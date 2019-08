Zmedeni Slovak pokvaril nogometni praznik v Stožicah

V Ljubljani smo končno dočakali tudi nogometni praznik. Ljubljančani so očitno uslišali želje med njimi tako priljubljenega trenerja Safeta Hadžića in dodobra napolnili štadion v Stožicah. Nekaj več kot osem tisoč gledalcev je prišlo vzpodbujati nogometaše Olimpije in to počelo zelo glasno. Med njih se je pomešalo tudi kakšnih 30 Turkov, katerih glas pa se je ob bučnem navijanju domačega občinstva razgubil na poti do igrišča.

"Tisti od zgoraj" ni poslušal Safeta Hadžića

Če so trenerja Olimpije uslišali navijači, pa ga zagotovo ni "tisti tam zgoraj", od katerega si je pomoči zaželel dan pred tekmo. Ljubljančani spet niso imeli sreče. Že po 15 minutah so namreč ostali brez Asmirja Suljića, ki je zelenico zapustil poškodovan, v 38. minuti pa še brez Endrija Cekicija. K sreči ne zaradi poškodbe, a morda še slabše – ob negodovanju domačega občinstva, nogometašev Olimpije in njenega strokovnega štaba.

Safet Hadžić na začetku sezone 2019/20 nima sreče. Tokrat ga je ta stala izpada iz Evrope. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Po sobotnem derbiju v Ljudskem vrtu že po 15 minutah igre je Olimpija z igralcem manj tokrat v prvem polčasu ostala še drugič v nizu in se še tretjič v tej sezoni, tako je bilo tudi ob evropskem debiju proti Rigasu, znašla na napačni strani sodniških napak. Tokrat jo je storil neizkušeni, 31-letni Filip Glova, ki je povsem izgubil nadzor nad vročim dogajanjem na zelenici. Nogometaša, ki je izpustil derbi v Mariboru, da bi se spočil za tokratno tekmo, je izključil po precej nedolžnem prekršku na sredini igrišča. Po gestikulacijah telesa pa Slovak tega, da bo "prekrškarja", ki mu je že prvi rumen karton pokazal precej hitro, moral izključiti, saj je to, da mu je še drugič pokazal opozorilo, ki se je tokrat spremenilo v najbolj drastično kazen, opazil šele, ko si je to zapisal v svojo beležko.

Sodnik je povsem izgubil nadzor nad tekmo

Tudi sicer je možakar s Slovaške s številnimi rumenimi kartoni med že tako precej bojno razpoložene nogometaše obeh ekip vnesel še več nemira in povsem izgubil nadzor nad tekmo. Če bo tako sodil tudi v prihodnje, več kot tega, kar je sodil do zdaj – to pa so ne preveč pomembne evropske tekme in tekme mlajših reprezentančnih selekcij -, verjetno ne bo doživel. Že v prvih 45 minutah je namreč pokazal kar osem rumenih kartonov in enega rdečega. Po zapisniku sodeč se je na največjem slovenskem štadionu odvijala pravcata vojna, a se ni. Resda je bilo precej grobe in tudi umazane igre, pri kateri so prednjačili predvsem gostje, a tako hudo spet ni bilo.

V Ljubljani smo spremljali raztrgano igro, ob kateri je imel glavno besedo sodnik. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Kaj pa priložnosti? Bilo jih je bolj malo oziroma pravzaprav nobene. Oboji so dobro ustavljali napade nasprotnikov na poti do tja, kjer je najbolj nevarno, kazenskega prostora. Pravzaprav je enkrat razburljivo res bilo, a le za hip. Takoj po izključitvi so Turki izvedli hiter napad in premagali ljubljanskega kapetana Nejca Vidmarja, a je sodnik gol Adisa Jahovića zaradi prekrška v napadu razveljavil in s tem makedonskega napadalca, ki je nekoč na Reki kratek čas sodeloval z Matjažem Kekom, razjezil do te mere, da je robustni nogometaš izgubil živce in v nadaljevanju z neprimernimi gestikulacijami izzival ljubljanske navijače. Ti so nogometaše Olimpije na polčas, ki se je končal brez zadetkov, pospremili z aplavzom, sodnikom pa pričakovano namenili žvižge in tudi vzklike: "Uefa, mafija! Uefa, mafija!" Komentar verjetno ni potreben …

Hud pritisk Turkov in vratnica

Drugi polčas se je pričakovano začel s pritiskom Turkov, ki pa dlje kot do roba kazenskega prostora niso zmogli priti. Fanatična borbenost domačih jim je to preprečevala vse do 58. minute, ko je po desni strani prodrl Thievy Bifouma Koulossa, ustrelil in zadel okvir vrat. Končno malo sreče za domače.

