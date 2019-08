Stojanović že v ligi prvakov, danes s skalpom Ajaxa tja še Bezjak in Belec?

Danes bomo dobili še zadnje tri udeležence skupinskega dela lige prvakov. Vid Belec in Roman Bezjak bosta v Amsterdamu pri polfinalistu prejšnje sezone Ajaxu ob ugodnem izidu s prve tekme (0:0) lovila sanjski podvig. V skupinski del si je v torek z zagrebškim Dinamom zagotovil tudi Petar Stojanović in se tako pridružil petim rojakom, ki so bili tja uvrščeni neposredno.

Ajax je bil v prejšnji sezoni hit evropske sezone in bil nekaj sekund oddaljen od uvrstitve v veliki finale, zdaj pa Amsterdamčanom, ki so poleti izgubili glavna zvezdnika (Matthijsa de Ligta in Frenkieja de Jonga) , grozi, da se v elitno evropsko tekmovanje sploh ne bodo uvrstili. Apoel, pri katerem pomembno vlogo igrata Vid Belec in Roman Bezjak, je doma remiziral brez zadetkov in ima lepo priložnost, da pride do velikega podviga.

Petar Stojanović že šesti Slovenec v ligi prvakov

V torek si je ligo prvakov z Dinamom zagotovil Petar Stojanović, ki je s soigralci na Norveškem remiziral z evropskim krvnikom Maribora Rosenborgom z 1:1 in tako ohranil prednost z 2:0, ki si jo je zagotovil na prvi tekmi v Zagrebu.

Petar Stojanović se je z Dinamom veselil nove uvrstitve v ligo prvakov. Foto: Reuters

Nekdanji branilec Maribora se je tako pridružil petim slovenskim nogometašem, ki so si nastop v najboljši nogometni ligi na svetu zagotovili neposredno. Samir Handanović (Inter Milano), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Kampl (RB Leipzig), Josip Iličić (Atalanta) in Miha Mevlja (Zenit).

Neposredno udeležbo v skupinskem delu lige prvakov, s tem zagotovljenih vsaj šest tekem na vrhunski ravni in dolgo evropsko sezono, ki bo trajala vsaj do decembra, si je zagotovilo 26 klubov. Družbo jim bo delala še šesterica najbolj srečnih in spretnih, ki si morajo pot do elite izboriti v kvalifikacijah. Slovenski prvak Maribor je obstal v 3. krogu, slovenske barve v play-offu pa branita hrvaški in ciprski prvak, pri katerih igrajo trije slovenski legionarji.