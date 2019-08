Ivković začuden, da ga selijo v ZAE: Nisem podpisal nobene pogodbe

Izpad Maribora iz Evrope bi lahko v povezavi z zadnjimi dnevi poletnega prestopnega roka poskrbel za nekaj kadrovskih sprememb v Ljudskem vrtu. Čeprav je Saša Ivković na Transfermarkt.de že nekaj dni predstavljen kot novopečeni igralec Baniyasa, nazadnje šestouvrščenega kluba prvenstva ZAE, je 26-letni Srb, ki ima tudi hrvaški potni list, še vedno povsem osredotočen na cilje v mariborskem klubu.

''Sem član Maribora. Nisem podpisal pogodbe z nobenim drugim klubom. Sem v Mariboru, kjer se počutim odlično. Tako bo vse do takrat, ko bom podpisal za drugi klub. Sploh mi ni jasno, kako so me lahko predstavljali kot novega člana, saj nisem ničesar podpisal,'' je začuden nad odzivom Baniyasa, ki je prek socialnih omrežjih že dal vedeti, kako je okrepil svoje vrste s srbskim branilcem.

Občinstvo jih je poneslo

Mariborčani so izpadli proti Ludogorcu, čeprav so na obeh tekmah proti njemu ostali neporaženi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Govorice o odhodu zadnjega vijol'čnega bojevnika, za katerega naj bi Maribor po podatkih Transfermarkta prejel poldrugi milijon evrov, so se dotaknile enega najpomembnejših členov Milaničeve zasedbe.

''Ko se zgodi nekaj takega, to vpliva nate. Uspelo mi je, da o tem nisem razmišljal, ampak se povsem osredotočil na tekmo. Bilo je najbolj pomembna,'' je pojasnil po enem najbolj nesrečnih, a tudi ponosnih remijev Maribora v evropskih tekmovanjih. Vijolice so se spogledovale z izjemnim preobratom, s katerim bi vstale od mrtvih in izločile Ludogorec, a jim je do podviga podvigov, ki bi zagotovo odmeval tudi v Evropi, zmanjkal en zadetek.

Razočaranje nogometašev Maribora po izpadu iz Evrope je bilo ogromno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Uspeli smo se vrniti v tekmo in se celo spogledovali s preobratom. S pomočjo naših čudovitih navijačev, ki so nas bodrili ves čas, smo imeli vse v svojih rokah. Do konca je bilo še 20, 25 minut, imeli smo primerne trenutke za še tretji gol. Da dosežemo še en zadetek za napredovanje. Občinstvo nas je poneslo, igrali smo napadalno, imeli na voljo veliko prekinitev, ki bi jih lahko izkoristili še bolje. Na koncu nam je zmanjkal ta zadetek, tako da smo vsi žalostni in razočarani,'' ni skrival nezadovoljstva, saj je Maribor od preboja v skupinski del evropske lige in današnjega žreba delilo tako malo.

Česa takšnega v Ljudskem vrtu še ni doživel V četrtek se je v Mariboru čutila posebna energija. Navijači so bili ves čas 12. igralec vijolic. ''Fenomenalno je bilo. Če bi še zmagali, bi bilo še lepše, a je bilo prečudovito doživeti, kako poln stadion skandira tvoje ime. Prečudovito. Tega nisem v Ljudskem vrt še nikdar doživel. Zahvalil bi se navijačem. Ne le zaradi tega, ker so mi skandirali, ampak zaradi tega, ker so bili fenomenalni celo tekmo, nato pa nam dali podporo tudi po dvoboju. To nam veliko pomeni.'' Ko težko je in ti ne gre, zapomni si, da tu smo mi.



SKUPAJ skoraj do čudeža. SKUPAJ po nove zmage!#MiSkupajEnoSmo #MiSmoMaribor pic.twitter.com/PTLy33oxFI — NK Maribor (@nkmaribor) August 30, 2019

Mojstrovina Marcelinha in sporna odločitev Angleža

Srbski branilec je lani prejel nagrado Vijol Foto: Miloš Vujinović/Sportida Če se prvi polčas ne bi končal v korist gostov (0:2), bi mesto ob Dravi slavilo podaljšanje evropske sezone, tako pa se bo moralo v nadaljevanju sezone zadovoljiti le z ogledom tekem v domačih tekmovanjih, prvenstvu in pokalu.

''Ludogorec je dosegel prvi gol po mojstrovini. Nismo ga mogli preprečiti, bili smo nemočni. Drugi gol je padel iz sporne situacije. Sodil je Anglež, a je dosodil tako blago 11-metrovko,'' je spomnil na zadetka v 17. in 25. minuti, s katerima si je Ludogorec ustvaril prednost, katera mu je na koncu zaradi večjega števila doseženih zadetkov v gosteh (0:0 v Razgradu in 2:2 v Mariboru) tudi zagotovila napredovanje.

Maribor zdaj čakajo razburljivi dnevi. Poletnega prestopnega roka bo kmalu konec, usoda Ivkovića, nesojenega novinca Baniyasa, kjer sta pred leti že igrala stara znanca 1. SNL Jean-Philippe Mendy in Ezekiel Henty, pa je še naprej negotova. Ivković pravi, da je še vedno član Maribora, kapetan Marcos Tavares pa nam je po drugi strani namignil, da se bo v petek, torej dan po dramatični tekmi z Ludogorcem, na posebnem druženju poslovil od soigralcev.

Na njegovo mesto bi lahko prišel občasni reprezentant Nemanja Mitrović, ki si je v četrtek dvoboj med slovenskim in bolgarskim prvakom tudi ogledal v živo. Bo podobno tudi v nedeljo, ko se bodo vijolice mudile pri zadnjeuvrščenih Domžalah in si skušale premor med reprezentančno akcijo olepšati s tretjo prvenstveno zmago v tej sezoni?