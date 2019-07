Olimpija po zmagi na derbiju proti Domžalam na vrh #video

Olimpija : Domžale, foto: Grega Valančič/Sportida:

Ljubljančani so v derbiju kroga premagali Domžale v razburljivi in dinamični tekmi, potem ko so nadoknadili zaostanek dveh zadetkov. Tako so prišli še do druge zmage in so skupaj z Aluminijem edini s stoodstotnim izkupičkom. Domžalčani, ki so pogrešali poškodovane Dejana Lazarevića, Mattiasa Kaita in Marca Da Silvo, pa ostajajo pri točki in dnu lestvice.

Tekmo so bolje začeli Domžalčani, ki so zagrozili že v 2. minuti, ko je Luka Menalo izgubil žogo, do strela pa je prišel Senijad Ibričić, a je ob bloku enega domačih igralcev žogo končala malo mimo vrat.

Sledili sta priložnosti Stefana Savića, ki je v šesti minuti žogo poslal čez gol iz bližine, in Menala, ki je v osmi z roba kazenskega prostora žogo poslal malo mimo gola. V naslednjih trenutkih so bili Domžalčani boljši in dvakrat zadeli.

Domžalčani so hitro povedli z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej je v 19. minuti Ibričić, ki je na vrhu kazenskega prostora prišel do strela in zadel za 1:0 ter svoj drugi gol sezone. Na 2:0 pa je povišal debitant v domžalski začetni postavi Sven Šoštarič Karić, ko je po podaji z desne strani zadel z roba kazenskega prostora.

Preobrat Olimpije

Sledil je odgovor Olimpije. Najprej je v 28. Haris Kadrić meril le malo mimo gola, v isti minuti pa je Savić tudi dosegel gol, a so ga sodniki zaradi prepovedanega položaja (ki ga sodeč po posnetku ni bilo) razveljavili. Zato pa so Ljubljančani znižali v 31. minuti, podajo Menala z desne strani je v lastno mrežo preusmeril Gaber Dobrovoljc.

V 35. minuti je Shamar Nichloson na drugi strani zgrešil iz bližine, v 36. pa je Menalo prišel do strela iz bližine, izkazal pa se je Grega Sorčan. V 42. minuti pa so domači izenačili. Tilen Klemenčič je z glavo žogo preslabo vrnil proti Sorčanu, to je prestregel Asmir Suljić in zadel v prazno mrežo. Zanj je bil to drugi zadetek v sezoni.

Tekmo so zaznamovale številne napake na eni in na drugi strani. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 55. minuti je novo priložnost za Olimpijo zapravil Kadrić, V 61. minuti pa je Nejc Vidmar ustavil strel Adama Gnezde Čerina. V 71. minuti pa novo veselje Ljubljančanov, ko je Vitja Valenčič prišel do odbite žoge po svojem strelu in jo z volejem z 18 metrov poslal mimo Sorčana v mrežo.

V 85. minuti pa so gostitelji odločili tekmo, ko je za 4:2 z glavo zadel Ante Vukušić po podaji Suljića z leve strani.

Ljubljančani bodo v 3. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Mariboru, Domžalčani pa bodo predvidoma šele septembra gostili Muro.

Olimpija : Domžale 4:2 (2:2)

Stadion Stožice, sodniki: Skomina, Gabrovec in Mikača.



Strelci: 0:1 Ibričić (19.), 0:2 Šoštarič Karič (23.), 1:2 Dobrovoljc (31./avtogol), 2:2 Suljić (42.), 3:2 Valenčič (71.), 4:2 Vukušić (85.).



Olimpija: Vidmar, Boakye, Samardžić, Maksimenko, Bagnack, Putinčanin, Valenčič (od 73. Tomić), Savić (od 89. Kregar), Menalo, Suljić, Kadrić (od 63. Vukušić).



Domžale: Sorčan, Dobrovoljc, Klemenčič, Ilić, Šoštarič Karič (od 65. Sikošek), Rom, Mujan (od 68. Repas), Ibričić, Gnezda Čerin, Podlogar (od 74. Kolobarić), Nicholson.



Rumeni kartoni: Suljić; Ilić, Rom.



Rdeči karton: /.

Potek tekme v živo: