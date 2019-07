Nič novega: Mariborčani spet jezni na sodnike. Upravičeno? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani so na prvi tekmi nove sezone Prve Lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu nepričakovano izgubili proti Triglavu (1:2). Slovenskim prvakom je hrbet obrnila tudi sreča, saj so kranjski orli oba zadetka dosegli po odboju od domače obrambe, za nameček pa so jih, vsaj po njihovem, oškodovali tudi sodniki.

1. sporna odločitev

Ponujamo vam TRI situacije, ob katerih so Mariborčani poskočili v zrak in glasno protestirali. Začelo se je že v peti minuti, ko je v kazenski prostor lepo prodrl Rudi Požeg Vancaš ter lepo našel Roka Kronavetra, ki je rutinirano premagal gostujočega vratarja Luko Čadeža.

Vendar zadetek ni obveljal, saj so sodniki dvignili zastavico in oznanili prepovedan položaj, ki pa ga morda res ni bilo. Ali se je žoge dotaknil Martin Kramarić, bi nam lahko povedal le on sam, na posnetku, ki ga imamo, se ne vidi najbolje. Ocenite sami.

2. sporna odločitev

Drugo vsesplošno negodovanje tako navijačev, igralcev in strokovnega vodstva Maribora smo videli v 67. minuti. Po lepi in natančni podaji Dina Hotića se je na strel z glavo pripravljal Saša Ivković, a ga je s hrbta v svojega vratarja potisnil branilec Triglava Kristjan Arh Česen. Glavni sodnik tekme Dejan Balažič se ni odločil za najstrožjo kazen.

Omenimo še, da je Ivković po domnevnem prekršku obležal na tleh ter s tem na koncu preprečil mariborsko izenačenje, saj je žoga po močnem strelu Špira Peričića zadela ravno začudenega srbskega branilca in se odbila preko triglavskih vrat.

3. sporna odločitev

Za konec se selimo v 85. minuto, ko je Triglav zadel še svoj drugi zadetek, ki se je na koncu izkazal za odločilnega. Ob podaji proti Victorju Aliagi, je bil Španec domnevno v prepovedanem položaju. Sodniki so vse skupaj videli drugače in pustili, da se igra nadaljuje. Španec je v nadaljevanju akcije lepo našel Egzona Kryeziuja, ki Triglav popeljal do vodstva z 2:0.

Spodnji posnetek zaustavite v 28 sekundi in poglejte:

Vrhunci s tekme med Mariborom in Triglavom:

