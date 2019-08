Olimpija in Domžale po hudem boju pomahala v slovo Evropi

V 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa ne bo slovenskih predstavnikov. Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga ostali praznih rok proti Malatyasporju (0:1). Od 38. minute so igrali brez izključenega Endrija Cekicija. Za las so bili prekratki tudi Domžalčani. Na Švedskem so namučili Malmö, a na koncu izgubili z 2:3 in se poslovili od Evrope.

Nogometaši Olimpije so končali evropsko sezono z domačim porazom proti Malatyasporju (0:1) in prekinili niz neporaženosti pod vodstvom Safeta Hadžića. Trajal je pet tekem, prekinila pa ga je petouvrščena ekipa v zadnji sezoni turškega prvenstva.

Zmaji so se znašli v resnih težavah, ko je Endri Cekici sredi obdobja, v katerem ni dišalo po resnih priložnostih, nepotrebno prejel drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča. Zmaji so ostali z igralcem manj, gostje pa so že nekaj sekund pozneje dosegli zadetek, a ga je slovaški sodnik Filip Glova zaradi prekrška v napadu razveljavil.

Gostje so si v 58. minuti priigrali lepo priložnost za vodstvo, a je bila Olimpiji naklonjena sreča, saj je strel reprezentanta Konga Thievyja Bifoumaja zadel okvir vrat. Turki so vedno bolj pritiskali proti vratom gostiteljev, a so se zmaji, podprti z glasnim občinstvom, zbralo se je 8.100 gledalcev, borbeno zoperstavljali napadom gostov. V 67. minuti se je celo ponudila imenitna priložnost Anteju Vukušiću, a se je po njegovem strelu z glavo izkazal vratar Ceddy Fabien.

Endri Cekici je moral zaradi dveh rumenih kartonov predčasno z igrišča še pred koncem prvega dela. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Turška zasedba, ki jo je v Stožicah podpirala maloštevilna skupina navijačev, je skočila na noge v 77. minuti. V vodstvo jo je popeljal Adis Jahović in odločil potnika v 3. krog kvalifikacij. Olimpija je krenila na vse ali nič, gostje pa zapravili še nekaj zrelih priložnostih. Ostalo je pri 0:1 in bolečem izpadu zmajev, ki jih je občinstvo za borbeno predstavo po koncu dvoboja nagradilo z velikim aplavzom.

Domžale brez senzacije v Malmöju

Če je Olimpija trenutno prvouvrščena v slovenskem prvenstvu, pa na Švedskem, kjer so prvoligaši odigrali že 18 krogov, najbolje kaže Malmöju. S klubom, kjer je člansko kariero začel sloviti Zlatan Ibrahimović, so se v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo pomerile Domžale.

Rumeni so na prvi tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici pokazali dopadljivo in napadalno igro, na koncu pa s Švedi remizirali (2:2). Na povratno tekmo so v sredo odpotovali z drznim ciljem, da presenetijo favorita in podaljšajo evropsko sezono. Domžale so se po prvi tekmi s Skandinavci dobro spočile, saj konec prejšnjega tedna niso odigrale prvenstvene tekme z Muro, ki je prestavljena na 12. september.

Domžale so na Švedskem dvakrat zatresle mrežo Malmöja, a jim to ni pomagalo do napredovanja. Foto: Reuters

Tekmo v Malmöju so začeli odlično, v vodstvo jih je v 12. minuti popeljal Jamajčan Shamar Nicholson, a je veselje rumene družine trajalo zelo kratko. Že v 21. minuti je za izenačenje poskrbel Oscar Lewicki. Do konca prvega polčasa sta se mreži zatresli še dvakrat. V 32. minuti so domači z zadetkom Markusa Rosenberga poskrbeli za preobrat, a so Domžalčani v sodnikovem podaljšku izenačili na 2:2. Zadel je 21-letni branilec Sven Karić Šoštarič.

Če bi se dvoboj končal z omenjenim rezultatom, bi na jugu Švedske spremljali podaljšek. To pa se vendarle ni zgodilo. Da bo obračun vendarle odločen po rednem delu, je postalo jasno v 83. minuti, ko je Rasmus Bengtsson popeljal Malmö v vodstvo s 3:2. Domžale so se znašle v težavah, saj so morajo za napredovanje v izdihljajih srečanja nujno zatresti mrežo tekmeca, a jim je zmanjkalo časa. Ostalo je pri tesni zmagi Švedov in ponosnem izpadu Domžal.

