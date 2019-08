Drama v Ljudskem vrtu in ponosno slovo Maribora, ki je bil blizu velikega podviga

Mariborčanom ni manjkalo veliko, da bi v drugem polčasu prišli do velikega preobrata in še večjega podviga.

Maribor se ponosno poslavlja iz Evrope, potem ko je bil na povratni tekmi play-offa za ligo Europa proti Ludogorcu ob polčasu v izgubljenem položaju (0:2), a je nato v drugem delu igre skoraj prišel do zgodovinskega preobrata, od katerega so ga ločili le centimetri. Po remiju z 2:2 se zaradi zadetka več v gosteh napredovanja veselijo Bolgari. Andraž Šporar in Kenan Bajrić sta si s Slovanom Bratislavo zagotovila evropsko jesen. Podobno velja za Miho Blažiča, ki mu je to uspelo s Ferencvarošem.

Po prvem polčasu Mariboru, ki je na prvi tekmi pred tednom dni remiziral brez zadetkov, ni kazalo dobro. Po golih Marcelinha v 17. in Claudia Keserüja v 26. minuti z enajstmetrovke, ki jo je zagrešil Mitja Viler, se je zdelo, da je že vse odločeno in se bodo gostje zlahka veselili napredovanja v skupinski del lige Europa.

Toda Maribor je Maribor in se ne preda kar tako, prav to pa je pokazal tudi tokrat, ko je gol upanja najprej v 65. minuti zabil kdo drug kot Marcos Tavares, ki je na igrišče prišel s klopi. Ko je Rudi Požeg Vancaš, podajalec pri prvem golu, v 72. minuti zadel z 2:2, je v Ljudskem vrtu završalo. Mariborčani so na vso moč napadli še tretji gol in vseskozi pritiskali.

Najbližje velikemu podvigu so bili v 89. minuti, ko so si Bolgari po akciji Požega Vancaša, ki je nadaljeval odlično formo iz zadnjih tekem, skoraj zabili avtogol. Do konca tekme se potem izid ni spremenil in napredovanja so se veselili gostje, Mariborčani pa se po osmih tekmah ponosno poslavljajo od Evrope in bodo zdaj pogled usmerili proti domačemu prvenstvu, v katerem jih čaka precej dela.

Štirim Slovencem so se pridružili še trije

Andraž Šporar tokrat ni zadel, a je lahko zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Andraž Šporar in Kenan Bajrić, ki sta oba igrala od prve do zadnje minute, sta se s Slovanom iz Bratislave veselila napredovanja v vročem Solunu. Tam sta gostovala pri Paoku in branila prednost s prve tekme (1:0), tokrat pa izgubila z 2:3, a se zaradi zadetka več v gosteh skupaj s soigralci in svojimi navijači veselila napredovanja v skupinski del lige Europa.

Od prve do zadnje minute je igral tudi Miha Blažič, ki se je s Ferencvarošem napredovanja prav tako veselil po dramatičnem razpletu proti litovski Sudovi. Prva tekma v Litvi se je končala brez zadetkov, tokrat pa so Madžari zmagali s 4:2 in si zagotovili evropsko jesen.

Nastop v skupinskem delu tekmovanja ima že zagotovljenih 21 klubov. Med njimi so tudi štirje s slovenskimi legionarji. To so St. Etienne (Robert Berić), CSKA Moskva (Jaka Bijol), Dinamo Kijev (Benjamin Verbič) in Lugano (Domen Črnigoj).