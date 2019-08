Olimpija po festivalu zadetkov pobegnila Mariboru na +7 #video

Nogometaši Olimpije so v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Triglav s 4:2 in se povzpeli na prvo mesto. Pred branilcem naslova Mariborom, ki je v Fazaneriji proti Muri osvojil točko (1:1), pa imajo že sedem točk prednosti. Tabor je v Sežani presenetil Domžale (2:1). Brez zmagovalca sta se končali tekmi med Aluminijem in Rudarjem (1:1) oziroma Celjem in Bravom (2:2).

Olimpija : Triglav 4:2 (3:1)

Konec dvoboja v Ljubljani. Olimpija se je z dragoceno zmago s 4:2 povzpela na prvo mesto, Triglav pa je kljub dvema doseženima zadetkoma v Stožicah ostal praznih rok. KONEC: @nkolimpija - NK Triglav Kranj 4:2 (Aliaga, Tijanič)



Boj z vrha lestvice in dveh izjemnih napadov je dobila domača ekipa. Orli so polazali ogromno, nadgradnja pa pride proti NK Mura!#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/6GOmjouFY9 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) August 4, 2019 76. minuta: Triglav je izkoristil še zadnjo menjavo. Namesto strelca prvega gola Victorja Aliage je vstopil Qendrim Hasanaj. Ritem igre se je nekoliko umiril, v zadnjih minutah so izostali nevarnejši napadi. 67. minuta: novo vrhunsko posredovanje kranjskega vratarja Luke Čadeža, ki ga je s prostega strela skušal premagati Endri Cekici. Goooool! 4:2! Olimpija je hitro vrnila udarec Triglavu. Najprej je vratarja Luko Čadeža z nevarnim strelom po tleh namučil Endri Cekici, v 59. minuti, le štiri minute po zadetku Tijanića, pa je v polno zadel Mario Jurčević. Znašel se je v gneči pred kranjskimi vrati in povišal vodstvo na 4:2. Zadetek Maria Jurčevića: Goooool! 3:2! Festival zadetkov v Stožicah se nadaljuje. Zdaj je v polno zadel David Tijanić. Nekdanji član zmajev je v 55. minuti znižal zaostanek Triglava in napovedal dramatično nadaljevanje srečanja v Stožicah, ki odloča o prvem mestu na lestvici. Tijanić je dosegel že tretji zadetek v tej sezoni. Zadetek Davida Tijanića: 49. minuta: David Tijanić se je znašel pred vrati Olimpije. Odločil se je za močan strel in zadel v glavo vratarja Nejca Vidmarja, ki je lahko po kratkem posredovanju zdravstvene pomoči nadaljeval s tekmo. Ostaja 3:1 za zmaje. Kako je Tijanič nastreljal Vidmarja v glavo: Začetek drugega polčasa. Triglav se je odločil za menjavo, namesto Elvedina Herića je zaigral Gašper Udovič. To je že druga menjava Gorenjcev na današnji tekmi, saj je Tom Žurga že v 40. minuti zamenjal Kristjana Arha Česna. Konec prvega polčasa. Olimpija je na hitro vodstvo Kranjčanov odgovorila odločno in si kaj kmalu priigrala lepo prednost. Razmerje v strelih na gol znaša 16:5 za Olimpiji, v okvir vrat pa 10:4! 45. minuta: Endri Cekici je po atraktivnem preigravanju, v katerem je pokazal visoko stopnjo tehničnega znanja, ogrozil vrata Triglava, a je bil vratar Luka Čadež na mestu. Izjemno preigravanje Endrija Cekicija: 37. minuta: Ante Vukušić je zapravil priložnost za že njegov tretji zadetek na tekmi. Po strelu z glavo je meril mimo vrat. Podal mu je Stefan Savić. Neverjetno! Še en zadetek v mreži Triglava. 3:1! V 30. minuti je Luka Menalo poskrbel za najlepši trenutek na tekmi in po izjemnem prodoru z dovršenim strelom matiral vratarja Triglava. Posojeni nogometaš zagrebškega Dinama se je razveselil strelskega prvenca v 1. SNL, Olimpija pa je v pičlih desetih minutah dosegla kar tri gole! Mojstrski gol Luke Menala: Goooool! 2:1! Ante Vukušić je v 24. minuti poskrbel za popoln preobrat in napovedal tekmo z velikim številom zadetkov. Mojstrsko se je otresel branilcev Triglava in dosegel drugi gol na tekmi. Skupno je s tremi poskočil na prvo mesto najboljših strelcev v ligi. Drugi gol Anteja Vukušića: Gooool! 1:1! Vodstvo Kranjčanov ni trajalo dolgo. V 20. minuti je Ante Vukušić izkoristil imenitno podajo in izenačil rezultat na 1:1. Dalmatinec je dosegel drugi zadetek za Olimpijo v tej prvenstveni sezoni. Podajo je prispeval Luka Menalo. Prvi gol Anteja Vukušića: Gooool! 0:1! Triglav je v 15. minuti prišel do vodstva. Nejca Vidmarja je premagal Španec Victor Aliaga in dosegel prvenec v 1. SNL. Vratarja Olimpije je pred tem namučil Tilen Mlakar. Kapetan zmajev je ubranil nevaren strel, a se je nato žoge dokopal poletni novinec Kranjčanov in z natančnim diagonalnim strelom popeljal gorenjske orle v vodstvo. In trenutnega prvega mesta na razpredelnici! Zadetek Victorja Aliage: 3. minuta: nalet Olimpije, ki je od prve sekunde krenila odločno proti vratom Gorenjcev. Endri Cekici, velik dolžnik ljubljanskemu občinstvu po nespametno prejetem rdečem kartonu na četrtkovi tekmi proti Malatyasporju (0:1), je ogrel dlani mladega vratarja Triglava Luke Čadeža. Priložnost Endrija Cekicija: Začetek dvoboja v Ljubljani. Ob 20.15 se bo začel zadnji dvoboj kroga v Ljubljani. Trener Olimpije Safet Hadžić je izbral enajsterico, v kateri ni poškodovanega Asmirja Suljića, ta bo moral po oceni zdravniške službe zaradi poškodbe mišice počivati vsaj tri, če ne tudi štiri tedne, manjka tudi kaznovani Vitalijs Maksimenko. Prva postava proti Triglavu!#verjamemvzmaje pic.twitter.com/ohmfBwYdfW — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 4, 2019 S kakšno postavo pa bo presenečenje v Stožicah lovil trener Triglava Dejan Dončić? 🦅NK Triglav Kranj XI: Čadež, Rogelj, Mertelj, Kumer, Arh-Česen, Herić, Kryeziu, Tijanič, Mlakar, Aliaga, Majcen (K)



