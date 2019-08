V živo: zdaj je že jasno, Mariborčani za ligo Europa z bolgarskim prvakom

Nogometaši Maribora bodo konec avgusta igrali v zadnjem krogu kvalifikacij evropske lige z bolgarskim prvakom Ludogorcem. Ti so valižanskega prvaka New Saints izločili s skupnim izidom kar 9:0. Andraž Šporar se veseli napredovanja v play-off kvalifikacij, Kenan Fatkić je izpadel.

V torek je bil od Slovencev na delu le Andraž Šporar. Njegov Slovan iz Bratislave je na Irskem pri Dundalku še drugič zmagal (3:1) in se veselil napredovanja. Šporar, ki je odigral vseh 90 minut se sicer ni vpisal med strelce, je pa podal za prvi gol in vodstvo Slovana, Kenana Bajrića ni bilo v ekipi.

V sredo, ko je pozornost plenil superpokalni spopad med Liverpoolom in Chelseajem v Istanbulu, so bile odigrane tri tekme s klubi brez slovenskih nogometašev, napredovali pa so Ararat Amrmenia, Vitoria Guimares in Legia Varšava.

Na delu Palčič, Fatkić in Ožbolt

Kenan Fatkić brani barve švicarskega Thuna. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenci pa so na delu danes. Prvak Moldavije Šerif Tiraspol Mateja Palčiča gostuje na stadionu Friends Arena v Stockholmu, kjer je doma mariborski znanec AIK Solna. Švedski prvak je v zadnji domači evropski tekmi po podaljšku ugnal vijolice s 3:2, a to ni zadoščalo za napredovanje.

Evropsko pot je nadaljeval v kvalifikacijah za evropsko ligo, kjer tekmuje tudi švicarski Thun, klub slovenskega legionarja Kenana Fatkića. Ta je danes z 1:2 izgubil pri moskovskem Spartaku, ki je dobil že prvo tekmo v gosteh s 3:2. Fatkić je tekmo začel v prvi postavi in igral do 63. minute.

Strasbourg je izločil Lokomotiv iz Plovdiva, za katerega igra tudi Alen Ožbolt, ki se je v tej evropski sezoni že vpisal med strelce. Tokrat je pri porazu z 0:1 odigral vseh 90 minut, a končal evropsko sezono.

Malmö, ki je izločil Domžale, je v gosteh izgubil z 0:1, a je za njegovo napredovanje zadoščala zmaga 3:0 s prve tekme proti Zrinjskemu, evropski krvnik Olimpije, turški Yeni Malatyaspor, pa je doma sicer z 1:0 premagal Partizan, a je ta napredoval zaradi visoke zmage v Beogradu (1:3).

Potrjen dvoboj Maribor - Ludogorec Mariboru je v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu spodletelo, zato bo evropsko sezono nadaljeval v play-offu evropske lige, kjer se bo pomeril z bolgarskim prvakom Ludogorcem, ki je s skupnim izidom 9:0 izločil najboljši valižanski klub The New Saints. Bolgari so na prvi tekmi ponižali Otočane s 5:0, na povratni tekmi v Wrexhamu pa napredovanje potrdili s 4:0.

Liga Europa, play-off (4. krog) kvalifikacij: Skupina prvakov:

Ludogorec Razgrad (Bol) - Maribor (Slo)

Suduva (Lit) – Ferencvaroš (Mad)

Köbenhavn (Dan) - Riga (Lat)

Celtic Glasgow (Ško) – AIK Solna (Šve)

Ararat-Armenia (Arm) - Dudelange (Luk)

Linfield (SIr) - Qarabağ (Aze)

Slovan Bratislava (Slk) - PAOK Solun (Grč)

Astana (Kaz) - BATE Borisov (Blr) Skupina "neprvakov":

Torino (Ita) - Pjunik (Arm)/Wolverhampton (Ang)

AEK Atene (Grč) - Trabzonspor (Tur)

Legia Varšava (Pol) - Midtjylland (Dan)/Glasgow Rangers (Ško)

Feyenoord (Niz) - Hapoel Beer-Sheva (Izr)

FCSB (Rom) - Vitória (Por)

AEK Larnaka (Cip)/Gent (Bel) - Rijeka (Hrv)/Aberdeen (Ško)

PSV Eindhoven (Niz) - Apollon (Cip)

Luzern (Švi)/Espanyol (Špa) - Zorya Luhansk (Ukr)

Partizan (Srb) - Molde (Nor)/Aris Solun (Grč)

Bröndby (Dan)/Braga (Por) - Spartak Moskva (Rus)

Malmö (Šve) - Bnei Yehuda (Izr)

Strasbourg (Fra) - Eintracht Frankfurt (Nem)

AZ Alkmaar (Niz) - Antwerp (Bel)/Viktoria Plzen (Češ) * v poštev pridejo poraženci dvoboja

Prve tekme bodo odigrane 22., povratne pa 29. avgusta.

Liga Europa, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme)