Rudar pojasnil, zakaj je po Sulejmanoviću odpustil tudi Pušnika

"Izvirni razlog je nezmožnost medsebojnega sodelovanja obeh posameznikov," je na začetku daljšega zapisa za javnost poudarilo vodstvo NK Rudar in pojasnilo, zakaj je moral pisarne velenjskega kluba zapustiti še Marijan Pušnik. Tako Almir Sulejmanović kot zdaj že nekdanji športni direktor po mnenju vodstva nista bila zmožna medsebojnega sodelovanja. Zdaj sta oba nekdanja člana velenjskega kluba, knape bo v soboto na dvoboju 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije prvič vodil novopečeni strateg Jani Žilnik.

Med Sulejmanovićem in Pušnikom "počilo"

Almir Sulejmanović, nekdanji pomočnik Marijana Pušnika, je med prejšnjo sezono na trenerskem stolčku NK Rudar nasledil Korošca. Foto: Matic Ritonja/Sportida Velenjski klub je tako v avgust vstopil v spremenjeni podobi. Po začudenju nogometne javnosti, ki je trajalo nekaj dni, Slovenija pa se je spraševala, zakaj je moral stadion Ob jezeru po dokaj uspešnih rezultatih zapustiti mladi trener Sulejmanović, je vodstvo knapov končno predstavilo razloge za prekinitev sodelovanja tako s trenerjem kot tudi prvim kadrovikom kluba.

"Razlog za takšno odločitev izhaja iz medsebojnega spora omenjenih posameznikov. Ob usklajevanju pogodb in pogovorov o delu, ki bi ga opravljala, sta bila oba seznanjena, da bo za to potrebnega velika sodelovanja. Delo glavnega trenerja in delo športnega direktorja gresta namreč z roko v roki. Tako v tem času niso bili izraženi pomisleki, da to ne bo mogoče, nihče namreč ni kazal ali spregovoril o dejstvu, da na sodelovanje ni pripravljen. Takoj za tem pa so se odnosi začeli slabšati. Posledično je upravni odbor kluba v juliju 2019 sklical izredno sejo, na kateri je bilo prisotno vodstvo kluba, pa tudi Almir Sulejmanović in Marijan Pušnik. Osebna verbalna obračunavanja so se nadaljevala tudi tukaj, zato je upravni odbor obema izrekel opomin pred prenehanjem delovanja v NK Rudar Velenje. Vodstvo je upalo, da bo ta zadostoval in da se bodo strasti umirile, vendar ni bilo tako,'' je zapisalo vodstvo Rudarja in sklenilo, da sta si omenjena akterja s svojimi potezami sama skopala grob, kar zadeva nadaljnje udejstvovanje pri Rudarju.

Rudar je v zadnjem prvenstvenem nastopu izgubil v Kranju z 2:3. Dvoboj je končal z devetimi igralci. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Spori presegli interese kluba Predsednik NK Rudar je Peter Dermol. Foto: STA "Medsebojni spori obeh akterjev so presegli interese kluba, posledice pa so se čutile v klubu in zunaj njega. Pomanjkanje komunikacije, medsebojnega spoštovanja in spoštovanja do vodstva kluba so le nekatere posledice. Težava pa je nastala, ko je spor začel vnašati negotovost tudi v člansko moštvo ter preostale akterje kluba," je ​​​​​​vodstvo Rudarja ocenilo, da tako ne gre naprej. "Vodstvo kluba je bilo popolnoma odrezano od informacij, niso se upoštevala navodila kluba, kar je na koncu rezultiralo tudi v poslovni škodi, ki jo je klub utrpel zaradi nezaupanja partnerjev, ki je bilo odraz omenjenega dogajanja. Obstajajo tudi druge negativne dejavnosti, za katere pa si želimo, da ostanejo znotraj kluba," je vodstvo na čelu s predsednikom Petrom Dermolom dalo vedeti, da so se pri knapih izvajale še nekatere dejavnosti, ki jim niso bile v korist, še manj v čast.

Pomagala sta klubu, a ...

Pušnik je sodeloval z velenjskim klubom v različnih vlogah vrsto let. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Tako Marijan Pušnik kot tudi Almir Sulejmanović sta v preteklosti s svojim strokovnim delom dokazala, da lahko pozitivno pripomoreta k delovanju kluba, zato je vodstvo v njiju prepoznalo dodano vrednost in si z njima želelo sodelovanja. Marijan Pušnik je knape popeljal do Evrope ter dobro selekcioniral ekipo, medtem ko je Almir Sulejmanović v lanski sezoni klub rešil pred izpadom in ponesel ekipo na pot boljših rezultatov. Obema se za njun doprinos iskreno zahvaljujemo. Spor pa je na žalost pripeljal do točke, ko je bil klub prisiljen kadrovsko resetirati športni del in na to mesto postaviti neobremenjene ljudi, ki bodo na vse ravni kluba prinesle mirnost," se vodstvo zahvaljuje obema za pomoč klubu, saj sta Rudarju v prejšnji sezoni pomagala zagotoviti obstanek.

Velenjčani vstopajo v nadaljevanje sezone z novim trenerjem in brez športnega direktorja. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Cilji NK Rudar Velenje v prihodnje ostajajo enaki. "Knapi se bodo še naprej borili in na tekmah dajali vse od sebe, da bi posegali po evropskih mestih. Prav tako se bo veliko pozornosti tudi v nadaljnje namenjalo nogometni šoli in razvoju lastnih igralcev. Sočasno lahko omenimo, da ideja vodstva o domačem trenerju še ni zamrla. Možnost ponovnega sodelovanja obstaja, vendar je ta tesno povezana z obojestranskim interesom, spoštovanjem in predvsem zaupanjem," je vodstvo namignilo, da bi lahko v bližnji prihodnosti prišlo do ponovne menjave na mestu trenerja članske ekipe. Zdaj to odgovorno vlogo opravlja Jani Žilnik, prvič bo na delu v soboto na gostovanju v Kidričevem, kjer ga čaka težavna naloga, saj zaradi kazni rdečih kartonov ne bo mogel računati na Davida Kašnika in Žigo Škofleka.

Energijo usmeriti v pozitivne zgodbe

Novi trener Jani Žilnik je bil pred leti kapetan Rudarja. Foto: Vid Ponikvar Vodstvo Rudarja je z izjavo o odhodu Pušnika želelo javnosti sporočiti, da strokovni del ni razlog za prekinitev omenjenih sodelovanj, s tem pa tudi končati razpravo in ugibanja o morebitnih ozadjih položaja.

''Klub si vedno želi delovati v dobro lokalnega okolja, kar pa ni vedno lahko. Tokrat je bilo treba sprejeti težke odločitve, mimo katerih v dobro kluba žal ni bilo mogoče iti. V nadaljevanju člansko ekipo čaka težek tekmovalni razpored, zato bomo svojo energijo usmerili v nove pozitivne zgodbe. Veseli bomo, če bodo tudi navijači prepoznali trud knapov in jih podprli na tekmah, ki sledijo,'' se glasi zaključek sporočila za javnost, ki pomeni začetek novega poglavja v zgodovini velenjskega kluba.