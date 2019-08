Mariborčani z nekaj sreče ohranili mrežo nedotaknjeno

Nogometaši Maribora so v zadnjem krogu kvalifikacij za uvrstitev v evropsko ligo dokaj uspešno opravili prvo nalogo. V bolgarskem Razgradu so se z domačim Ludogorcem razšli brez zadetkov, tako da bosta ekipi povratno tekmo, ki bo naslednji četrtek v štajerski prestolnici, odigrali iz začetnega položaja.

Mariborčani so v Razgradu, vsaj glede na to, kako so se postavili in kako se je igra odvijala, uspešno opravili svojo nalogo. Kljub temu, da so bili v večjem delu v podrejenem položaju, od 57. minute igrali tudi z igralcem manj, so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno. Pri tem so imeli tudi nekaj sreče. Bolgari so namreč zapravili številne priložnosti - mariborski vratar Kenan Pirić je nekajkrat odlično posredoval, zadeli prečko, sodnik pa jim je razveljavil tudi gol. Glede na prikazano, so pred povratno tekmo iztržili ugoden rezultat, vsekakor pa naslednji četrtek v Mariboru ne bo imel lahkega dela, saj se je bogati tekmec, za katerega igrajo igralci iz vsega sveta, dokazal kot zelo dobra ekipa.

Trener Mariborčanov Darko Milanić je pred tekmo očitno ocenil, da se njegova ekipa ne more spustiti v odprt boj z gostitelji, zato je utrdil obrambo in se osredotočil na protinapade. Pravilno je predvidel, da bodo Bolgari pritiskali predvsem na začetku. V prvih 15 minutah so imeli ves čas žogo v nogah, poskusili so z nekaj streli, najlepšo priložnost pa je v peti minuti zapravil Izraelec Dan Biton, ki je po obleganju mariborskih vrat v kazenskem prostoru prišel do strela, a žogo poslal mimo desne vratnice.

Vratar slovenskega prvaka Kenan Pirić se je izkazal z nekaj odličnimi obrambami. Foto: Vid Ponikvar

Ko je bilo videti, da je uvodni pritisk domače ekipe splahnel, pa so prišli do novih priložnosti. V 17. minuti je Anton Nedjalkov močno streljal od daleč, Pirić pa je žogo z atraktivno parado odbil v kot. Štiri minute pozneje je isti igralec spet dobro streljal z 20 metrov, Pirić je žogo odbil. V nadaljevanju akcije pa se je priložnost ponudila Brazilcu Jorginhu, a gostujoči vratar je še enkrat odlično posredoval.

Maribor je imel edino priložnost v 23. minuti, ko je Mitja Viler z leve strani poslal žogo v sredino, kjer jo je Rok Kronaveter s težkega položaja poslal mimo gola. Že v naslednjem napadu so imeli spet priložnost domači, Romun Cladiu Kersü je z glavo streljal mimo gola.

Do konca prvega dela so domači napadi pojenjali, Pirić je sicer še imel nekaj dela, toda prave nevarnosti zanj ni bilo.

Dino Hotić si je z nespametnim prekrškom prislužil drugi rumeni karton, izključitev in konec tekme po 57 minutah igre. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zato pa se je trpljenje Mariborčanov spet začelo na začetku drugega dela. Še posebno, ko si je Dino Hotić v desetih minutah nadaljevanja prislužil dva rumena kartona in moral predčasno v slačilnico.

Takoj po tem so gostitelji izvedli nov pritisk, gol je visel v zraku. Jorginho je streljal mimo vrat, enako Cicinho. Pirić je ubranil strel Keserüja, v 79. minuti pa ga je po strelu Marcelinha od daleč rešila prečka.

Nato pa je gostiteljem zmanjkalo moči, tako da so tudi slovenski prvaki prišli do sape in nekajkrat s hitrimi prehodi prišli pred domača vrata. V zadnjih minutah so si priborili tudi prosti s strel desne strani kazenskega prostora, toda žoga je po strelu Vilerja zadela le zunanji del mreže.

Bolgari bi lahko do zmage prišli še v 90. minuti, a je bil Keserü spet nenatančen.

Bolgarski napadalci niso imeli svojega dneva, na povratni tekmi jim Mariborčani ne bodo smeli ponuditi toliko priložnosti, ob tem da bodo zagotovo prikazali bolj napadalno igro.

Ludogorec : Maribor 0:0

Stadion Ludogoec Arena, sodniki: Kehlet, Hummelgarsd, Soerensen (vsi Danska).



Ludogorec: Ilijev, Nedjalkov, Cicinho, Biton (od 65. Marcelinho), Anicet (od 78. Swierczok), Jorginho, Badji, Keserü, Moti, Wanderson (od 72. Tchibota), Foerster.

Maribor: Pirić, Vrhovec, Kronaveter (od 65. Tavares), Cretu, Hotić, Zahović (od 65. Kramarič), Milec, Viler, Ivković, Peričić, Požeg Vancaš (od 80. Mešanović).



Rumeni kartoni: Nedjalkov, Badji, Foerster; Hotić, Pirić.* Rdeč karton: Hotić (57.).