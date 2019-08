Turki ogorčeni nad rasističnim izpadom navijačev Olimpije, vratar v solzah

Nogometaši turškega prvoligaškega kluba Malatyaspor so na zgodovinskem gostovanju, prvem, odkar nastopajo v Evropi, v Ljubljani premagali Olimpijo z 1:0 in si zagotovili napredovanje v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa. Turški mediji se po dvoboju v Stožicah niso razpisali le o zmagi Yalcinove čete, ampak tudi o neljubem dogodku, ki Slovenije zaradi nešportnega obnašanja navijačev ni predstavil v najlepši luči.

"Na tekmi smo bili priča tudi žalostnemu dogodku. Zahrbtnemu napadu na našega vratarja. Zmerjali so ga z oponašanjem opičjih vzklikov. Zaradi tega se je zjokal v slačilnici. To se ne bi smelo dogajati v Evropi," je po dvoboju v Stožicah, ki je Malatyasporju zagotovil zgodovinsko napredovanje v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo, v katerem se bodo dvakrat pomerili z beograjskim Partizanom, opozoril trener Sergen Yalcin.

Malatyaspor je v Ljubljani pisal zgodovino:

Nekdanji turški nogometni zvezdnik je v karieri izkusil takšne in drugačne pritiske, tistih, s katerimi se je del ljubljanskega občinstva v četrtek lotil prvega vratarja Malatyasporja, pa nikakor ne odobrava. Podobno stališče ima tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki že vrsto let opozarja na prisotnost rasizma na nogometnih zelenicah. Tovrstne pojave želi izkoreniniti, opozarja na nepravilnosti in jih primerno kaznuje. Ljubljanskemu klubu zato, če bo omenjeno dejanje, ki se je pripetilo v sodnikovem podaljšku, vključeno v poročilo delegata tekme, grozi kazen.

Veselje nogometašev Malatyasporja po napredovanju v 3. krog:

#BirHayalinHikayesi 🇹🇷



İ Y İ G E C E L E R #YeniMalatyaspor A İ L E S İ ☺👋



Adım adım #YenidenBirEfsane ❗ pic.twitter.com/28jd4cDv9f — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 1, 2019

Boleč je bil že izpad proti turškemu predstavniku - Olimpija je morala od 38. minute zaradi rdečega kartona Endrija Cekicija igrati z igralcem manj -, zdaj pa bi lahko zaradi afere, o kateri poročajo številni turški mediji, udarec doživela še klubska blagajna zeleno-belih.

Sramota, o kateri se mora spregovoriti

Trener Malatyasporja Sergen Yalcin po tekmi ni molčal o rasističnem incidentu v Ljubljani. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Vsak nogometaš je pripravljen na morebitne dogodke na igrišču. V nogometu so vedno prisotni pritiski. So pa tudi dejanja, ki se jih je treba po tekmi sramovati. Takšna dejanja obsojam. Ne države, v kateri se je to zgodilo, ampak ljudi, ki so to naredili. V Ljubljano smo prišli igrat nogomet, gledalcem smo ponudili užitek. Grozno je, da se delajo razlike med belopoltimi in temnopoltimi. To je sramota, o kateri se mora spregovoriti," je Fabien Ceddy Farnolle, žrtev rasističnih zbadljivk, izrazil nezadovoljstvo s primitivnim obnašanjem skupine navijačev Olimpije ter dodal, da se takšnih stvari ne da preprosto pomesti pod preprogo in se pretvarjati, da ne obstajajo.

Afriškega orjaka, ki meri v višino skoraj dva metra, rodil pa se je pred 34 leti v Bordeauxu, je provokacija skupine navijačev Olimpije tako prizadela, da se po srečanju po besedah trenerja sploh ni veselil napredovanja svojega kluba, ampak v slačilnici točil solze.

Trenutek, ko je Fernolle ubranil strel Vukušića:

@FABULOUSFAB33 Taffarel or Farnolle? You were so good man, good luck in Europe League #YalnızDeğilsinFarnolle pic.twitter.com/Igburj9RTn — kuş terbiyecisi (@kusterbiyecisii) August 1, 2019

Izkušeni reprezentant Benina je bil sicer eden osrednjih junakov Malatyasporja v Ljubljani. V 67. minuti je mojstrsko ubranil nevaren udarec Anteja Vukušića, ki je s tem zapravil najlepšo priložnost Olimpije na tekmi. To se je zgodilo pri rezultatu 0:0, deset minut pozneje pa je Makedonec Adis Jahović z edinim zadetkom na srečanju zapečatil usodo ljubljanskega kluba.