Olimpija zanesljivo do prvih točk

Po desetletju se je v Ljubljani zgodil mestni obračun v najvišji slovenski ligi. Potem ko je bolj ali manj prvoligaška stalnica Olimpija v sezoni 2009/10 igrala proti Interblocku, se je danes zoperstavila Bravu. Če je bila neuspešna v evropskih kvalifikacijah v četrtek na domačem terenu proti Rigasu, je tokrat v gosteh ugnala novinca med prvoligaši.

Igralci Brava so tekmo solidno začeli, a proti koncu polčasa vse bolj popuščali, medtem ko so zeleno-beli stopnjevali ritem. Dosegli so sicer "le" en zadetek, njegov avtor je bil Endri Čekiči, ko je močno sprožil z 18 metrov v 26. minuti.

Gosti so sicer še dvakrat zadeli tudi okvir vrat. Najprej v 35. minuti, ko je streljal Ante Vukušić, Domen Gril pa je žogo usmeril v okvir vrat, nato pa še v 45. minuti, ko je Luka Menalo lepo meril malce z leve strani z dobrih desetih metrov, a z diagonalnim strelom prav tako zadel le vratnico.

Nogometaši Olimpije so v vsakem polčasu zabili en gol. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob še nekaj polpriložnostih izbrancev Safeta Hadžića pa so domači nase opozorili v četrti minuti, ko je strel Mustafe Nukića obranil Nejc Vidmar, slednji pa je moral posredovati še po poskusu Ovbokhe Agboyija v 26. minuti.

V uvodu drugega polčasa so nekaj več poskušali izbranci Dejana Grabića, med drugimi tudi Alen Krcić, čigar strel po protinapadu je Vidmar ubranil. Sledilo je še nekaj nenatančnih poskusov, zato pa je bil v 77. minuti natančen Asmir Suljić, ki je sprožil močno z desne strani v kazenskem prostoru in z diagonalnim strelom odločil tekmo.

V 82. minuti je od daleč sprožil še Goran Brkić, a je bil Gril na mestu, na drugi strani pa se je takoj zatem izkazal Vidmar po strelu Agboyija z roba kazenskega prostora, tako da je ostalo pri 2:0.

Bravo bo v 2. krogu v nedeljo gostoval pri Muri, Olimpija pa bo gostila Domžale.

Bravo : Olimpija 0:2 (0:1)

Stadion Žak, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Kovačič.



Strelca: 0:1 Čekiči (26.), 0:2 Suljić (77.).



Bravo: Gril, Kurtović, Zec, Brekalo, Ihbeisheh, Žinko, Agboyi, Kirm (od 70. Mensah), Krcić (od 79. Dabro), Matko (od 74. Križan), Nukić.

Olimpija: Vidmar, Šme, Bagnack, Maksimenko, Jurčević, Tomić, Brkić, Savić (od 69. Suljić), Menalo (od 73. Valenčič), Čekiči, Vukušić (od 80. Kadrić).



Rumeni kartoni: Bagnack, Maksimenko.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Olimpija je prišla do pričakovane zmage, ki je tudi zaslužena. Zdaj se bodo Ljubljančani pripravili na četrtkovo povratno evropsko tekmo v Rigi, po prvenstvenem uvodu pa so lahko zadovoljni. Pred Mariborčani so si takoj nabrali tri točke prednosti.



82. minuta: po akciji Ibrahima Mensaha je do strela prišel Avbokha Agboyji, a se je Nejc Vidmar izkazal z obrambo.



VIDEO: mojstrovina Asmirja Suljića:





GOOOL! Zdi se, da je tekma odločena. V 77. minuti je s pravcato mojstrovino Olimpijo v vodstvo z 2:0 popeljal Asmir Suljić.



