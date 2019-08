Sijajen večer vratarja in zvrhana mera sreče. Maribor se spogleduje z novim podvigom!

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi play-offa za ligo Europa v Razgradu prišli do ugodnega rezultata. Z 0:0 so remizirali proti bolgarskemu prvaku, čeprav so večji del drugega polčasa igrali brez izključenega Dina Hotića. Mariborčane je z odličnimi obrambami reševal vratar Kenan Pirić. Z istim izidom se iz Litve vrača Miha Blažič z madžarskim Ferencvarošem. Na delu sta s slovaškim prvakom Slovanom tudi Andraž Šporar in Kenan Bajrić, ki v Bratislavi gostita grški Paok.

Z zvrhano mero sreče, a tudi po zaslugi številnih obramb vratarja Kenana Pirića, ki je blestel med vratnicama Maribora in v obup spravljal nogometaše Ludogorca, so Mariborčani prišli do ugodnega rezultata v gosteh pri Ludogorcu. Ta je imeli že tako premoč, potem pa v uvodnem delu drugega polčasa dobil še "darilo" iz rok Dina Hotića, ki si je z nespametnim in nepotrebnim prekrškom na sredini igrišča že v 57. minuti prislužil drugi rumen karton in tudi izključitev. Bolgari so napadali z vsemi močmi, streljali, merili mimo, zadeli tudi prečko in poskušali, a ni šlo. Vrata Maribora so do konca tekme ostala zaklenjena, pa čeprav bi bilo lahko tudi drugače.

Dino Hotić si je privoščil novo nespametno izključitev. Foto: Miloš Vujinović/Sportida O premoči Ludogorca priča tudi statistika. Bolgari so sprožili kar 28 strelov proti vratom vijoličastih in osemkrat merili v okvir vrat (Maribor je zmogel samo šest strelov, štiri v okvir vrat), a se je vselej izkazal mariborski vratar.

Maribor, ki je v Bolgariji končal niz treh evropskih porazov, izgubil pa je tudi konec tedna v prvenstvu v Celju, se tako domov vrača z ugodnim rezultatom, ob katerem bo lahko prihodnji teden v Ljudskem vrtu napadel še četrto uvrstitev v skupinski del lige Europa v zgodovini kluba.

V tem primeru bodo slovenski prvaki tudi dodobra napolnili klubsko blagajno. Vsak udeleženec evropske lige bo od Evropske nogometne zveze (Uefa) namreč prejel slabe tri milijone evrov nagrade. Če temu prištejemo še zaslužek vijolic v kvalifikacijah za ligo prvakov, bi lahko Maribor s prebojem v ligo Europa pospravil v žep že 4,5 milijona evrov.

Slovenca izzivata grškega prvaka, Blažič remiziral v Litvi

Andraž Šporar se meri z najboljšim grškim klubom, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov namučil Ajaxa. Foto: Reuters Na delu so tudi trije Slovenci. Miha Blažič, ki se je sprva podobno kot Maribor potegoval za ligo prvakov, je z madžarskim prvakom Ferencvarošem razšel z remijem brez zadetkov v gosteh proti litovskemu prvaku Suduvi. Slovenski branilec je igral od prve do zadnje minute.

Slovaški prvak Slovan v prvi tekmi play-offa v Bratislavi gosti PAOK Solun. Grškemu prvaku skušata prekrižati načrte tudi Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Prvi je na igrišču od prve minute, drugi pa na priložnost čaka na klopi.