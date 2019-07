Radić v sodnikovem podaljšku šokiral prvake #video

Nogometaši velenjskega Rudarja in Maribora so se v tekmi 2. kroga Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Velenjčani so v prvem krogu nove sezone iztržili točko proti Domžalam, danes pa so imeli za tekmeca še eno slovensko evropsko ekipo. Mariborčani sicer domačega tekmovanja niso začeli po pričakovanjih, s porazom doma proti Triglavu, a so sredi tedna mirno končali prvo poglavje kvalifikacij v ligi prvakov.

Gostujoči strateg Darko Milanić je naredil nekaj sprememb v ekipi, v vratih je bil namesto Kenana Pirića tokrat Jasmin Hanmdanović.

V prvem polčasu so Mariborčani hitro prevzeli pobudo in pritiskali proti vratom Tomaža Stopajnika. Že v prvi nevarni akciji so nato tudi povedli. Dino Hotić je po desni strani krenil proti golu in se odločil za strel s kakšnih 20 metrov, žoga pa je poletela tik pod prečko nemočnega vratarja.

Sledila je akcija Roka Kronavetra, ki pa je z glavo meril čez gol. Podobno je bilo v 22. minuti, ko je akcijo končal Mešanović.

Velenjčani si dolgo niso priigrali nobene nevarne akcije, v 25. minuti so sicer imeli kot, a so ga slabo izvedli.

Ob koncu polčasa so bili Mariborčani blizu povišanju vodstva, najprej je Hotić po podobnem strelu kot v deseti minuti le za malo poslal žogo čez prečko, v 43. minuti pa je po prodoru na levi strani Mešanović meril v daljši kot vrat, a bil tudi malenkost premalo natančen.

Dino Hotić je v prvem polčasu dosegel evrogol. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu izključitev Kronavetra

Nadaljevanje je bilo nekoliko bolj izenačeno, Mariborčani so sicer še imeli pobudo, niso pa bili več tako nevarni. Lažje so zadihali tudi Velenjčani, a šele v 60. minuti je po strelu iz bližine moral Handanović prvič na tekmi resneje posredovati.

Pri Mariboru sta bila v tem obdobju nevarnejša Mešanović in Mitja Viler, v 63. minuti pa je s strelom s daleč neuspešno poskušal Kronaveter.

A v 71. minuti so Mariborčani ostali le z desetimi možmi na igrišču; prav Kronaveter, ki je po prekršku obležal na tleh, je kot kaže uporabil neprimerne besede, ko je bil ob njem sodnik Asmir Sagrković. Ta je najprej že segel po rumenem kartonu, potem pa si je premislil in Kronavetru pokazal rdečega.

Igralca več na igrišču bi Velenjčani skorajda takoj izkoristili. Po napaki mariborske obrabe in izgubljeni žogi je v kazenski prostor prišel Dominik Radić, toda s kakšnih 12 metrov ni znal premagati Handanovića, ampak ga je zadel v glavo.

Prebujeni Velenjčani so bili do konca tekme precej enakovredni, gostje pa si niso več pripravljali pravih priložnosti. Gostom pa bi zmago lahko priigral Alexandru Cretu, a je v 87. minuti s strelom od daleč le za malo zgrešil cilj.

Nato pa je sledil šok za vijoličaste: domači so v praktično zadnji akciji na tekmi izenačili, po levi strani je ušel Luka Lovenjak, podal pred gol, kjer sta slabo posredovala Handanović in Špiro Peričić, Dominik Radić pa je hladnokrvno potisnil žogo v mrežo.

V naslednjem krogu bodo Velenjčani v soboto, 27. julija gostovali pri Triglavu, Mariborčani pa bodo dan pozneje v Ljudskem vrtu igrali prvi derbi nove sezone z Olimpijo.

Rudar Velenje : Maribor 1:1

Stadion Ob jezeru, sodniki: Sagrković, Praprotnik, Pospeh.



Strelca: 1:0 Hotić (10.), 1:1 Sulejmanović (90.).



Rudar Velenje: Stopajnik, Pušaver (od 46. Vošnjak), Filipović, Kašnik, Krefl, Hrubik (od 87. Lovenjak), Črnčič, Kobiljar, Radić, Škoflek, Tučić (od 74. Tomašević).



Maribor: Handanović, Klinar, Ivković, Peričić, Viler, Vrhovec, Cretu, Hotić (od 76. Pihler), Kronaveter, Kotnik, Mešanović (od 74. Tavares).



Rumeni kartoni: Kobiljar; Vrhovec.



Rdeči karton: Kronaveter (71.).

Potek tekme v živo: