslal Denisa Klinarja. Gostje so znova hitro zapretili, kot da jih še ne bi zadovoljilo prepričljivo vodstvo, a se je Kenan Pirić izkazal ob strelu Wandersona, v 61. minuti pa je namesto Kronavetra vstopil kapetan Marcos Tavares.

Soigralcem je hitro vlil dodatno željo po borbi, kaj kmalu pa je Ljudski vrt poskakoval od navdušenja. Rudi Požeg Vancaš je z imenitno globinsko podajo našel strelskega rekorderja vijolic, ta pa je spretno sprejel žogo in jo poslal mimo vratarja Ludogorca v mrežo. Maribor je znižal na 1:2, Tavares je proslavil že 201. zadetek za vijolice, navijači so začeli verjeti v preobrat.

... noro izenačenje v režiji Požega Vancaša

Ob veliki podpori je Maribor pritisnil na vrata, nato pa iz prekinitve, Cicinho je storil prekršek nad Mitjo Vilerjem, nato pa je Rudi Požeg Vancaš izvedel prosti strel z ogromne razdalje, tudi izenačil. V 72. minuti je Belokranjec poslal nepredvidljiv, zavrtinčen predložek proti vratom gostov. Obramba Ludogorca se ni ganila, napadalci Maribora so bili prekratki, žoga pa je še naprej drvela proti mreži. Na poti do tja je prelisičila še čuvaja mreže bolgarskega prvaka, rezultat je bil izenačen. 2:2!

Mariborčani so naredili vse, da bi jim uspelo, a jim je na koncu zmanjkalo nekaj sreče. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Veselje je bilo nepopisno. Erupcija navdušenja je spominjala na tisto izpred devetih let, ko je Maribor lovil junaški preobrat proti Palermu. Tribune so norele, trener Darko Milanič si je s sodelavci dal duška ob proslavljanju, igralci so bili deležni izjemne podpore.

Dvoboj, ki je po vodstvu gostov po prvem polčasu spominjal na tistega z enosmerno cesto ter že vnaprej znanim zmagovalcem, se je prelevil v dramo. V srhljivko, v kateri je Maribor do tako želene zmage, s katero bi vstopil v nogometni raj, potreboval le še zadetek. Minute so hitro tekle, gostje so skušali zadrževati in krasti vsako sekundo, ki se jim je ponudila, sledil je razburljiv zaključek. Maribor je pritiskal, v igro je vstopil še Andrej Kotnik. Sodnik je podaljšal dvoboj za pet minut, vsak predložek, ki je hitel v kazenski prostor gostov, pa je opozarjal, da bi lahko sledil epski preobrat, eden največjih v klubski zgodovini.

Maribor se po osmih tekmah poslavlja od Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tretjega gola le ni bilo

Mariborčani so s poslednjimi atomi močmi skušali še enkrat pretentati obrambo Bolgarov, ki so se branili na vse kriplje in malodane pozabili na napad. Igriva in radoživa zasedba iz prvega polčasa je izžarevala veliko manj energije, bila skoraj potolčena, a je izostal še en gol Maribor. Zadetek za 3:2. Dišalo je po njemu, branilec Rafaek Forster je nastreljal vratnico, na drugo igralno polovico je v zadnjih sekundah prišel tudi Kenan Pirić, a so se Bolgari ubranili.

Ostalo je pri 2:2, Maribor je po dveh remijih končal evropsko sezono, a si tudi prislužil ogromen aplavz. V Ljudskem vrtu se je prebudil duh, ki bi lahko bil Mariboru v nadaljevanju sezone v ogromno pomoč. Vijolič'ni bojevniki še niso rekli zadnje in se od Evrope poslovili dostojno. Tako, kot se od slovenskega prvaka tudi spodobi. Z ogromnim aplavzom in ob stoječih ovacijah.