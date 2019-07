Maribor je imel 75 minut igralca več, a spet ni premagal Olimpije #video

Derbi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu se je končal brez zadetkov. Prvaki odpora Ljubljančanov niso mogli streti, čeprav so od 15. minute igrali z igralcem več. V prvi nedeljski tekmi je Bravo v Ljubljani z 1:0 premagal Tabor Sežano in prišel do zgodovinskih prvih prvoligaških točk. V soboto je Triglav s 3:2 premagal Rudar iz Velenja. Na petkovi tekmi med Celjem in Aluminijem nismo dočakali zadetka.

Po treh zmagah v nizu in remiju Olimpija Ljudski vrt še petič v nizu zapušča neporažena, tako da je ohranila pet točk prednosti pred večnim tekmecem Mariborom. Ljubljančani so lahko toliko bolj zadovoljni, da se domov vračajo neporaženi, ker so bili od 15. minute naprej številčno oslabljeni. Takrat je zaradi prekrška nad Jasminom Mešanovićem v svojem kazenskem prostoru glavni sodnik Matej Jug branilcu Ljubljančanov Vitalijsu Maksimenku pokazal neposreden rdeč karton.

Prekršek Vitalijsa Maksimenka za rdeč karton:

Kljub številčni premoči Mariborčani niso uspeli streti odpora Olimpije, ki je imela celo nekaj priložnosti za zmago. Nevarna sta bila predvsem Luka Menalo in Ante Vukušić, medtem ko bi se lahko v zaključku tekme proslavil mladi bosanski napadalec Nardin Mulahusejnović, ki je na igrišče s klopi prišel malo pred tem.

Za oba največja slovenska nogometna tekmeca je prvi derbi sezone prišel v času med zahtevnimi evropskimi preizkušnjami. Mariborčani so v sredo doma z 2:1 odpravili švedskega prvaka AIK Stockholm, s katerim se bodo v povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov že naslednji teden pomerili še na Švedskem. Olimpija je v četrtek v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov prišla do ugodnega izida, remija z 2:2, v Turčiji pri Malatyasporju. S Turki se bo v povratni tekmi prav tako pomerila prihodnji teden.

Ljubljanski Bravo se je razveselil prvih prvoligaških točk v zgodovini kluba. Foto: Grega Valančič / Sportida

Zgodovinska zmaga Bravo, za katero je poskrbel Ganec

Bravo je po dveh porazih v prvih dveh krogih tokrat gostil Tabor, s katerim se je še v prejšnji sezoni meril med drugoligaši. Ljubljančani, ki sploh prvič nastopajo v prvi ligi, so bili od prve do zadnje minute boljši nasprotnik, a vse do 61. minute niso znali zadeti. Takrat je na spektakularen način tokrat sijajnega vratarja Primorcev Ariana Renerja premagal Ibrahim Mensah in poskrbel za prvi gol po povratku na slovenske prvoligaške zelenice.

Bravo, ki je v prvem polčasu zatresel tudi prečko in vratnico, je tako prišel do zgodovinske prve zmage med prvoligaši, medtem ko Primorci ostajajo pri treh točkah, ki so jih osvojili v prejšnjem krogu. O premoči Ljubljančanov pa priča tudi število kotov, ki so jih imeli na voljo, in sicer kar 19, od tega neverjetnih 13 v prvem polčasu.

Nogometaši Triglava so z dvema goloma Luke Majcna in enim Davida Tijanića s 3:2 premagali Rudar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Razburljiva tekma v Kranju, ki je osrečila Triglav

V edini sobotni tekmi je Triglav prišel do druge zmage, Rudar pa je doživel prvi poraz v tej sezoni. Triglav je po dveh golih Luke Majcna prišel do vodstva z 2:0, pri drugem golu Kranjčanov z enajstmetrovke pa si je gostujoči branilec David Kašnik prislužil rdeč karton. Kljub številčni oslabljenosti je gostom uspel pravcati podvig, prišli so do izenačenja na 2:2. Najprej je ob koncu prvega polčasa zadel Leon Črnčič, potem pa še v 55. minuti Milan Tučić.

Le 13 minut pozneje so Velenjčani ostali z zgolj devetimi nogometaši na igrišču, saj je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen še Žiga Škoflek in Kranjčani so tako veliko številčno premoč znali unovčiti. Za tri točke je s pravcatim evrogolom poskrbel Milan Tučić, ki je zmagovalca odločil v 78. minuti.

Mojstrski gol Davida Tijanića, ki je odločil zmagovalca v Kranju:

V Celju začetek brez zadetkov

Prvoligaška karavana se je v 3. krogu najprej ustavila v Celju, kjer pa nismo videli zadetka. Tako za Aluminij kot Celje je bil to prvi remi v sezoni. Bližje zadetku so bili gosti iz Kidričeva, a je bil domači vratar Metod Jurhar vselej na mestu. Kidričani so kljub temu vsaj do nedelje prevzeli prvo mesto na lestvici.

V tem krogu bi se morala pomeriti tudi Mura in Domžale, a so Prekmurci ugodili prošnji Domžalčanov, ki prav tako nastopajo v Evropi in jih naslednji teden čaka povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti Malmöju (prva tekma se je končala z remijem 2:2), da tekmo prestavijo na poznejši termin. Odigrana naj bi bila 12. septembra.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 - Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Štor (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), David Tijanić (Triglav), Luka Majcen (Triglav)

