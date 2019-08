Zmaji po izpadu iz Evrope navdušili proti Triglavu #video

Nogometaši Olimpije so v tekmi 4. kroga Prve lige Telekom Slovenije premagali Triglav s 4:2 (3:1) in se na razpredelnici povzpeli na prvo mesto.

Olimpija : Triglav 4:2



Stadion Stožice, sodniki: Mertik, Smej, Topolnik.

Strelci: 0:1 Aliaga (15.), 1:1 Vukušić (20.), 2:1 Vukušić (24.), 3:1 Menalo (30.), 3:2 Tijanić (55.), 4:2 Jurčević (59.).



Olimpija: Vidmar, Jurčević, Bagnack, Andrejašič (od 85. Šme), Samardžić, Tomić, Brkić (od 62. Valenčič), Savić (od 87. Kregar), Menalo, Cekici, Vukušić.



Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Kumer, Arh-Česen (od 40. Žurga), Herić (od 46. Udovič), Kryeziu, Tijanič, Mlakar, Aliaga (od 75. Hasanaj), Majcen.



Rumeni kartoni: Tomić; Majcen, Kryeziu.

Rdeč karton: /

Ljubljanska in kranjska ekipa sta se v tekmo 4. kroga podali kot drugo- in tretjeuvrščeni, igrala pa sta tudi za prvo mesto na lestvici. Ljubljančani so bili še neporaženi do tega kroga, Kranjčani so med drugim v gosteh premagali Mariborčane. Po razpletu današnje tekme so zdaj Ljubljančani sami na vrhu lestvice z desetimi točkami, Kranjčani so ostali na tretjem.

Triglav v 15. minuti šokiral Stožice

Olimpija je med tednom nekoliko nesrečno izpadla iz evropskega tekmovanja in trener domačih Safet Hadžić je takoj po izpadu proti Malatyasporju opozoril, da bo v takšnih okoliščinah Triglav najtežji možen tekmec. Kranjčani so lahko dvoboj v Stožicah pričakovali sproščeni, na strani domačih pa je bila statistika, saj so doslej od 24 dvobojev dobili 17.

Ekipi sta postregli z všečno in odprto predstavo, polno priložnosti, in čeprav Stožice niso bile tako polne kot na zadnji evropski tekmi, so navijači lahko prišli na svoj račun.

Zadetek Victorja Aliage:

Domači, pri katerih je zaradi posledic poškodbe na tekmi s Turki manjkal Asmir Suljić, so začeli odločno in takoj nevarno zapretili vratarju Luki Čadežu. Še posebej aktivna sta bila Luka Menalo in Ante Vukušić, ki sta prebijala kranjsko obrambo po desni strani, a učinka ni bilo.

So pa gostje učinkovito odgovorili že v prvi nevarnejši akciji; v 15. minuti je od daleč meril Tilen Mlakar, vratar Nejc Vidmar je žogo le odbil, na pravem mestu pa je bil Victor Aliaga in jo potisnil v gol.

Hiter preobrat Olimpije

A odgovor domačih je bil hiter, predvsem pa učinkovit. V desetih minutah so zadeli trikrat, začel je Vukušić, ki je na sredini odlično sprejel podajo Menala in Čadež je bil nemočen. Pet minut zatem je isti igralec po podaji Tomislava Tomića spretno dvignil žogo čez kranjske branilce in nato neubranljivo streljal, za 3:1 pa je poskrbel Menalo, potem ko so Kranjčani najbrž pričakovali še eno podajo v sredino, je akcijo sam dokončal z močnim strelom pod prečko.

Atraktiven zadetek Luke Menala:

Domači so imeli že v prvem delu 15 strelov; ob koncu polčasa so sicer do dveh polpriložnosti spet prišli nogometaši Triglava, zadnjo besedo pa je imel Endri Cekici, ko je že v sodnikovem dodatku iz obrata nevarno meril, Čadež pa je imel veliko dela, da je ostalo pri 3:1.

Po 4:2 se je ritem umiril

A ta izid se je kmalu po začetku drugega dela spremenil. Moštvi sta ostali v enakem ritmu tekme, Olimpija je bila boljša, Triglav pa dovolj motiviran, da se še ni predal. Najprej je Vidmar po močnem strelu Davida Tijanića dobil žogo v glavo, a jo je tudi odbil v kot, nekaj minut zatem pa domači niso bili dovolj odločni, ko je po podaji Majcna Tijanić dobil žogo in jo poslal v mrežo.

Toda Olimpija je še drugič v tem večeru pravočasno odgovorila in Triglavu ni ponudila možnosti za izenačenje. Tokrat je zadel branilec Mario Jurčević, nekaj krivde pa je tudi pri vratarju gostov, ki je žogo dvakrat nespretno odbil tekmecem dobesedno na glavo, po drugem odbitku pa Jurčeviću ni bilo težko zadeti z dveh metrov.

Mario Jurčević je postavil končni rezultat:

Po šestem golu se je ritem vendarle nekoliko padel, še vedno so imeli premoč domači, Cekici je imel še dva nevarna poskusa, a je ostalo pri 4:2 in glede na razmerje moči na igrišču povsem zasluženi zmagi Olimpije.

V naslednjem krogu bodo Kranjčani v soboto, 10. avgusta gostili Muro, Olimpija pa bo dan pozneje gostovala v Velenju.

