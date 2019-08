Safet Hadžić sojenja spet ni komentiral, raje je govoril o Mariboru

Po bolečem izpadu iz Evrope in sojenju, s katerim je neizkušeni Slovak Filip Glova uničil nogometni praznik v Stožicah, je trener Olimpije Safet Hadžić ostal zvest samemu sebi in dela sodnikov ni komentiral. Je pa s cmokom v grlu pohvalil svoje fante in dejal, da jim nima kaj zameriti. Ob tem je Mariboru čestital za uspeh v Stockholmu večer pred tem in pohvalil njegove evropske podvige.

Slovaški sodnik Filip Glova, ki nima prav veliko mednarodnih izkušenj, je v 39. minuti z rumenim kartonom pri izidu 0:0 zlahka nagradil Endrija Cekicija, a ob norem deljenju kartonov, ki jih je na koncu skupaj pokazal kar 14, malce pozabil, da je to zanj že drugi. Ob tem ga je moral, na začudenje vseh, izključiti.

Malo za tem je kompenziral napako in Turkom razveljavil verjetno regularen gol. Precej premalo suveren je bil tudi pri številnih drugih odločitvah in poskrbel, da je nogometni praznik v Ljubljani, ki si ga je prišlo s tribun ogledati več kot 8000 ljudi, propadel.

Igre je bilo bolj malo, na koncu pa je številne ljubljanske gledalce, vsega četrt ure do nogometnega raja, z golom v 77. minuti razžalostil Makedonec v vrstah Malatyaspora Senad Jahović in poskrbel, da je bilo turških 2:2 izpred tedna dni zaman. Ljubljančani so po štirih tekmah končali svojo letošnjo evropsko pot.

Sodnik Filip Glova je izgubil nadzor nad tekmo. Na koncu je pokazal kar 13 rumenih in tudi rdeč karton. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Kaj naj rečem? Sami ste videli. Mogoče smo izpadli malce tragično, a borili smo se. Dali smo vse od sebe. Tako kot sem obljubil, smo od sebe dali 200 odstotkov. Žal mi je predvsem navijačev. V obeh tekmah smo dali vse od sebe," je po tekmi borbo svojih fantov od prve do zadnje minute večkrat omenil Safet Hadžić.

"O sodnikih ne bi govoril. Med tekmo sem jim mogoče nekajkrat nekaj rekel, saj sem bil evforičen in me je poneslo, a o sodnikih ne bom govoril. Nisem tukaj zaradi tega. V momentih bi mogoče sodnik lahko piskal malce drugače, kot je, a očitno je on videl tako, kot se je odločil. Verjetno ima prav," je mlademu sodniku v bran stopil trener Olimpije in ostal gospod.

Najhuje je, ko se ti zgodi kaj takega

Olimpija se je poslovila od Evrope. Foto: Morgan Kristan/Sportida "Pripravljali smo se na nekaj drugega, potem pa najprej ostali brez poškodovanega Asmirja Suljića, ki si je verjetno poškodoval mišico, pozneje pa še brez izključenega Endrija Cekicija. Najhuje je, ko dobiš rdeč karton. Potem se vseskozi braniš. Poizkušaš iz protinapada, ampak to je blazno težko, če je nasprotnik kakovosten, tako kot je bil naš današnji," je še povedal Hadžić in v bran stopil tudi svojemu izključenemu nogometašu.

"Ali mislite, da si je on želel dveh rumenih kartonov? Jaz verjamem, da je njemu najtežje, ampak je tako, kot je. To je nogomet. Škoda, bili smo zelo blizu. Če bi lahko vso tekmo igral tudi on, bi nam morda uspelo," je o 22-letnemu Albancu v vrstah Olimpije, ki je z golom v Rigi na povratni tekmi prejšnjega kroga kvalifikacij za ligo Europa Ljubljančane sploh popeljal do Malatyaspora, govoril Hadžić.

Čeprav se je njegova Olimpija po izključitvi res samo še branila pred močnimi turškimi napadi, pa je imela sredi drugega polčasa, ko je bil izid na semaforju še vedno 0:0, veliko priložnost. Zapravil jo je Ante Vukušić. Tudi Hrvatu njegov trener tega niti najmanj ne zameri.

"Škoda, da ga ni dal, gola. Streljal je dobro, ampak se je vratar izkazal z obrambo. Mogoče bi lahko umiril žogo in streljal, a vseeno mislim, da je meril dobro," je dejal Hadžić, ki bo moral misli hitro preseliti na edino, kar je njemu in njegovi ekipi ostalo. Domače tekmovanje. V tem ga že v nedeljo čaka nova tekma v Stožicah, kamor prihaja kranjski Triglav, ki je v tej sezoni že premagal Maribor in ima na lestvici točko manj od Olimpije, ki vodi s sedmimi s prvih treh tekem.

Trener Olimpije je po tekmi čestital Mariboru. Edinemu preostalemu slovenskemu predstavniku v Evropi. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Uspeha Maribora se je iskreno razveselil

Po izpadu iz Evrope in ob dejstvu, da bodo Mariborčani, ki trenutno zaostajajo za pet točk, odigrali še vsaj štiri evropske tekme, lahko Olimpija dobro v slabem išče v tem, da utegne biti vsaj v prvem delu sezone bolj osredotočena in bolj spočita od svojega velikega tekmeca. O tem, da cilja na naslov, je govoril tudi Hadžić.

"Pred nami je najtežja tekma v tem mesecu, Triglav. Sami veste, da bo težko sestaviti ekipo po tako bolečem porazu. Utrujeni smo, tako psihično kot fizično. Je pa to samo ena tekma. Prvenstvo je še dolgo. Normalno, da je naš cilj naslov prvaka. Moramo čim bolje igrati do konca prvenstva," je povedal trener Olimpije, ki Maribora v tem odgovoru ni omenjal, je pa o njem govoril pozneje.

"Mariboru v Evropi uspevajo velike stvari, nam ne. Zagotovo je njegova prednost to, da ima veliko izkušenj. Mariboru je treba za vse, kar počne, samo čestitati. Iskreno sem vesel, da se je v Stockholmu veselil novega podviga," je slovenskemu prvaku, katerega trn v peti je, saj od šestih derbijev ni izgubil še niti enega, polaskal Hadžić.

S tem, kaj bo s predsednikom, se ne obremenjujejo

O tem, kar bo po izpadu iz Evrope navijače Olimpije zanimalo še bolj, in sicer, kaj se bo zgodilo s predsednikom Milanom Mandarićem, ni želel govoriti.

Kakšen bo naslednji korak predsednika Milana Mandarića, ki naj bi bil na izhodnih vratih Olimpije? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mi delamo svoje delo in se z njim pogovarjamo samo o nogometu. Informacij o tem, kaj bo njegov naslednji korak, nimamo," je ob koncu druženja z novinarji povedal Hadžić in se za konec za podporo zahvalil navijačem.

"Aplavz, s katerim so nas po koncu tekme nagradili kljub izpadu, je dokaz, da so videli trud igralcev, ki so dali vse od sebe. Zdaj se jim moramo oddolžiti in skušati osvojiti prvenstvo," je optimističen Hadžić, ki je Olimpiji eno lovoriko, pokalno, že prinesel. Ji lahko še drugo?

