Milanič od velike kritike do ogromne pohvale

Dvoboj med Mariborom in Ludogorcem (2:2) je ponudil dva različna polčasa. V prvem so prevladovali gostje, v drugem pa slovenski prvaki. ''Trepetali smo za napredovanje, a nam je uspelo,'' je priznal začasni trener bolgarskega prvaka Stanislav Genčev, trofejnemu strategu vijolic Darku Milaniču pa je bilo zelo žal, da navijačev za izjemno pomoč niso nagradili s tretjim zadetkom.

''Dišalo je po tretjem zadetku,'' je po dvoboju, ki se je končal brez zmagovalca, a je Maribor zaradi pravila o manjšem številu doseženih zadetkov v gosteh potegnil krajšo, večkrat izpostavil Darko Milanič. Bil je tako blizu, a spet tako daleč.

Dejansko je šlo vse narobe

Vijolice so po izpadu iz Evrope popadale na tla. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po slabši izvedbi Maribora v prvem polčasu, ki ga je Ludogorec dobil z 2:0, ga skoraj ni bilo več junaka, kateri bi verjel v popoln preobrat. Nato pa ni manjkalo dosti, pa bi Ljudski vrt, z njim vred pa celotna slovenska nogometna javnost, nazdravljala enemu največjih preobratov, kar so jih v Evropi pripravili slovenski klubi.

''V prvem polčasu smo bili slabi, pasivni. Zaostajali smo z 0:2, resda proti dobri ekipi, ki nas je takoj kaznovala. Zaradi tega, ker nismo bili pravi, smo bili v zaostanku. Bili smo nervozni in nismo našli rešitev. Dejansko je šlo vse narobe,'' bi najraje čimprej pozabil prvi polčas, katerega je Maribor izgubil z 0:2.

V drugem polčasu povsem druga slika

Gostje iz Bolgarije, ki imajo ogromno tujcev, so že po 25 minutah vodili z 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Nikoli ne smemo dobiti zadetka, kot smo ga v 17. minuti. V neki želji, ko smo dobili prekinitev in želeli doseči zadetek, se nam je porušilo nekaj, kar se ti na taki tekmi ne sme. Veš, da je tekmec izredno hiter v prehodu, a smo bili slabo postavljeni. Nismo stali tam, kjer bi morali,'' se je dotaknil mojstrskega zadetka Marcelinha, doseženem po hitrem in zelo učinkovitem protinapadu, ki so ga s slabo postavitvijo omogočili Mariborčani.

Pri drugem zadetku, Maribor ga je prejel z bele točke, je trenerja preveval občutek, da bi morali njegovi izbranci dobiti že prvo žogo. Če bi se to uresničilo, potem sploh ne bi moglo priti do najstrožje kazni.

''V drugem polčasu je bila popolnoma druga slika, drugačna pesem. V drugem polčasu smo igrali zelo dobro, dvakrat zadeli in bili blizu veliki zmagi, a se nam na žalost ni izšlo,'' je izpostavil dogajanje v nadaljevanju, ko sta Marcos Tavares in Rudi Požeg Vancaš do 72. minute spremenila Ljudski vrt v vijolični navijaški kotel, ta pa je po izenačenju slovenskih prvakov na 2:2 skoraj eksplodiral od navdušenja.

V prvem polčasu so si Mariborčani privoščili preveč napak, v nadaljevanju pa je to, nekoliko presenetljivo, veljalo za goste iz Razgrada. ''Ko ti nekaj ne gre, greš iz napake v napake. To se je Mariboru dogajalo v prvem polčasu, njim pa v drugem. Bili smo blizu, delali pritisk, imeli polno prekinitev, dišalo je po tretjem zadetku,'' mu je žal, da Maribor v zadnjih minutah ni našel poti do še tretjega gola, s katerim bi si vijolice zagotovile evropsko jesen.

