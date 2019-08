Žal mu je, česa takega v karieri sploh še ni doživel

Nogometaši Olimpije so bili vse do 76. minute dvoboja proti Malatyisporju uvrščeni v 3. krog kvalifikacij, nato pa jih je Adis Jahović z zadetkom izločil iz Evrope.

Nogometaši Olimpije so bili vse do 76. minute dvoboja proti Malatyisporju uvrščeni v 3. krog kvalifikacij, nato pa jih je Adis Jahović z zadetkom izločil iz Evrope. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Olimpiji se je na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Malatyasporju najlepša priložnost za zadetek ponudila v 67. minuti. Napadalec Ante Vukušić je skušal z glavo z neposredne bližine zatresti mrežo, a se je izkazal gostujoči vratar. ''Še zdaj ne vem, kako je lahko to ubranil,'' se je po tekmi čudil Dalmatinec. Turki so kmalu za tem povedli z 1:0 in izločili Ljubljančane.

Evropska pot Olimpije je bila v tej sezoni kratka in razburljiva. V prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo so teže od pričakovanega strli latvijski oreh Rigas, nato pa v nadaljevanju naleteli na petouvrščeno ekipo turškega prvenstva, se z gostovanja v Malatyi vrnili s pozitivnim rezultatom 2:2, nato pa pred več kot osem tisoč gledalci v Stožicah ostali praznih rok.

Najbolj mu je žal priložnosti v 67. minuti

Anteju Vukušiću se je najlepša priložnost na tekmi ponudila v 67. minuti. Foto: Žiga Zupan/Sportida Izgubili so z 0:1, gostom pa je pomagala tudi izključitev Endrija Cekicija, ki je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno v slačilnico že v 38. minuti. Zmaji se vendarle niso predali. Borili so se do zadnjega, sredi drugega dela, ko je bil rezultat še vedno 0:0, pa prek Anteja Vukušića priigrali dobro priložnost za vodstvo. Hrvaški napadalec se je znašel sam pred vratarjem Malatyasporja, a je Fabien Farnolle, pozneje žrtev rasističnih zbadljivk, ubranil strel.

Po vodi je splavala velika priložnost, s katero bi lahko Olimpija morda že zakorakala v 3. krog kvalifikacij. ''Tekme morda nismo začeli tako, kot smo se dogovorili v slačilnici, a je bilo nato iz minute v minuto bolje. Nato nam je rdeči karton Cekicija pokvaril načrte, a smo si vseeno priigrali nekaj priložnosti. Ena se je ponudila meni. Še zdaj ne vem, kako mi jo je vratar sploh ubranil. Najbolj mi je žal zaradi te priložnosti,'' je po dvoboju zaupal 28-letni Dalmatinec. Želi si, da bi nogometaši Olimpije čimprej dvignili glave in se osredotočili na prvenstvo, na katerem bi lahko z nadaljevanjem ritma dobrih predstav ohranili vodilni položaj.

Ponosen na tako Olimpijo

Tudi trenerju Safetu Hadžiću je bilo podobno kot 28-letnemu napadalcu težko pri srcu, saj je morala Olimpija po tako bojeviti predstavi končati evropsko sezono. Foto: Sportida V Evropi letos več ne bodo zaigrali, razočaranje pa je bilo še toliko večje, ker si je dvoboj med Olimpijo in turškim predstavnikom v Stožicah ogledalo osem tisoč gledalcev. Toliko jih v tej sezoni, na splošno pa vse od takrat, ko se je na vroči stolček zmajev vrnil Safet Hadžić, še ni bilo.

