Mura po izpadu iz Evrope proti novincem, zvečer derbi v Stožicah

Danes se bosta za konec drugega kroga Prve lige Telekoma Slovenije najprej srečala Mura in Bravo (prenos na Planet 2), krog pa se bo sklenil s sosedskim derbijem v Stožicah med Olimpijo in Domžalami. Sobotni spored sta sklenila Rudar Velenje in Maribor. V izjemno zanimivem obračunu sta se ekipi razšli z remijem (1:1). Pred tem sta se pomerila novinec Tabor iz Sežane in Celje, prve zmage v prvoligaški konkurenci pa so se veselili Sežanci, ki so slavili z 1:0. Na uvodni tekmi kroga je Aluminij v petek z 2:1 premagal Triglav in vknjižil še drugo zmago.

Bravo gostuje na Fazaneriji

Mura se je poslovila od Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Mure so v novo sezono prve lige zakorakali z osvojeno točko v Celju, medtem ko so novinci v ligi, igralci Brava, v Stožicah z 0:2 morali priznati premoč Olimpiji. Prekmurci so v četrtek odigrali še drugo tekmo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa in še drugič izgubili proti favoriziranemu izraelskemu Maccabiju ter so tako po dveh tekmah končali evropsko sezono.

Za konec kroga derbi v Stožicah

Drugi krog se bo končal z nedeljskim derbijem med Olimpijo in Domžalami. Olimpija je v prvem krogu dosegla zmago, medtem ko so Domžale remizirale z Rudarjem. Obe moštvi sta se v četrtek prebili v drugi krog kvalifikacij za igranje v skupinskem delu lige Europa. Varovanci Safeta Hadžića so izločili latvijski Rigas, Domžale pa so bile dvakrat boljše od malteškega Balzana.

Drama v Velenju

Izjemno zanimivemu obračunu so bili priča gledalci na tekmi med Rudarjem in Mariborom. Mariborčani so po porazu v prvem krogu odločno odprli srečanje proti Velenjčanom, že 11. minuti je evrogol dosegel izjemno razpoloženi Dino Hotić. Mariborski nogometaši so v nadaljevanju prvega polčasa vse niti igre držali v svojih rokah, v nadaljevanju pa je znova prišlo do nekaj spornih odločitev. V 70. minuti je bil po ugovarjanju sodniku izključen Rok Kronaveter, zato so aktualni slovenski prvaki tekmo končali z igralcem manj. Pravi šok pa se je za Mariborčane zgodil v sodnikovem podaljšku, ko je v 91. minuti za remi zadel Dominik Radić.

Gol Radića za izenačenje:

Mariborčani so tako po dveh krogih le pri točki, že v naslednjem krogu pa jih čaka večni derbi z Olimpijo. Rudar je s štirimi točkami trenutno na petem mestu prvenstvene lestvice.

Presenečenje v Sežani

Nogometaši Tabora Sežane so na drugi tekmi v tej sezoni vknjižili prvo zmago. Na domačem štadionu so presenetili precej nerazpoloženo ekipo Celja, ki je po dveh krogih pri osvojeni točki. Pritisk Tabora v prvem polčasu je v 37. minuti z golom kronal Leon Sever, ki je najprej zadel prečko, nato pa je odbito žogo pospravil za hrbet vratarja Celja in s tem postavil tudi končni izid. Grofje v nadaljevanju niso resneje ogrozili vrat domačega moštva, v 58. minuti so ostali še brez Daria Vizingerja, ki je prejel dva rumena kartona in je moral predčasno končati srečanje.

Leon Sever je dosegel edini zadetek na obračunu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Aluminij po preobratu do novih treh točk, mojstrovina Mlakarja

Aluminij po dveh krogih nove sezone prve lige še ne pozna poraza. Kidričani so tokrat po začetnem zaostanku in preobratu z 2:1 v petek odpravili Triglav. Mrežo v Kidričevem je sicer prvi zatresel Tilen Mlakar, ki je z mojstrskim zadetkom s kakšnih 25 metrov šokiral domače gledalce in Triglav popeljal v vodstvo. V 56. minuti je z enajstmetrovke izenačil Matic Vrbanec, končni izid pa je v sodnikovem podaljšku postavil Luka Štor, ki se je med strelce vpisal v 91. minuti.

Mojstrovina Tilna Mlakarja:

Kranjčani s tekmami v Kidričevem tako še naprej nimajo pretirano dobrih izkušenj, saj so s sedmih prvoligaških gostovanj prinesli vsega točko, Aluminiju pa sta pripadli tudi obe tekmi prejšnje sezone na domačem igrišču.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 - Luka Štor (Aluminij), Žiga Škoflek (Rudar Velenje)

Tabor Sežana : Celje 1:0