Prosti strel bi moral izvesti Požeg Vancaš

V četrtek je v Ljudskem vrtu izžarevala posebna energija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Silovito je napadel vrata Ludogorca, a si kljub nekaterim prekinitvam ni preigral resnejše priložnosti. Morda bi se mu ponudila v predzadnji minuti podaljška, ko je bil dosojen prosti strel z desne strani, a je žogo v svoje roke vzel Mitja Viler, nato pa izvedel predložek tako slabo, da je končal v živem zidu.

Izostala je še zadnja nevarnost na tekmi, še zadnji poizkus, da bi Maribor po 0:2 ujel odrešilnih 3:2. ''Takrat sem pričakoval, jasno pa je, da te fantje ne slišijo, čeprav sem bil zelo blizu, da bo predložek izvedel Rudi. Zabil je gol, pridobil na samozaupanju, pred tem pa je Viler iz lepega položaja zadel zid. Ravno takrat, ko smo imeli veliko prostora. Nogometu se take stvari dogajajo. Obstajajo odločitve, ki niso primerne za ta trenutek. Res škoda,'' bi raje videl, da bi zadnji prosti strel, ko se je pred vrata Ludogorca preselil tudi vratar Kenan Pirić, izvedel nekdanji as Celja in Domžal.

''Cilj mora biti vedno podati žogo preko prvih branilcev v cono,'' je poudaril trener, ki je moral po koncu prvega polčasa menjati, saj si je Martin Milec poškodoval koleno.

Mariborčane po izpadu iz Evrope čaka nedeljski spopad pri zadnjeuvrščenih Domžalah. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor je s pomočjo glasnih navijačev, proti Ludogorcu se jih je v Ljudskem vrtu zbralo dobrih devet tisoč, lovil tretji gol, a ostal praznih rok. Tribune so vijolice vseeno po dvoboju pozdravile z velikim aplavzom in stoječimi ovacijami.

''Danes je bilo neverjetno navijanje. Tudi po koncu so vsi navijači še dolgo navijali za fante. Zelo sem vesel, to je izreden odziv,'' je vesel pozitivnega naboja, ki ga je občutil s tribun. Na nekaterih prejšnjih tekmah je na svoj račun poslušal tudi žvižge, tokrat pa je bilo, čeprav ni premagal Ludogorca in izpadel iz Evrope, drugače.

Genčev: Morda je tako še slajše

Bolgarski prvak je v zadnjih minutah trepetal za napredovanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida O tem, kako zaskrbljeni so bili nogometaši osemkratnih bolgarskih prvakov v Ljudskem vrtu, priča izjava začasnega trenerja Ludogorca.

''Trepetali smo za napredovanje, a nam je uspelo. Na koncu smo lahko zadovoljni, saj smo dosegli tisto, kar smo si prizadevali. Če v drugem polčasu ne bi delali takih napak, Maribor ne bi mogel doseči zadetka. Po vodstvu z 2:0 smo preveč popustili. Tega si ne bi smeli dovoliti. O tem smo se pogovarjali med polčasoma, a se je vseeno dogodilo. Nato smo tekmecu dovolili, da je dosegel zadetka na prelahek način. Če tega ne bi bilo, bi Mariboru zabili vsaj tri ali štiri gole. Na srečo se je vse končalo dobro. Morda je tako še slajše, kot pa če bi Maribor premagali z izdatno razliko,'' je na Štajerskem poudaril začasni strateg bolgarskega prvaka.

Še četrtič, odkar se Maribor meri z bolgarskim predstavnikom, se je dvoboj končal brez zmagovalca. Razlika je le ta, da so vijolice leta 2016 zaradi pravila večjega števila zadetkov v gosteh odpravila Levski (0:0 v Mariboru in 1:1 v Sofiji), tokrat pa so se napredovanja veselili Bolgari. Danes bodo imeli veliko slajše skrbi, saj bodo ''trepetali'' ob spremljanju žreba evropske lige in si želeli čim bolj atraktivne, a tudi premagljive tekmece.