🦅Klop: Arko, Šalja, Gajič, Žurga, Hasanaj, Udovič, Kuhar#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/IABoXWPY9H — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) August 4, 2019 Četrti krog bo sklenjen v Stožicah, kjer se bosta v nedeljo zvečer spopadla Olimpija in Triglav. Kranjčani so v tej sezoni že presenetili velikana. V uvodnem krogu so v Ljudskem vrtu osvojili vse tri točke (2:1), zdaj pa imajo priložnost, da spravijo v slabo voljo še zmaje. Ljubljančani žalujejo zaradi izpada iz Evrope, ki bi lahko podobno kot v Domžalah poskrbel za povečan promet v poletnem prestopnem roku v rubriki odhodov. Trener Safet Hadžić priznava, da bo po četrtkovem porazu proti Malatyasporju izjemno težko motivirati izbrance za zahteven dvoboj s Kranjčani, ki na lestvici za vodilno Olimpijo zaostajajo le točko. ''Pričakujem težko in zahtevno tekmo, na kateri bomo sprejeli vse, kar nam bo ponujeno,'' sporoča strateg gorenjskih orlov Dejan Dončić. Odkar je v Kranju, je Olimpiji že prekrižal načrte. Pred petimi meseci jo je premagal z 2:1, to pa je bil tudi prvi poraz Roberta Pevnika, ki ga je pozneje na vročem stolčku nasledil Hadžić.