Asmir Suljić je moral zaradi poškodbe z igrišča že po 15 minutah igre. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Po uri igre je pritisk svoje ekipe v napadu Ali Riza Sergen Yalcin, ki sedi na klopi Malatyaspora, skušal povečati z dvojno menjavo. Na igrišče je poslal Gökhana Töreja, nekdanjega napadalca West Ham Uniteda in Bešiktaša, in Brazilca Guilhermeja, tržno najbolj vrednega nogometaša turškega prvoligaša.

Ante Vukušić je zapravil izjemno priložnost za vodstvo

V 66. minuti je na tribunah Stožic završalo. Po desni strani je kot blisk prodrl Hrvat Luka Menalo, poslal hiter predložek pred vrati, kjer se je osamljen znašel njegov rojak Ante Vukušić, ustrelil z glavo pod prečko, a se je z odlično obrambo izkazal vratar Malatyaspora, Ceddy Fabien iz Benina. Takoj za tem je gostujoči trener menjal še zadnjič, na igrišče še napadalca Ergana Tozluja, odzval pa se je tudi njegov kolega na ljubljanski klopi. V ogenj je poslal vezista Vitjo Valenčiča, na klop pa posadil Stefana Savića.

V 70. minuti je bilo pred vrati Turkov vroče še enkrat. Po kotu Maria Jurčevića je do strela prišel Miral Samardžić in zgrešil, potem pa se skupaj s soigralci povsem razbesnel. Zahteval je namreč nasprotnikovo igranje z roko in enajstmetrovko. Ni je dobil, ampak le kot, po katerem se ni zgodilo prav nič.

V Stožicah se je ves čas iskrilo. Kar nekajkrat je bilo zelo vroče. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Makedonec v 77. minuti utišal Stožice

V 77. minuti pa podaja rezervista Töreja z desne strani, pred golom je najvišje skočil Jahović in premagal ljubljanskega vratarja. Makedonec je dočakal svoj trenutek "vojne" z ljubljanskimi navijači in zadetek proslavil s provokacijo, ki jim jo je namenil. Kazal je na svoj priimek, izpisan na hrbtu, in jim s prstom pokazal, naj utihnejo.

V naslednjih minutah smo spremljali raztrgano igro, ob kateri so se gostje ob vsakem dotiku metali po tleh in se valjali, kot da bi jih nasprotnik obglavil, s tem pa tudi izzvali domače navijače. Ti so začeli metati predmete na igrišče, prižigati bakle in tekma je bila za nekaj minut ustavljena. Gostje so tako s pridom pridobivali minute in tako tekmo ob želenem rezultatu na semaforju pripeljali do konca.

Olimpiji po izpadu iz Evrope ostane samo še domače dogajanje. Pokal in prvenstvo, v katerem je trenutno vodilna. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Olimpija se ni predala, a ni šlo. Zdaj pa domače dogajanje.

Olimpija se kljub temu ni predala in imela v 87. minuti, ko je do strela na desni strani do strela prišel Menalo in precej namučil vratarja gostov, a je ostalo pri izidu 0:1. Tako je bilo tudi po zadnjem žvižgu slovaškega sodnika, ki je bil tokrat v ospredju in povsem nedorasel nalogi, in napredovanja, s tem pa tudi dveh tekem proti beograjskemu Partizanu, so se veselili Turki.

Olimpija, katere nogometaši so se kot levi borili od prve do zadnje minute in si s tem ob koncu tekme prislužili glasen aplavz, pa bodo pogled usmerili proti domačemu dogajanju. Tam jim gre precej dobro, po prvih treh prvenstvenih tekmah so s sedmimi točkami na vrhu lestvice, kjer bodo skušali z novo zmago ostati tudi v nedeljo. Takrat v goste prihaja kranjski Triglav