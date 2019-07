Olimpija izkoristila spodrsljaj jeznega Maribora, v Domžalah in Celju 2:2

Nogometaši Olimpije so na uvodu prvenstvene sezone prišli do prvih treh točk.

Olimpija je nedeljo v 1. krogu sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije z 2:0 premagala novinca Bravo. Mura je v Celju zapravila vodstvo z 2:0 in na koncu remizirala z 2:2. Z istim rezultatom se je končala tudi zadnja tekma kroga med Domžalami in velenjskim Rudarjem. V soboto je Maribor doma presenetljivo izgubil s Triglavom, prvaki pa so bili po tekmi spet nezadovoljni s sojenjem. Aluminij je zmagal v gosteh pri drugem novincu med prvoligaši Taboru iz Sežane.

V prvi nedeljski tekmi je Olimpija z 2:0 premagala novinca Bravo, ki je odigral sploh prve prvoligaške minute v zgodovini kluba. V prvem polčasu je po lepi podaji Anteja Vukušića za Ljubljančane zadel Endri Cekici, v drugem pa je s pravcato mojstrovino za končni izid poskrbel Asmir Suljić. Slovenske pokalne prvake zdaj čaka odštevanje do četrtkovega gostovanja na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti tamkajšnjemu RIgasu, proti kateremu so ta teden presenetljivo izgubili pred domačimi navijači z 2:3.

Mojstrovina Asmirja Suljića v Ljubljani:

V drugi nedeljski tekmi je Mura v Celju po dveh golih v treh minutah v prvem polčasu Luke Bobičanca in Andrije Bubnjara vodila z 2:0, a potem v drugem polčasu zapravila vodstvo. Za Celjane je najprej na začetku drugega dela igre zadel Jakob Novak, tik pred koncem tekme pa je končni izid postavil rezervist Žan Benedičič.

Za konec prvega prvenstvenega kroga sta se udarila še Domžale in Rudar, močno okrepljena ekipa Simona Rožmana pa si je že na začetku nove prvenstvene sezone privoščila spodrsljaj, saj je ostala brez pričakovane zmage. Lahko bi bilo še huje, saj je v Domžalah, kjer so gledalci že po treh minutah videli dva gola, dvakrat zaostajala po dveh zadetkih Žige Škofleka, a se je obakrat vrnila. Najprej z golom Gregorja Sikoška in potem še po uspešno realizirani enajstmetrovki Senijada Ibričića.

Mariborčani po senzaciji prepričani, da so bili močno oškodovani

Z naskokom glavni favorit prvenstva, ki po zvezdniških okrepitvah (Rudi Požeg Vancaš, Rok Kronaveter), prvak Maribor, je med tednom v prvi evropski tekmi sezone na Islandiji navdušil z zmago s 3:0, že takoj na začetku prvenstvene sezone pa doživel hladno prho. Triglav je v Ljudskem vrtu zmagal z 2:1, potem ko so Kranjčani najprej v prvem polčasu zadeli po golu Davida Tijanića, potem pa v zaključku tekme še Egzona Kryeziuja. Gol rezervista Maribora Jasmina Mešanovića povsem ob koncu tekme prvakom ni pomagal.

Trenerja Maribora Darka Milaniča po nepričakovanem porazu ni bilo na novinarsko konferenco. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na tej tekmi je precej prahu dvignil sodnik Dejan Balažič, ki naj bi Mariborčane oškodoval v treh primerih, tudi ob zadetku v prvem polčasu za Maribor, ki ga je razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Mariborčani so nezadovoljstvo nad sojenjem izrazili na ta način, da nihče od predstavnikov strokovnega vodstva ni prišel na novinarsko konferenco takoj po tekmi, prav tako pa so to, da z delom sodnikov niso zadovoljni, potrdili tudi z montažo treh domnevno spornih odločitev, ki so jih objavili na youtubu takoj po tekmi.

Sezono 2019/20 so odprli novinci, nogometaši Tabora, ki so v Sežani gostili Aluminij in izgubili z 0:2, tekma pa je bila odločena že v prvem polčasu, ko sta za Kidričane zadela Hrvat Nikola Leko in mladi slovenski napadalec Luka Štor.