VIDEO: priložnost za Bravo:



72. minuta: po napaki Mackyja Bagnacka je bilo nevarno pred vrati Olimpije. Vratar Nejc Vidmar je stekel iz svojega kazenskega prostora in dišalo je po golu, a je na koncu na srečo Ljubljančanov ostalo pri izidu 0:1.



65. minuta: Bravo je vse bolj nevaren, zdaj je do strela v kazenskem prostoru meril Aljoša Matko, a precej zgrešil cilj.



60. minuta: za nami je prvih 15 minut v drugem delu igre, Bravo pa je vzpostavil ravnotežje in je dokaj enakovreden Ljubljančanom.



47. minuta: prva priložnost v drugem polčasu je spet pripadla nogometešm Brava. Z desne strani je prodrl Alen Krcić, streljal, a Nejc Vidmar ni imel težav.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v drugih 45 in še nekaj minutah čaka na ljubljanskem derbiju?



POLČAS! Olimpija na odmor z zasluženo prednostjo z 1:0, ki pa bi bila lahko z malce več sreče tudi nekaj golov višja.



VIDEO: vratnica Luke Menala:





45. minuta: še ena vratnica Olimpije, tokrat je okvir vrat ustavil Luka Menala, ki je bil blizu tega, da bi v drugem nastopu v majici Olimpije še drugič zadel.



VIDEO: vratnica Anteja Vukušića:





36. minuta: nova izjemna akcija Olimpije. Tokrat je podal Stefan Savić, do strela pa prišel Ante Vukušić, ki je meril natančno, a se je z obrambo izkazal vratar Brava, ki je žogo odbil, ta pa je končala v vratnici. V nadaljevanju akcije je do strela prišel še Savić, a meril preslabo.



VIDEO: gol Endrija Cekicija:





GOOOL! V 26. minuti prva sprememba izida. Endri Cekici, ki je bil zelo nevaren že na četrtkovi evropski tekmi, je tokrat iz prve priložnosti zadel in Olimpijo popeljal v vodstvo z 1:0. V polno je meril po strelu z roba kazenskega prostora, potem ko je kronal izjemno akcijo in podajo Anteja Vukušića.



26. minuta: priložnost za Bravo, streljal je Ovbokha Agboyi, a to storil precej slabo. Nejc Vidmar ni imel težav.



25. minuta: Olimpija se je očitno prebudila, zdaj je imel po podaji Anteja Vukušić priložnost še Stefan Savić, a z glavo ni najbolje zadel žoge, tako da rezultat ostaja 0:0.



VIDEO: priložnost Tomislava Tomića:





18. minuta: priložnost za Olimpijo. V kazenskem prostoru je z leve strani do strela prišel Tomislav Tomić, a je žoga po njegovem strelu za las zgrešila cilj.



15. minuta: po uvodni priložnosti Brava je vajeti igre v svoje roke pričakovano vzela Olimpija, ki pa za zdaj prav konkretna pred nasprotnikovimi vrati ni bila.



VIDEO: priložnost Mustafe Nukića:



4. minuta: prva priložnost na tekmi, nekoliko presenetljivo pa jo je imel Bravo. Do strela je prišel njegov napadalec Mustafa Nukić, a se je z obrambo izkazal kapetan Ljubljančanov Nejc Vidmar. Ni veliko manjkalo in Ljubljančani bi po četrtkovem šoku doživeli še enega.



Tekma se je začela! S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije, ki so v prejšnji sezoni v prvenstvu končali na drugem mestu, osvojili pa so pokalno lovoriko. Bravo je bil drugoligaški prvak.



Dober dan! Javljamo se s štadiona ZŠD v Ljubljani, kjer se bosta spopadla novopečeni prvoligaš Bravo in Olimpija. Bravo igra sploh prve prvoligaške minute v zgodovini kluba, Olimpija pa se podaja v sezono, ki jo je začela že v četrtek, ko je v kvalifikacijah za ligo Europa presenetljivo doma izgubila proti latvijskemu Rigasu.