''Težko mi je pri srcu, podobno velja za ekipo, da smo izpadli in končali evropsko sezono na tako žalosten način. Škoda. Škoda, da se je tako zgodilo in da smo prejeli takšen zadetek. Gostje so ustvarjali pritisk, imeli visoka pričakovanja, mi pa smo igrali z igralcem manj. In to že drugič v petih dneh. Vseeno smo se dobro odzvali. Dobro smo se kosali z igralcem manj, kar je na koncu dokazal tudi aplavz celega stadiona. Igralci smo lahko skupaj s trenerjem in strokovnim vodstvom ponosni na tako Olimpijo,'' ni skrival mešanih občutkov, saj je bil po tesnem porazu, s katerim so zmaji končali evropsko sezono, ponosen na ves prelit znoj. Ljubljančani so z igralcem manj skoraj izločili turškega favorita, Vukušić pa je po nedelji in nastopu v večnem derbiju v Mariboru še enkrat pretekel ogromno kilometrov in pustil srce na igrišču.

Vukušić o slovaškem sodniku: Izgubil se je na igrišču Nekaj pripomb na sojenje slovaškega sodnika Filipa Glove so imeli tudi v gostujočem taboru. Foto: Morgan Kristan/Sportida O tem, ali je bila izključitev Cekicija upravičena, ima posebno mnenje. ''Morda bi ga sodnik, če bi vedel, da je Endri pred tem že dobil en rumeni karton, le opomnil in mu ne bi pokazal še drugega rumenega kartona. Tako je po pravilih. Je pa bil sodnik izpostavljen ogromnem pritisku in se s svojim kriterijem izgubil na igrišču. Vsak prekršek je kaznoval z rumenim kartonom. Česa takšnega v svoji karieri še nisem doživel,'' je priznal izkušeni hrvaški legionar, ki nekdanjemu krilnemu napadalcu zagrebškega Dinama, zaradi katerega je morala Olimpija več kot polčas igrati z igralcem manj, ne očita ničesar. ''Vsi igralci se borimo eden za drugega. Ničesar si ne očitamo. Moramo se bodriti. Le tako lahko uspemo na igrišču,'' je predstavil razmišljanje, ki vlada v zeleno-beli slačilnici in bi lahko Olimpiji pomagalo do vidnejših uspehov v domačem prvenstvu.

Mariboru želi veliko uspehov v Evropi

Maribor je v sredo po dramatičnem srečanju v Stockholmu po podaljšku izločil švedskega prvaka. Foto: Reuters Vukušić je priznal, da dve zaporedni tekmi, na katerih je Olimpija ostala z igralcem manj že v prvem polčasu, pustita določene posledice. ''Če bi igrali z igralcem manj proti manj kakovostnemu tekmecu, bi nam bilo lažje, tako pa smo morali v tako kratkem obdobju zdržati zelo velik napor proti dvema velikima ekipama (Maribor in Malatyaspor, op. p.). Škoda, tudi sreča nam ni priskočila na pomoč,'' je pojasnil nekdanji biser hrvaškega nogometa, ki se v dresu Olimpije, prvega kluba v karieri po splitskem Hajduku, s katerim se poteguje za najvišja mesta na lestvici, počuti odlično.

Še bolje bi se počutil, če bi sredi drugega polčasa popeljal zmaje v vodstvo, zdaj pa bo vso energijo obrnil na slovenske zelenice, kjer bo skušal z Olimpijo zadržati prvo mesto in osvojiti prvenstvo. V nedeljo bodo zmaji v Stožicah gostili Triglav, ki je v tej sezoni že pokvaril načrte velikanu slovenskega nogometa, ko je v uvodnem krogu sredi Ljudskega vrta osupnil Mariborčane.

Olimpijo po napornem četrtkovem dvoboju čaka v nedeljo nov izziv, ko bo v Stožicah gostoval kranjski Triglav. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kako pa je Vukušić doživel sredino napredovanje NK Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov? ''Želim mu veliko uspehov. Naj bodo čim dlje v Evropi. To ni dobro le za Maribor, ampak tudi za slovenski nogomet. Ne želim pa veliko govoriti o Mariboru. Raje se osredotočam le na Olimpijo in na tekme, ki so pred nami." Prva bo že v nedeljo, ponovno v Stožicah. Olimpija proti Triglavu. Dvoboj si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet TV, začelo se bo ob 20. uri.