Aluminij izrekel ''dobrodošlico" novincu lige #video

Nogometaši sežanskega CB 24 Tabora so v 1. krogu Prve lige Telekom Slovenije izgubili proti Aluminiju iz Kidričevega z 0:2 (0:2).

Sežančani so na prvi prvoligaški tekmi po 18 letih doživeli poraz. Kidričani, ki so v minuli sezoni s šestim mestom dosegli najboljšo prvoligaško uvrstitev, so že v prvem polčasu postavili temelje premierni zmagi sezone 2019/20.

Prvi polčas je minil v boljši igri Aluminija, ki je tudi dosegel oba gola. V 24. minuti je Lucas Horvat podal iz kota z leve strani, z glavo pa je zadel Nikola Leko. Tri minute pozneje je Sanin Muminović podal dolgo žogo v kazenski prostor, iz bližine pa je iz prve zadel Luka Štor.

Kidričani, ki po odhodu Oliverja Bogatinova znova igrajo po napotkih Slobodana Gruborja, so imeli ob tem še nekaj priložnosti, Leko je v 12. minuti poskusil z desne, a Arian Rener ni imel veliko dela, malce več ga je imel malo pozneje po novem Lekovem strelu z glavo, v 43. minuti pa so gosti sprožili še strel od daleč, ki pa je bil malce premalo natančen.

Izbranci Andreja Razdrha niso pokazali veliko in sezono odprli s porazom. Foto: Planet TV

Premalo natančen je bil tudi Alen Krajnc v sodniškem dodatku, ko je oplazil prvo vratnico malce z desne strani. Na drugi strani so Sežančani, ki jih vodi Andrej Razdrh, sprožili le en nevarnejši strel, v 36. minuti poskusil je Stefan Stevanović žogo poslal čez prečko.

Tekmeca, ki sta se pred tem zadnjič srečala v 1. krogu pokala v sezoni 2014/15 (z 2:0 so slavili Kraševci), v uvodu drugega polčasa nista bila posebej nevarna, malce več so razumljivo poskušali domači, ki so lovili zaostanek.

V 58. minuti je nenatančno z volejem s približno 20 metrov meril Muminović, v 66. pa je Rener obranil še en Aluminijev poskus z glavo. V nadaljevanju so imeli gosti bolj ali manj lahko delo pri nadzoru tekme, v 88. minuti pa so domači prek rezervista Marsela Stareta vendarle resneje zagrozili, toda eden gostujočih branilcev je v zadnjem trenutku strel blokiral.

Že v sodniškem dodatku je na drugi strani Horvat prišel do strela v kazenskem prostoru, a meril malce previsoko, tako da je ostalo pri 2:0.

Tabor bo v 2. krogu v soboto gostil Celje, Aluminij pa dan prej Triglav.

Tabor Sežana : Aluminij 0:2 (0:2) Štadion Rajko Štolfa, sodniki: Žnidaršič, Žunič in Bensa. Strelca: 0:1 Leko (24.), 0:2 Štor (27.). CB 24 Tabor: Rener, Ristić, Nemanič, Azinović, Salkić, Vukelić (od 59. Mihaljević), Babić, Stevanović (od 87. Stare), Bongongui (od 73. Sever), Stančič, Sikimić. Aluminij: Janžekovič, Martinović, Kontek, Amuzie, Petrović, Muminović, Leko (od 90. Jakšić), Horvat, Štor (od 80. Vrbanec), Matjašič, Krajnc.



Rumeni kartoni: Azinović, Bongongui; Kontek.

Rdeči karton: /.