Korun izpadel v Latviji, Palčiča čaka AIK

Andraž Šporar za Slovan zadeva kot po tekočem traku, a na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij se ni vpisal med strelce. Foto: Rok Plestenjak Slovaški prvak Slovan Bratislava je v torek v Prištini ubranil prednost pred najboljšim klubom iz Kosova (2:1). Slovaški klub je na drugi tekmi slavil s 2:0, Andraž Šporar pa je prekinil izjemen niz, saj se je do danes med strelce vpisal kar na zadnjih sedmih klubskih tekmah, tokrat pa se ni znašel med strelci, je pa podal za drugi zadetek slovaških prvakov. Barve Slovana proti Feronikoliju je branil tudi Kenan Bajrić. Šporar je odigral vseh 90 minut, Bajrić je v 68. minuti prejel rumeni karton, igrišče pa je zapustil v 83. minuti.

V četrtek je bilo dejavnih še nekaj klubov slovenskih legionarjev. Šerif iz Tiraspola Mateja Palčiča je doma remiziral s Partizanijem iz Tirane (1:1) in napredoval. V 3. krogu se bo pomeril z mariborskim znancem Aikom, nekdanji nogometaš Maribora pa je v četrtek ostal na klopi za rezervne igralce.

Manj uspeha je imel poljski predstavnik Piast Gliwice, ki je z Urošem Korunom (odigral je vso tekmo) izgubil v Rigi 1:2 in izpadel. Prvo tekmo je namreč na Poljskem dobil s 3:2.

Lokomotiv Plovdiv Alena Ožbolta brani prednost dveh zadetkov (2:0) proti Spartaku iz Trnave,

Klubi, ki se želijo prek kvalifikacij uvrstiti v skupinski del lige Europa, morajo preskočiti štiri kroge.

3. krog kvalifikacij za ligo Europa: Connah's Quay Nomads (Wal)/Partizan (Srb) - Malatyaspor (Tur)

Malmö (Šve) - Zrinjski Mostar (BiH)

Norrköping (Šve) - Hapoel Beer-Sheva (Izr)

Torino (Ita) - Šahtjor Soligorsk (Blr)

Royal Antwerp (Bel) - Viktoria Plzeň (Češ)

Austria Dunaj (Avt) - Apollon Limassol (Cip)

Feyenoord (Niz) - Dinamo Tbilisi (Gru)

Brøndby (Dan) - Braga (Por)

Molde (Nor) - Aris Solun (Grč)

Lokomotiv Plovdiv 1926 (Bol)/Spartak Trnava (Slk) - Strasbourg (Fra)

Thun (Švi) - Spartak Moskva (Rus)

Alaškert (Arm)/FCSB (Rom) - Mladá Boleslav (Češ)

Pjunik (Arm) - Wolverhampton Wanderers (Ang)/Crusaders (SIr)

Midtjylland (Dan) - Rangers (Ško)

Mariupol (Ukr) - AZ Alkmaar (Niz)

AEK Larnaka (Cip) - Gent (Bel)

Legia Varšava (Pol) - Atromitos (Grč)

Haugesund (Nor)/Sturm Gradec (Avt) - PSV (Niz)

Rijeka (Hrv) - Chikhura Sachkhere (Gru)/Aberdeen (Ško)

Ventspils (Lat) - Jeunesse Esch (Luk)/Vitória SC (Por)

Fehérvár (Mad)/Vaduz (Lie) - Flora Tallinn (Est)/Eintracht Frankfurt (Nem)

CSKA Sofija (Bol)/Osijek (Hrv) - Zorya Luhansk (Ukr)

Neftçi (Aze) - Bnei Yehuda Tel-Aviv (Izr)

Luzern (Švi) - Espanyol (Špa)/Stjarnan (Isl)

Sparta Praga (Češ) - Trabzonspor (Tur)

Budapest Honvéd (Mad)/Universitatea Craiova (Rom) - AEK Atene (Grč)

Šerif Tiraspol (Mol) - AIK Solna (Šve)

Sarajevo (BiH) - BATE Borisov (Blr)

Dudelange (Luk) - Nomme Kalju (Est)

Astana (Kaz) - Valletta (Mal)

Slovan Bratislava (Slk) - Dundalk (Irs)

Sutjeska (ČG) – HB Torshavn (Fer)/Linfield (SIr)

Maccabi Tel Aviv (Izr) – Suduva (Lit)

Ararat-Armenia (Arm) - Saburtalo (Gru)

Riga (Lat) – HJK Helsinki (Fin)

Ludogorec Razgrad (Bol) – The New Saints (Wal)



Prvi dvoboji bodo odigrani 8., povratni pa 15. avgusta.

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):