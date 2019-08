Klubi Slovencev izgubili. Če Mariboru preobrat ne bo uspel, ga najverjetneje čakajo Bolgari.

Na četrtkovih uvodnih tekmah 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa so izgubili vsi klubi slovenskih legionarjev. Bolgarski prvak Ludogorec Razgrad je s 5:0 odpravil valižanskega predstavnika The New Saints in na stežaj odprl vrata napredovanja v 4. krog. Tam bi mu, če mu preobrat v kvalifikacijah za ligo prvakov ne bi uspel, nasproti stal NK Maribor.