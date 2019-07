Celjani zadržali vse nalete Aluminija #video

Nogometaši Celja in Aluminija so na stadionu Z'dežele zabeležili prvi remi brez zadetkov v novi sezoni državnega prvenstva. Bližje zadetku so bili gosti iz Kidričeva, ki so v drugem polčasu večkrat nevarno zapretili.

Predvsem sredi drugega polčasa je Aluminij, ki se je s točko začasno povzpel na prvo mesto lestvice, močno pritisnil na domačo obrambno vrsto, ki jo je uspešno reševal vratar Metod Jurhar.

Ta se je izkazal v 62. minuti, ko je žogo po prostem strelu Lucasa Horvata z 18 metrov potisnil čez prečko. V 68. minuti je s hitro reakcijo nato ujel strel Nikole Leka iz bližine.

Najlepšo priložnost na tekmi je zapravil Luka Štor:

Napadalni vezist je šest minut pozneje znova poskusil s podobnega položaja, njegov strel je takrat zletel mimo gola.

Aluminij je kljub jalovi terenski prevladi domače vrste že v prvem polčasu bil bližje golu. V drugi minuti se je po napaki celjske obrambe sam pred golom znašel Luka Štor, z dobrim posredovanjem pa se je tudi takrat izkazal Jurhar.

Grofje so sicer daljše obdobje prvega dela obvladovali sredino igrišča, v konici napada pa so v odsotnosti kaznovanega napadalca Daria Vizingerja delovali precej anemično.

V zaključku tekme je v vročih in vlažnih razmerah na obeh straneh padel ritem igre. V zadnji minuti pa so domačini vendarle krenili v zadnji napad in si ustvarili eno svojih redkih pravih priložnosti. Dušan Stojinović je bil po podaji iz kota najvišji v osrčju kazenskega prostora, a njegov strel z glavo je zletel mimo gola.

Celjani bodo v 4. krogu prihodnji petek gostili Bravo, Kidričani pa dan pozneje Velenjčane.

Celje : Aluminij 0:0 Arena Z'dežele, sodniki: Vinčić, Klančnik in Kovačič. Strelci: / Celje: Jurhar, Stojinović, Zaletel, Travner, Vidmajer, Pungaršek (od 70. Benedičič), Pišek, Lotrič, Novak (od 67. R. Štraus), D. Štraus, Božić (od 78. Kerin). Aluminij: Janžekovič, Amuzie, Martinović, Kontek, Horvat, Krajnc, Leko, Petrovič, Vrbanec, Štor (od 90. Flakus Bosilj), Matjašič (od 80. Jakšić). Rumeni kartoni: Stojinović, Novak; Petrovič

Rdeči karton: /