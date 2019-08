Slovo Domžalčanov od Evrope

Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo na gostovanju na Švedskem z 2:3 (2:2) izgubili proti švedskemu Malmöju. Prva tekma v domžalskem športnem parku se je končala z 2:2, tako da so se v nadaljevanje tekmovanja uvrstili Švedi.

Domžalčani se za letos poslavljajo od evropske lige. Proti skupaj z AIK Solno vodilni ekipi švedske lige in lanskemu udeležencu 1/16 finala evropske lige, kjer je izpadla proti Chelseaju, so sicer hrabro borili, imeli svoje priložnosti, a je na koncu poleg nekaj boljših posredovanj obrambe zmanjkalo tudi nekaj sreče.

Prvi zadeli Domžalčani

Domžalski trener Simon Rožman je opozarjal na začetni pritisk švedske ekipe, ki naj bi bil njen zaščitni znak na domačem igrišču. "Treba bo zdržati prvih 20 minut in ne prejeti gola," je napovedoval, očitno pa je svoje varovance na začetek tekme tudi dobro pripravil.

Gosti so takoj pokazali, da so na Švedsko prišli po zmago, na sredini igrišča so zagospodarili, tako da od uvodne ofenzive Švedov ni bilo nič. Še več, Slovenci so bili nevarnejši, svojo premoč pa kronali v 12. minuti, ko je po izjemni podaji Adama Gnezde Čerina in neposrečenem posredovanju vratarja Dušana Meličareka gol dosegel Shamar Nicholson.

A veselje Domžalčanov ni dolgo trajalo. Že osem minut pozneje so domači izenačili, ko se je v kazenskem prostoru odlično znašel Oscar Lewicki, ki je z močnim strelom poslal žogo pod prečko.

V domžalsko obrambo, ki ima že od začetka sezone kar nekaj težav, saj ekipa prejema veliko golov, se je spet prikradla negotovost, posledica tega sta bili dve priložnosti, ki ju Švedi v 25. in 27. minuti niso izkoristili. Zato pa so bili natančnejši v 32. minuti, ko je napako storil Josip Čorluka, Soeren Rieks je žogo poslal pred vrata, kjer se je dobro znašel Markus Rosenberg.

Domžalčani so bili blizu, v dveh tekmah so Švedom, zabili štiri gole. Foto: Reuters

Toda gosti se niso predali, pred odhodom na odmor je bil izid takšen kot na prvi tekmi v Domžalah. Glavna akterja izenačenja v sodnikovem podaljšku sta bila Sven Karič in Gregor Sikošek, ki sta na levi strani izvedla dvojno podajo, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Amirja Kariča je prodrl v kazenski prostor in z močnim strelom premagal domačega vratarja.

Dinamična igra in nevarne akcije na obeh straneh

Tudi drugi del je postregel z dinamično igro ter nevarnimi akcijami na obeh straneh, pri domačih je bil kar nekajkrat nevaren Anders Bleg Christiansen, a žogi ni našel poti do mreže, v 62. minuti je na drugi strani z glavo poskušal Nicholson, toda žoga je zletela mimo desne vratnice. V 65. minuti je bil za malo nenatančen Rosenberg, že v naslednji minuti bi lahko natančneje streljal tudi Gnezda Čerin, ki je imel priložnost tudi dve minuti pozneje, takrat mu je veselje preprečil vratar.

Odločitev o zmagovalcu je prišla v 83. minuti, ko je bil po kotu v kazenskem prostoru najvišji Rasmus Bengtsson, njegov strel z glavo je končal za hrbtom vratarja Grege Sorčana.

Do konce tekme so gostitelji igro umirili, napadi Domžalčanov so bili jalovi, tako da do spremembe izida ni prišlo.