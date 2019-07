Sežanci do premiernega uspeha med elito #video

Po tekmi so bili s prvo zmago v sezoni lahko bolj zadovoljni domači, Celjani ostajajo pri točki.

V prvem delu so na začetku Celjani sicer imeli nekaj pobude, toda bili so premalo konkretni. V deseti in 12. minuti sta Adriana Renerja s streloma od daleč preizkusila Mitja Lotrič in Nino Pungaršek. V 21. minuti pa se je po podaji s prostega strela pred njim znašel Dario Vizinger, a je bil domači vratar za korak hitrejši.

V nadaljevanju so imeli več od igre domači. Prvič so resno zapretili v 26. minuti, ko se je Mario Zebić odločil za močan strel s precejšnje oddaljenosti. Čeprav je bil več kot 30 metrov od gola, je imel Metod Jurhar veliko dela, da je žogo, ki je letela pod prečko, spravil v kot.

Naslednji priložnosti za domače je imel Predag Sikimič, ko je bil dvakrat, v 33. in 37. minuti, na pravem mestu pred golom. Najprej je z glavo meril mimo vratnice, ob drugem poskusu pa je odlično streljal s kakšnih sedmih metrov iz obrata, toda Jurhar je žogo še preusmeril v kot.

Precej manj zbrana je bila nato celjska obramba; po kotu je namreč Leon Sever najprej neovirano prišel do strela in žogo poslal v prečko, nato pa se je odbila nazaj in isti igralec je v drugem poskusu, tokrat z levo nogo, le matiral celjskega vratarja.

V drugem delu je gostujoče moštvo prvo zapretilo, po hitrem prodoru Luke Kerina je ta ob posredovanju domače obrambe padel v kazenskem prostoru, toda akcija se ni končala z enajstmetrovko.

Celjski strateg Dušan Kosić je dokaj hitro posegel po dveh menjavah, v igro je poslal tudi novo okrepitev Ivana Božića, a gostom to ni pomagalo. V 59. minuti so namreč ostali brez Vizingerja, ki je prejel drugi rumeni karton.

Celjani so klub igralcu manj skušali priti do izenačenja, toda Jakob Novak, ki je bil najnevarnejši, je enkrat meril mimo gola, drugič pa je branil Rener.

Domači pa so v 73. minuti zapravili najlepšo priložnost za povišanje vodstva, ko je po protinapadu pred gol pritekel Lazar Milošev, nato pa zelo slabo streljal.

Jure Travner je imel pet minut pred koncem zadnjo celjsko priložnost, a ni bil dovolj natančen z glavo.

V naslednjem krogu bodo v nedeljo, 28. julija nogometaši Tabora gostovali pri drugem novincu v ligi Bravu, Celjani pa dva dni prej gostili Aluminij.

Cherrybox24 Tabor Sežana : Celje 1:0 (1:0)

Stadion Rajko Štolfa, sodniki: Šmajc, Brezar, Vojska.



Strelec: 1:0 Sever (37.).



Cherrybox24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Nemanjič, Zebić, Salkić, Sever (od 90. Bongongui), Babić, Mihaljević (od 81. Vukelić), Milošev, Sikimić, Stevanović (od 86. Aliaj).



Celje: Jurhar, Travner, Stojinović, Zaletel, D. Štraus, Benedičič (od 52. R. Štraus), Pungaršek (od 78. Štravs), Novak, Kerin (od 52. Božić), Lotrič, Vizinger.



Rumeni kartoni: Milošev, Sikimić, Salkić, Babić; Vizinger, Benedičič, R. Štraus.



Rdeči karton: Vizinger (59.).

Konec tekme v Sežani. Domači nogometaši so osvojili prve tri točke v elitni konkurenci prve lige, Celjani po dveh krogih ostajajo pri točki.



67. minuta: zdaj priložnost tudi za Celje. S strelom od daleč je poskusil Jakob Novak, a je žoga zletela mimo gola vratarja Tabora Ariana Renerja. Domači nogometaši še naprej vodijo.



58. minuta: nov udarec za Celjane, ki bodo tekmo nadaljevali z igralcem manj. Drugi rumeni karton na tekmi je prejel napadalec celjske ekipe Dario Vizinger, ki je za roko povlekel Erika Salkića.



Začetek drugega polčasa. Bodo Celjani pripravili preobrat ali bodo Sežanci vknjižili prve tri točke v prvoligaški konkurenci?



Konec prvega polčasa v Sežani. Domači nogometaši so bili v prvem polčasu podjetnejši in vodijo z 1:0.



GOOOL! Pritisk Tabora je obrodil sadove! V 37. minuti je bil v akciji Leon Sever, ki je najprej zadel prečko, nato pa je odbito žogo pospravil za hrbet vratarja Celja.



33. minuta: pritisk domačih nogometašev se nadaljuje. Zdaj je s strelom z glavo zaključil Predrag Sikimić, a je žoga zletela mimo vrat Jurharja.



26. minuta: prvo pravo priložnost na tekmi so si priigrali nogometaši Tabora. S strelom izven kazenskega prostora je poskusil Mario Zebić in močno ogrozil vrata Celjanov. Veliko dela za vratarja celjske ekipe Metoda Jurharja, a ostaja 0:0.



Za nami je 15 minut igre v Sežani. Zaenkrat še brez prave priložnosti tako na eni kot na drugi strani.



Začetek tekme v Sežani.



Novinci v prvoligaški konkurenci so v prvem krogu morali priznati premoč Aluminiju, Celjani pa so remizirali z Muro (2:2). Celjani pred začetkom novega prvenstva niso kadrovali, po uvodnem krogu Prve lige Telekom Slovenije pa so tudi grofje predstavili prva poletna novinca. V knežje mesto sta se preselila osrednji branilec Josip Ćalušić in napadalec Ivan Božić, klub pa se je razšel z branilcem Galom Zorkom ter napadalcem Elvirjem Ibiševićem. Pred drugim krogom so okrepitev pripeljali tudi pri Taboru. Ekipi se je pridružil bočni branilec Ivor Horvat, ki je bil nazadnje član Radomelj, v preteklosti pa je nosil tudi koprski dres.