Kranjski orli že na uvodu sezone osvojili Ljudski vrt #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjčani so pripravili veliko senzacijo.

Kranjčani so pripravili veliko senzacijo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Nogometaši Maribora so v 1. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti kranjskemu Triglavu z 1:2 (0:1).

Mariborčani so prvo tekmo v novi sezoni prve lige začeli s petimi spremembami v začetni postavi v primerjavi s tekmo kvalifikacij lige prvakov na Islandiji, ki so jo proti Valurju dobili s 3:0. Priložnost je po slabih dveh letih dobil Sandi Ogrinec, v kadru pa ni bilo očitno odpisanih Amirja Derviševića in Gregorja Bajdeta.

Štajerci, ki branijo naslov prvaka, pa so pred domačimi navijači kljub prevladi v igri in več strelom doživeli poraz proti izbrancem Dejana Dončića. Triglav je nazadnje v Ljudskem vrtu slavil novembra 2013. Tudi takrat z 2:1.

Prvi polčas je ponudil kar živahno predstavo s precej poskusi, ki pa so bili večinoma nenevarni. Edini zadetek pa so dosegli Kranjčani. V 22. minuti je Aleš Mertelj z dolgo žogo našel Davida Tijanića, ki je sprožil v kazenskem prostoru, žoga pa se je od Saše Ivkovića odbila za hrbet Kenana Pirića. Domači so sprva zahtevali prepovedan položaj, a priznali, da je imel sodnik prav.

David Tijanić je napovedal velik dan Triglava. Foto: Vid Ponikvar

Tijanić je imel lepo priložnost sicer še v 43. minuti, ko je iz bližine z glavo žogo poslal čez vrata. Pred tem so se Gorenjci, ki so maja na zadnji medsebojni tekmi z vijoličnimi v Ljudskem vrtu igrali 3:3, posluževali bolj strelov od daleč, ki pa niso posebej ogrozili mariborskih vrat.

Na drugi strani so Štajerci, ki so pogrešali nekaj nogometašev (tudi Luko Zahovića), spočili pa Marcosa Tavaresa in Mitjo Vilerja, zadeli v peti minuti, a so sodniki po njihovo nepravilno dosodili prepovedan položaj Roka Kronavetra. Ta je bil še enkrat nenatančen z roba kazenskega prostora, sicer pa je bil najbolj živahen Rudi Požeg Vancaš, ki je trikrat neuspešno poskušal.

V 28. minuti je dvakrat streljal Andrej Kotnik, prvič je njegov strel z glavo obranil Luka Čadež, drugič pa je bil nenatančen. V 35. minuti je z glavo žogo mimo gola poslal tudi Saša Ivković.

Trener domačih Darko Milanič je že na začetku drugega polčasa iz igre potegnil oba krilna igralca in ju zamenjal z Jasminom Mešanovićem in Dinom Hotićem. V 51. minuti je Martin Milec močno sprožil malce z desne, izkazal pa se je Čadež.

Ko je zadel še Egzon Kryeziu, je bilo upanja Maribora konec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Malce zatem je poskusil še Mešanović z glavo, nato je Hotić streljal z roba kazenskega prostora, pa še enkrat Mešanović z nogo, v 68. minuti pa je bilo znova vroče, ko je Ivković zahteval prekršek v kazenskem prostoru (Kristjan Arh-Česen ga je potisnil s hrbta). A sodniki znova niso pokazali na belo piko. Do strela je nato prišel Špiro Peričić, a zadel še ležečega Ivkovića.

V 75. minuti je bil spet v akciji Mešanović, njegov strel iz bližine je znova ukrotil Čadež. Deset minut zatem pa nov hladen tuš za domače. Rezervist in novinec Triglava Victor Aliaga (zatem je bil še dvakrat nevaren) je podal na rob kazenskega prostora, od koder je streljal Kryeziu, zadel še Ivkovića, od kogar se je žoga odbila v mrežo.

Le nekaj trenutkov zatem je po številnih zapravljenih priložnostih Mešanović znižal iz bližine po podaji Nardina Mulahusejnovića. Mešanović je imel v prvi minuti sodniškega dodatka veliko priložnost za izenačenje, a je povsem neoviran zgrešil cilj. Njegovo "vajo" je v zadnji minuti ponovil še Aleks Pihler, tako da je ostalo pri zmagi Gorenjcev.

Mariborčani bodo v 2. krogu v soboto gostovali v Velenju, Kranjčani pa dan prej v Kidričevem.

Maribor : Triglav 1:2 (0:1) Štadion Ljudski vrt, gledalcev 3200, sodniki: Balažič, Vojska in Povšnar. Strelci: 0:1 Tijanić (22.), 0:2 Kryeziu (85.), 1:2 Mešanović (88.). Maribor: Pirić, Milec, Ivković, Peričić, Kolmanič, Ogrinec (od 75. Mulahusejnović), Pihler, Kramarič (od 46. Hotić), Kronaveter, Požeg Vancaš (od 46. Mešanović), Kotnik. Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Šalja, Arh-Česen, Udovič (od 89. Gajič), Tijanić, Kryeziu, Hasanaj (od 59. Žurga), Mlakar (od 83. Aliaga), Majcen.



Rumeni kartoni: Pihler; Šalja, Majcen, Žurga, Čadež.

Rdeči karton: /.