Mariborčani po prve točke v Velenje, Celjani pri novincu

Sobotni spored 2. kroga Prve lige Telekoma Slovenije ob 18. uri odpirata novinec Tabor iz Sežane in Celje, ob 20.15 bodo prvaki prve točko in zmago v sezoni lovili na terenu Rudarja. Obe tekmi si boste lahko gledali na Planet TV. V nedeljo se bosta srečala še Mura in Bravo, krog pa se bo sklenil s sosedskim derbijem v Stožicah med Olimpijo in Domžalami. Na uvodni tekmi kroga je Aluminij z 2:1 premagal Triglav in vknjižil še drugo zmago.

Na Stadionu Rajko Štolfa v Sežani se bosta ob 18. uri pomerili ekipi Sežane in Celja. Novinci v prvoligaški konkurenci so v prvem krogu morali priznati premoč Aluminiju, Celjani pa so remizirali z Muro (2:2). Celjani pred začetkom novega prvenstva niso kadrovali, po uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije pa so tudi grofje predstavili prva poletna novinca. V knežje mesto sta se preselila osrednji branilec Josip Ćalušić in napadalec Ivan Božić, klub pa se je razšel z branilcem Galom Zorkom ter napadalcem Elvirjem Ibiševićem.

Prvaki v Velenju

Branilci naslova Maribor so v prvem krogu doživeli presenetljiv poraz proti Triglavu, v drugem krogu pa jih čaka gostovanje v Velenju pri Rudarju. Mariborčani se bodo v dvoboj podali z dobro popotnico, saj so v sredo dosegli še drugo zmago v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in si tako zanesljivo priborili napredovanje. Rudar, ki je v prvem krogu remiziral z Domžalami, je prost teden izkoristil za prijateljsko tekmo v Grazu, kjer se je pomeril z ekipo Al-Ahli Saudi in izgubil z 0:1.

Tilen Mlakar je v 38. minuti dosegel mojstrski zadetek za vodstvo Triglava. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Aluminij po preobratu do novih treh točk, mojstrovina Mlakarja

Aluminij po dveh krogih nove sezone prve lige še ne pozna poraza. Kidričani so tokrat po začetnem zaostanku in preobratu z 2:1 v petek odpravili Triglav. Mrežo v Kidričevem je sicer prvi zatresel Tilen Mlakar, ki je z mojstrskim zadetkom s kakšnih 25 metrov šokiral domače gledalce in Triglav popeljal v vodstvo. V 56. minuti je z enajstmetrovke izenačil Matic Vrbanec, končni izid pa je v sodnikovem podaljšku postavil Luka Štor, ki se je med strelce vpisal v 91. minuti.

Mojstrovina Tilna Mlakarja:

Kranjčani s tekmami v Kidričevem tako še naprej nimajo pretirano dobrih izkušenj, saj so s sedmih prvoligaških gostovanj prinesli vsega točko, Aluminiju pa sta pripadli tudi obe tekmi prejšnje sezone na domačem igrišču.

Bravo gostuje na Fazaneriji

Mura se je poslovila od Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Mure so v novo sezono prve lige zakorakali z osvojeno točko v Celju, medtem ko so novinci v ligi, igralci Brava, v Stožicah z 0:2 morali priznati premoč Olimpiji. Prekmurci so v četrtek odigrali še drugo tekmo v prvem krogu kvalifikacij za ligo Europa in še drugič izgubili proti favoriziranemu izraelskemu Maccabiju ter so tako po dveh tekmah končali evropsko sezono.

Za konec kroga derbi v Stožicah

Drugi krog se bo končal z nedeljskim derbijem med Olimpijo in Domžalami. Olimpija je v prvem krogu dosegla zmago, medtem ko so Domžale remizirale z Rudarjem. Obe moštvi sta se v četrtek prebili v drugi krog kvalifikacij za igranje v skupinskem delu lige Europa. Varovanci Safeta Hadžića so izločili latvijski Rigas, Domžale pa so bile dvakrat boljše od malteškega Balzana.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Lestvica:

Poročilo s tekme:

Videovrhunci tekme: