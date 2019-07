Sodniki znova na tapeti: je bila izključitev Kronavetra upravičena? #video

Maribor tudi po drugem krogu Prve lige Telekom Slovenije ostaja brez zmage. Varovanci Darka Milaniča so se v Velenju po prejetem golu v sodnikovem podaljšku morali zadovoljiti s točko. Poleg izjemnega gola Dina Hotića v začetnem delu srečanja, v oči močno bodo tudi izključitev Roka Kronavetra v drugem polčasu srečanja. V mariborskem taboru so prepričani, da so bili oškodovani in se več kot očitno ne strinjajo z odločitvijo sodnika Asmirja Sagrkovića.

Mariborčani domačega tekmovanja niso začeli po pričakovanjih, s porazom doma proti Triglavu, a so sredi tedna mirno končali prvo poglavje kvalifikacij v ligi prvakov. Tokrat so se morali zadovoljiti s točko. Slovenski prvaki so v prvem delu srečanja proti Rudarju narekovali ritem igre, prevladovali so na igrišču in si ustvarjali več priložnosti. A v 71. minuti so ostali le z desetimi možmi na igrišču.

Ob naletu domačega branilca nad Rokom Kronavetrom je ta zahteval dosojen prekršek nad njim, ob tem pa je kot vse kaže uporabil neprimerne besede. Sodnik Asmir Sagrković je najprej že segel po rumenem kartonu, potem pa si je ob nadaljnjem prigovarjanju Kronavetra premislil in mu pokazal rdečega. Kronaveter je ob negodovanju mariborskega tabora nad odločitvijo sodnika tako moral predčasno zapustiti zelenico. Upravičeno?

Video: rdeči karton Roka Kronavetra:

Po izključitvi Kronavetra so pobudo prevzeli Velenjčani, ki so v 91. minuti tudi dosegli gol za izenačenje. Domači so v praktično zadnji akciji na tekmi izenačili, po levi strani je ušel Luka Lovenjak, podal pred gol, kjer sta slabo posredovala Handanović in Špiro Peričić, Dominik Radić pa je hladnokrvno potisnil žogo v prazno mrežo. Tudi tu Mariborčani niso bili zadovoljni z odločitvijo sodnika, saj je po njihovo prišlo do nedovoljenega položaja pri podaji do Lovenjaka.

Sporna situacija tudi na drugi strani

Je pa do sporne situacije prišlo tudi pred vrati Maribora. Takoj na začetku drugega polčasa so proti golu Maribora pritisnili nogometaši Rudarja. Ob podaji Filipovića je žogo v kazenskem prostoru sprejel Milan Tučić, ob tem pa je prišlo do kontakta s Sašo Ivkovićem. Sodniška piščalka je ostala nema.