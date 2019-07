Milanič po drami ne želi razmišljati le o rdečem kartonu #video

"Glede na prikazano smo si zaslužili bistveno več. Po dveh krogih imamo le eno točko, s katero ne moremo biti zadovoljni, a se bomo trudili izboljšati stvari," je po r emiju v izdihljajih tekme z Rudarjem dejal trener državnih prvakov Darko Milanič. Primorec ne želi razmišljati le o rdečem kartonu , pač pa "mora v mislih ostati tudi to, da smo odigrali dobro tekmo, želeli napadati in da so fantje bili na primerni ravni."

Aktualni državni prvaki iz Maribora so po dveh krogih Prve lige Telekom Slovenije šele pri eni točki, ki so jo na račun vpisali na sobotnem gostovanju v Velenju. Na Stadionu Ob jezeru je skoraj do zadnjega žvižga Asmirja Sagrkovića kazalo, da bodo vijolice po uvodnem porazu prišle do zmage, a so se morale zadovoljiti z remijem.

Hitro vodstvo po evrogolu Dina Hotića je v praktično zadnji akciji na srečanju izničil Dominik Radić in postavil končnih 1:1.

Po tekmi so se v središču pozornosti spet znašli sodniki. Številna vprašanja je vzbudila predvsem 71. minuta in izključitev Roka Kronavetra, po kateri so Mariborčani ostali z desetimi možmi.

"Ne moremo biti zadovoljni"

Glavni trener Mariborčanov Darko Milanič neposredno o sodnikih ni govoril, je pa obžaloval zapravljene priložnosti.

"Do izključitve je bilo zelo dobro. Videli smo vse, kar želimo: mirnost, zaključke, predrznost, zlahka smo prihajali v nasprotni kazenski prostor, imeli priložnosti, polpriložnosti. Manjkal je samo drugi zadetek, s katerim bi zadevo olajšali in umirili nasprotnika. Ob izključitvi in ob tem, da smo takrat že izgubili svežino, je nasprotnik postal nevarnejši in prihajal z več igralci pred naš gol. Solidno smo se branili, a smo potem v izteku tekme omogočili domačim nogometašem, česar jim ne bi smeli, in dobili zadetek," je v izjavi za klubsko spletno stran dejal Milanič in dodal, da bi si zaslužili popoln izkupiček.

Milaničevo četo v prihodnjem tednu čakata dve pomembni domači tekmi. V sredo najprej prva tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov, v nedeljo pa še derbi z Olimpijo. Primorec želi, da fantom s sobotnega dogajanja v mislih ne bi ostal le rdeči karton in zadetek v zadnjih sekundah, pač pa tudi to, da so igrali dobro in bili na primerni ravni. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Glede na prikazano smo si zaslužili bistveno več. Po dveh krogih imamo zdaj eno točko, s katero ne moremo biti zadovoljni, a se bomo trudili izboljšati zadeve. Da bomo zaključke skozi dobro kombinatoriko, ki jo imamo, privedli do tega, da zabijemo, iz bistveno manj priložnosti."

Misli, usmerjene na dobro tekmo, ne le na rdeči karton in zadetek v zadnji sekundi

Pred nedeljskim domačim derbijem z Olimpijo vijolice v ljudskem vrtu čaka nova evropska tekma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčane pred nedeljskim derbijem z Olimpijo, na katerem ne bodo mogli računati na Kronavetra, čaka nova evropska tekma. V sredo bodo na uvodni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostili švedski AIK.

Primorec želi, da njegovim varovancem v mislih ostanejo tudi pozitivne stvari, ki jih je videl: "Po navadi je res tako, da nekatere stvari, kot sta ti epizodi, ko smo dobili gol v zadnjih sekundah in je Kronaveter dobil rdeči karton, ostanejo v mislih. Ampak se moramo zavedati tudi tega, da smo odigrali dobro tekmo, želeli napadati in so fantje bili na primerni ravni."

Obračun med Mariborom in AIK se bo v Ljudskem vrtu v sredo začel ob 20.15, nedeljski derbi pa 15 minut pozneje.