Senzacija na Krasu

Nogometaši Tabora so v nedeljo priredili veliko senzacijo. Na domačem igrišču so po Celju vzeli mero še Domžalam (2:1) in dokazali, da bodo v tej sezoni zelo neugodni gostitelji. Izjemen začetek Sežancev sta s krstnima zadetkoma v 1. SNL v uvodnih 13 minutah kronala Hrvat Antonio Azimović in Srb Predrag Sikimić.

Zadetek Predraga Sikimića za 2:0:

Domžale, ki so v četrtek po dramatični tekmi v Malmöju izpadle iz Evrope, so se hitro znašle v visokem zaostanku, v 75. minuti pa je zadetek upanja dosegel Tomaž Klemenčič. Rezultat se do konca ni več spreminjal, tako da so se izbranci Andreja Razdrha razveselili zmage, s katero so poskočili na razpredelnici na visoko četrto mesto. Domžalčani z zgolj eno točko (in tekmo manj) ostajajo na neslavnem zadnjem mestu.

Mura ostaja trn v peti Maribora

Sobotni večerni derbi v polni Fazaneriji je navdušil z dinamično predstavo, v kateri je bilo vprašanje o zmagovalcu odprto vse do zadnjega. Na koncu je obveljalo pri neodločenem rezultatu (1:1). Pritisk Mure v prvem polčasu je z zadetkom za 1:0 kronal Andrej Maroša, Luka Bobičanec pa je v izdihljajih prvega dela z nevsakdanjim lobom zatresel prečko.

Neverjeten udarec Luke Bobičanca, ki je zadel okvir vrat:

V nadaljevanju je bil boljši Maribor, ki je namenoma zaigral brez nekaterih najboljših igralcev in jih spočil pred sredino evropsko tekmo proti Rosenborgu. Vijolice so izenačile v 70. minuti, ko je zadel v polno Martin Milec po asistenci rezervista Dina Hotića.

Maribor je v bogati zgodovini na začetku sezone najdlje čakal prvo zmago v prvenstvu leta 2005. Takrat jo je dočakal šele v 5. krogu. Milaničeva četa je tako v soboto izenačila neslaven rekord izpred 14 let, 10. avgusta, ko bo gostila sežanski Tabor, pa bo skušala poskrbeti, da v peto vendarle dočaka težko pričakovano zmago.

Mojstrovina Kobiljarja za prvo točko Žilnika

V Kidričevem sta se Aluminij in velenjski Rudar razšla brez zmagovalca (1:1). Luka Štor je s tretjim zadetkom v tej sezoni popeljal Kidričane v vodstvo v prvem delu, ko ga je imenitno zaposlil Matic Vrbanec, v nadaljevanju pa je Janija Žilnika, ki je debitiral na trenerskem položaju pri Velenjčanih, v dobro voljo spravil Rijad Kobiljar.

Evrogol Rijada Kobiljarja:

Nekdanji nogometaš Olimpije je s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora matiral vratarja Aluminija in poskrbel za atraktivno izenačenje. Ostalo je pri remiju, s katerim Aluminij nadaljuje niz neporaženosti v tej sezoni, knapi pa tudi v četrto niso dočakali prve zmage.

Matko prvi strelec 1. SNL

Na prvi tekmi četrtega kroga sta se na štadionu Z'dežele pomerila Celje in Bravo, ki sta se razšla brez zmagovalca (2:2). Za Celjane je to že tretji remi v tej sezoni, na domačo zmago pa še naprej čakajo že od 2. maja. Na zadnjih sedmih srečanjih na stadionu Z'dežele so štirikrat remizirali, trikrat pa ostali praznih rok. Nogometaši Brava pa so štirih krogih pri prav toliko točkah.

Evrogol Mitje Lotriča:

Gostje so po 40 minutah srečanja po zadetkih Aljoše Matka in Mitje Križana vodili že z 2:0, a je pred koncem prvega polčasa z bele točke izid z bele točke na 1:2 znižal Mitja Lotrič, ki je na začetku drugega polčasa z evrogolom poskrbel za izenačenje in postavil končni rezultat 2:2.

Prva liga Telekom Slovenije, 4. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 3 - Aljoša Matko (Bravo), Luka Štor (Aluminij), David Tijanić (Triglav), Ante Vukušić (Olimpija)

2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura)

Tabor : Domžale 2:1

Mura : Maribor 1:1

Aluminij : Rudar 1:1