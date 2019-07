Kidričani v sodnikovem podaljšku razveselili domače navijače #video

Kidričani so dobro začeli novo prvenstvo. Zmagali so še drugič in so na vrhu lestvice, potem ko jim je v drugem polčasu proti Triglavu uspel preobrat, ki ga je v izdihljajih tekme zaznamoval Luka Štor s svojim drugim zadetkom sezone. Kranjčani, ki so uvodoma presenetili Maribor, pa nadaljujejo skromno bero točk v Kidričevem, s sedmih prvoligaških gostovanj so prinesli le točko.

Ekipi sta v prve pol ure prikazali bolj ali manj enakovredno igro, v kateri sta obe ekipi nekajkrat poskusili tudi s streli proti vratom. Velja izpostaviti predvsem poskusa od daleč Jureta Matjašiča v deveti in Egzona Kryieziuja malce zatem, oba nogometaša pa sta bila malce premalo natančna.

Tilen Mlakar je v 38. minuti poskrbel za mojstrovino. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V 21. minuti je prav tako od daleč sprožil Sanin Muminović, toda Luka Čadež ni imel veliko dela. V 38. minuti pa so gosti prišli do vodstva. Zanj je z izjemnim strelom z dobrih 20 metrov poskrbel Tilen Mlakar, ki je žogo v mrežo poslal tik ob levi vratnici. Domači so pred tem v 20. minuti po domnevnem prekršku Aleša Mertlja nad Nikolo Lekom neuspešno zahtevali enajstmetrovko.

Dobili pa so jo v 56. minuti, ko je Kryeziu naredil prekršek v kazenskem prostoru nad Luko Štorom, z bele pike pa je žogo pod prečko poslal Matic Vrbanec. Nov nevaren poskus je v 61. minuti sprožil Leko, a bil premalo natančen, v 83. minuti pa so nevarno zagrozili Kranjčani.

David Tijanić je lepo sprožil malce zunaj kazenskega prostora, zadel prečko, odbito žogo je v mrežo pospravil Victor Aliaga, a je bil v prepovedanem položaju. Zato pa ni bil Štor na drugi strani v prvi minuti sodniškega dodatka, ko je Aluminijev napadalec lepo prišel do strela in z osmih metrov zadel za zmago domačih.

Kidričani bodo v 3. krogu v petek gostovali v Celju, Kranjčani pa bodo dan pozneje gostili Velenjčane.

Aluminij : Triglav 2:1 (0:1)

Športni park, sodniki: Jug, Švarc in Černe.



Strelci: 0:1 Mlakar (38.), 1:1 Vrbanec (56./11 m), 2:1 Štor (90.).



Aluminij: Janžekovič, Martinović, Kontek, Amuzie, Petrović, Muminović, Leko (od 68. Jakšić), Vrbanec (od 89. Marinšek), Štor, Matjašič (od 84. Flakus Bosilj), Krajnc.



Triglav: Čadež, Arh Česen, Šalja, Mertelj, Rogelj, Kryieziu, Tijanić, Udovič (od 70. Herić), Majcen, Mlakar, Hasanaj (od 57. Aliaga).



Rumeni kartoni: Krajnc, Leko; Šalja, Arh Česen.



Rdeči kartoni: /.

Potek tekme v živo: